Qualificação GP Espanha 2014 em F1, directo

14:38 Obrigado por acompanhar mais um directo da F1 no VAVEL Portugal! Amanhã voltaremos com o directo da corrida. O GP de Espanha tem início marcado para as 13h, hora portuguesa, e eu cá estarei para vos trazer o minuto a minuto da 5ª prova da temporada. Um bom sábado a todos e até amanhã!

Grelha de Partida para o GP de Espanha 1 Hamilton Mercedes 2 Rosberg Mercedes 3 Ricciardo Red Bull 4 Bottas Williams 5 Grosjean Lotus 6 Räikkönnen Ferrari 7 Alonso Ferrari 8 Button McLaren 9 Massa Williams 10 Vettel Red Bull 11 Hulkenberg Force India 12 Perez Force India 13 Kvyat Toro Rosso 14 Gutierrez Sauber 15 Magnussen McLaren 16 Sutil Sauber 17 Chilton Marussia 18 Bianchi Marussia 19 Ericsson Caterham 20 Kobayashi Caterham 21 Maldonado Lotus 22 Vergne* Toro Rosso

* Vergne foi penalizado em 10 posições na grelha por ter perdido uma roda durante os treinos livres de sexta-feira.

14:30 Vejamos, então, os resultados da sessão de Qualificação:

Hamilton Mercedes 1:25,232 Rosberg Mercedes 1:25,400 Ricciardo Red Bull 1:26,285 Bottas Williams 1:26,632 Grosjean Lotus 1:26,960 Räikkönnen Ferrari 1:27,104 Alonso Ferrari 1:27,140 Button McLaren 1:27,335 Massa Williams 1:27,402 Vettel Red Bull - * Hulkenberg Force India 1:27,685 (Q2) Perez Force India 1:28,002 (Q2) Kvyat Toro Rosso 1:28,039 (Q2) Gutierrez Toro Rosso 1:28, 280 (Q2) Magnussen McLaren - ** (Q2) Vergne Toro Rosso - ** (Q2) Sutil Sauber 1:28,563 (Q3) Chilton Marussia 1:29,586 (Q3) Bianchi Marussia 1:30,177 (Q3) Ericsson Caterham 1:30,312 (Q3) Kobayashi Caterham 1:30,375 (Q3) Maldonado Lotus - ***(Q3)

* Vettel não registou tempo na Q3. Abandonou por falha no motor.

** Magnussen e Vergne não saíram para a pista na Q2, não registando qualquer tempo.

*** Maldonado não registou tempo na Q1 por acidente.

14:16 Grande nota para Romain Grosjean! O francês da Lotus é 5º! Parece que os melhormentos introduzidos no E22 estão a recompensar.

14:14 A Ferrari fica aquém do esperado. Räikkönnen é 6º e Alonso não vai além de 7º. O espanhol desilude em casa.

14:12 Rosberg melhora o seu tempo, mas Hamilton continua fulgurante! O inglês arranca a 4ª pole position consecutiva da temporada. Os Mercedes serão novamente donos da primeira linha na grelha.

14:11 Räikkönnen bate o tempo de Alonso. O finlandês é 4º, a 0,816 da frente. Mas Grosjean bate de imediato os dois Ferrari!

14:10 Todos os 9 pilotos em pista! Räikkönnen dá início à sua única tentativa nesta Q3.

14:09 Pneus novos para Hamilton e Rosberg. Alonso também monta um jogo novo. Pneus médios nos 3 monolugares.

14:08 Belíssimo tempo de Ricciardo! O australiano fica a apenas a 41 centésimos de segundo do segundo Mercedes! Alonso é agora 4º.

14:06 Rosbrg faz 1:26,561! Mas Hamilton vem logo atrás e... Melhor o inglês! 1:26,288!

14:04 Rosberg já está no final do pit lane... E arranca novamente para a Q3! Seguem-no Hamilton, Alonso e Ricciardo!

14:02 A sessão recomeçará dentro de 2 minutos. O relógio marca 8:10 restntes na Q3.

14:00 O RB10 do tetra-campeão mundial fica parado na curva 3. O alemão diz não ter potência a chegar às rodas. Logo à saída do pit lane o alemão arrancara em dificuldades.

13:58 Novamente problemas para Vettel!... e bandeira vermelha! Interrompida a sessão.

13:58 Rosberg inicia a sua volta de qualificação no momento em que Vettel, Ricciardo e Alonso também saem para a pista.

13:56 Nico Rosberg é o primeiro a sair para a pista! Hamilton segue o colega.

SINAL VERDE PARA OS 12 MINUTOS DA FINAL Q3!

13:54 Os dois Mercedes, ambos os Red Bull, Ferrari, Williams, o Lotus de Grosjean e o McLaren de Button competirão agora pelas 10 primeiras posições.

13:52 O McLaren de Magnussen parece apresentar problemas no motor. Está justificada a desistência do dinamarquês, que não saiu para a pista na Q2.

TERMINA A Q2. FICAM JÁ ELIMINADOS Hulkenberg, Perez, Kvyat, Gutierrez, Magnussen, e Vergne.

13:50 Alonso faz apenas o 10º tempo e passa à Q3 mesmo à justa! Surpreende pela negativa o espanhol da Ferrari, perante o seu próprio público.

