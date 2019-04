Taça da Liga: e vão dois troféus!

Campeonato e Taça da Liga, estas são as duas Taças que o Benfica já conquistou esta temporada. No jogo de hoje frente ao Rio Ave, a equipa de Jorge Jesus deu tudo o que tinha perante as bancadas vestidas de vermelho. Os encarnados contam assim com cinco Taças da Liga em sete edições da prova e para completar o curriculo deste ano falta apenas conquistar mais duas: a Liga Europa e a Taça de Portugal.

Um Rio Ave organizado e seguro de si, foi o que o Benfica viu ao longo de todo o primeiro tempo. Contudo, assim que o golo de Rodrigo deu a vantagem no marcador para o lado das águias, a equipa de Vila do Conde foi perdendo as esperanças. De tal modo que nem se viu ao longo de todo o segundo tempo. Já perto do fim, foi a vez de Luisão dar o contributo para a equipa e fazer o 2-0 final depois de um erro de Ventura. Ainda assim , os leões de Vila do Conde, mostraram a garra, o respeito e a qualidade que os levou até ali.

Verde esperança

O Rio Ave estava na final da Taça da Liga pela primeira vez na sua história, conseguiu ainda trilhar o caminho para a final da Taça de Portugal e chegar até às competições europeias. Tudo isto numa época ao comando do mestre de armas mais elogiado no norte o país: Nuno Espírito Santo. O verde das cores trazidas ao peito combinava com a esperança da conquista da primeira Taça da Liga frente ao actual Campeão Nacional. Na chegada à Leiria, o técnico vila-condense fez o que pode e levou quem quis e quem podia, afinal, a esperança é sempre a úlima a morrer.

Já o Benfica de Jorge Jesus, habituado às andanças e à conquista deste mesmo título, não podia facilitar face à época brilhante feita pelo adversário. O onze foi o mesmo que chegou a Itália para derrubar a poderosa Juventus e até as alterações foram muito semelhantes. Mesmo assim, só um Benfica concentrado, seguro de si e das suas qualidades em campo poderia regressar a Lisboa com a merecida Taça.

Os encarnados entram fortes na partida, contudo a chama ainda demorou a aparecer. Ao longo dos primeiros 20 minutos da partida, pouco se viu do Campeão. O Rio Ave mostrou as garras e Pedro Santos foi mesmo a maior dor de cabeça para a defesa do Benfica. Ora passava por Garay, ora por Maxi, ora por Siqueira. O extremo vila-condense ia brincando ia passando e, a brincar a brincar, foi criando o perigo para a baliza de Oblak, valendo a intervenção do guardião a negar o golo por mais de duas vezes.

E eis que o Benfica começa a acordar. Jorge Jesus tanto esperneou e gritou que os jogadores acabaram por se render às evidências e começaram a chegar à baliza de Ventura. Primeiro foi Maxi, depois Rodrig e ainda houve tempo para várias tentativas de Lazar Markovic, de Lima e até de Luisão. Numa altura em que nas bancadas já se pedia o golo, ele apareceu. Rodrigo tentou, Ventura negou, mas à segunda tentativa o hispano-brasileiro não perdoou e acertou mesmo no fundo das redes.

Na sequência de um canto marcado por Gaitán, Rodrigo teve a calma e paciência necessárias para rematar com tempo e com a bola colocada para o fundo da baliza. Um golo muito festejado por parte do Benfica e pelos mais de 40.000 presentes nas bancadas do Magalhães Pessoa. O Benfica não parecia estar a jogar em Leiria, mas sim no estádio da Luz tal foi a afluência. O golo caiu no momento certo. O Benfica ia para o intervalo já com um golo de vantagem frente ao Rio Ave e era preciso manter o ritmo para se manter na frente do marcador. Já a equipa de Vila do Conde precisava apenas de se manter fechada para não deixar passar o gigante encarnado.

Sete viagens com cinco títulos

No segundo tempo, o verde esperança sentido ao longo de rodos os primeiros pareceu ter ficado no balneário e pouco se viu de Rio Ave. Com os golos, sempre certos, de Rodrigo à equipa nortenha, o sonho foi-se desvanecendo e caindo por terra. Já o Benfica foi fazendo o que quis, mas desta vez a tarefa revelou-se bem mais complicada do que poderia parecer.

Ao contrário do que aconteceu nos primeiros 45, mal soou o apito de Hugo Miguel para os segundos 45, o Benfica controlou cada lance. A posse de bola, as jogadas, as técnicas e a qualidade táctica voltaram a ver-se, mas Ventura parecia decidido a não deixar entrar mais golos. Aos 61, Gaitan só não fez o golo, porque não teve como. Depois de uma jogada bonita pela esquerda, o menino do Benfica passou por tudo e por todos e foi ao chegar a Ventura que o golo lhe foi negado. Que defesa brilhante do guarda-redes da equipa de Nuno Espírito Santo! Depois foi a vez de Siqueira tentar, mas a bola ou passava ao lado, ou encontrava Ventura pela frente..E quando já ninguém acreditava que o resultado se iria alterar, Luisão acabou com as teimas.

Depois de uma falta de Tarantini sobre Enzo Perez à boca da grande área, o livre foi batido. Ventura chegou-se à frente e tentou agarrar, esqueceu-se foi que o capitão do Benfica podia ter chegado primeiro.... E chegou mesmo. A pouco mais de dez minutos do fim, estava feito o dois zero. Já não havia nada a fazer, mas o Rio Ave não desistiu e contam-se três as vezes em que conseguiu chegar até à área de Oblak, ainda que sem criar uma única situação de perigo. Mal o apito soou para o final, a Taça estava atribuida: o Benfica voltava a regressar a Lisboa com a Taça da Liga pela 5ª vez na sua história e em sete anos de existência da competição.

Consagração em terras de Dom Dinis

O resultado foi justo e ambos os treinadores o afirmaram na zona de entrevistas rápidas, contudo havia o vencedor e o vencido. Como é hábito, a equipa vencedora foi a última a subir ao palco para a recepção das medalhas, ainda assim o Benfica não deixou de reconhecer a qualidade da equipa de Nuno Espirito Santo e fizeram o chamado «corredor de honra» para a passagem dos jogadores até à chegada ao palco.

Das bancadas, muitas palmas e respeito para a equipa do Rio Ave entre gritos e cânticos, mas foi na chegada do Benfica ao palco que o extâse tomou conta dos presentes. Era esperado que fosse o capitão Luisão a erguer a Taça pela primeira vez, tal como aconteceu na conquista do título, mas engane-se quem assim pensa. Desta vez foi Silvio, que mesmo lesionado deu descanso às muletas e que, com a ajuda de Enzo e de Luisão ergueu a Taça da Liga para o Magalhães Pessoa.

Agora faltam apenas duas finais e duas semanas. O Benfica precisa apenas de permanecer como está, imbatível, imparável e glorioso.