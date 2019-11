Rússia afasta rumores sobre cancelamento de GP

Depois de alguns rumores sobre o possível cancelamento do GP da Rússia, a disputar em Outubro próximo, o promotor da estreante prova russa veio a público desmentir a situação, assim como o fez a organização da corrida azeri -- programada para 2015 --, já que o Azerbeijão chegou a ser dado como alternativa.

(Quase) Tudo a postos

De acordo com os organizadores da prova de Sochi, a crise político-militar entre a Rússia e a Ucrânia pelo controlo da região da Crimeia em nada está a interferir com os trabalhos no novo circuito de F1. De acordo com uma nota de imprensa, os edifícios que albergarão as equipas e o centro médico estão já operacionais. Entretanto, está ainda em fase de acabamento a bancada principal e a própria pista, a que ainda falta a última camada de asfalto.

Apesar disto, a organização garante que tudo estará a postos para receber o Grande Circo em Outubro, e que os bilhetes começarão a ser vendidos já no presente mês de Maio.

Azerbeijão afasta rumores

Do lado Azeri, os responsáveis pela prova vieram desmentir a notícia surgida no jornal alemão Welt, que anunciava que o país estaria em condições de entrar já este ano no calendário, caso a Rússia não o estivesse. O porta-voz da organização garantiu que o circuito urbano da capital Baku só entrará no campeonato em 2015, como anteriormente anunciado, e afastou terminantemente a hipótese da sua precoce realização.