13:48 Massa intromete-se entre os Red Bull! O brasileiro da Williams é 4º, com 1:27,016.

13:47 Vergne também não voltará à pista. O francês partirá da última posição, devido às 10 posições de penalização que sofrerá após perder uma roda durante os treinos de ontem.

13:45 Magnussen sai do seu carro. O dinamarquês da McLaren não registará qualquer tempo na Q2. Restam menos de 3 minutos na sessão.

13:43 Alonso está apenas em 7º, atrás do Lotus de Grosjean, que vem para as boxes queixando-se de desequilíbrio na força de travagem.

13:42 Hamilton segue o seu companheiro, a menos de 2 centésimos. Os dois Red Bull estão atrás dos Mercedes. Ricciardo é 3º e Vettel 4º. Há cerca de 1 segundo entre o Rosberg e Vettel.

13:40 Kimi Räikkönnen aponta 1:27,454. É o melhor tempo do início desta Q2... Mas é batido por Rosberg com uns velozes 1:26,088!

13:38 Bottas bate Hulkenberg por 4 milésimos e é o melhor tempo.

13:36 Lewis Hamilton vem agora para a pista!, enquanto Valtteri Bottas dá início à sua volta de qualificação.

13:35 Hulkenberg encerra a primeira volta da Q2 com 1:27,863, em pneus médios.

13:34 Recorde-se que é com os pneus que realizarem o melhor tempo na Q2 que os dez primeiros terão de arrancar na corrida de amanhã. Todos os pilotos deverão agora optar por pneus médios.

13:32 Hulkenberg, da Force India, é o primeiro a sair para a pista.

SINAL VERDE! ESTÁ ABERTA A Q2. 15 MINUTOS!

13:28 Os Mercedes, os Red Bull e o Ferrari de Alonso foram os únicos a usar apenas pneus duros na Q1.

13:27 Durante a primeira sessão, diversos carros experimentaram dificuldades de tracção. Os dois Lotus, os Marussia, o Toro Rosso de Kvyat e até o Mercedes de Hamilton derraparam em algumas situações.

TERMINA A Q1! Ficam de fora: Sutil, Chilton, Bianchi, Ericsson, Kobayashi (e Maldonado, por acidente).

13:21 O Force India de Hulkenberg é 6º, mas o piloto queixa-se à equipa via rádio: «É surreal a instabilidade do carro!»

13:18 Dniael Ricciardo, com pneus duros, aponta agora o 4º tempo. Alonso é ainda 6º e Räikkönnen 12º.

13:16 Vettel faz neste momento o segundo tempo, mas é de imediato ultrapasado por Hamilton, que faz menos de meio segundo.

13:14 O alemão tem agora o melhor tempo. 1:26,764. Com a passagem à Q2 garantida, regressa às boxes.

13:13 Rosberg está a dar início à sua primeira volta de qualificação.

13:11 Saem diversos carros para a pista. Alonso é agora o foco das atenções na sua prova caseira.

SINAL VERDE! RECOMEÇA A Q1 COM 13 MINUTOS NO RELÓGIO.

13:08 O melhor tempo, antes da interrupção, era de Hulkenberg, com 1:28,856. O tempo ainda bastante lento e que facilmente será batido pelos demais pilotos.

13:06 Está interrompida a Q1, ainda com 13 minutos no relógio.

13:03 Pastor Maldonado (Lotus) bate no muro! Pouco depois de sair para a pista, o venezuelano perde o controlo da traseira sobre um limitador da pista e embate de frente num dos muros da pista, destruindo a frente do seu E22. Desilusão para a Lotus, que prometia recuperação...

13:01 Junta-se-lhe agora Perez (Force India), e Gutierrez (Sauber).

13:00 Apenas o Sauber de Sutil saiu para a pista.

SINAL VERDE! ARRANCA A Q1!

12:59 Minutos antes do arranque da Q1, a temperatura ambiente é de 26ºC. A temperatura da pista cifra-se nos 40ºC.

12:58 Muitas expectativas para este fim-de-semana recaem sobre a Ferrari e, sobretudo, Fernando Alonso, piloto espanhol que corre perante o seu público.

12:54 Os pilotos já estão dentro dos seus monolugares, nas boxes. Os engenheiros ultimam preparativos para o início da Qualificação para o GP de Espanha.

12:46 Kimi Räikkönnen é o detentor do tempo mais rápido no traçado espanhol. O finlandês estabeleceu este recorde em 2008, ao volante de um Ferrari, com 1:26,670.

12:40 A motivação será grande para os homens da Mercedes. Além de certamente desejarem manter-se no topo, Hamilton e Rosberg terão o desejo acrescido de se colocarem em posição privilegiado para vencer o GP amanhã. Nem Hamilton nem Rosberg registam qualquer vitória no traçado espanhol, e a história diz que, das últimas 10 corridas em Espanha, 8 foram vencidas pelo piloto que saiu da pole.

12:30 Lewis Hamilton assegurou as últimas três pole positions consecutivas, enquanto a primeira da temporada ficou no Mercedes de Rosberg. Irá uma das Flechas de Prata continuar a marcar o domínio da Mercedes?

12:20 De acordo com as regras para 2014, a Qualificação divide-se em 3 fases. A Q1 dura 18 minutos. Os seis pilotos mais lentos no final desse tempo são eliminados. A Q2 tem duração de 15 minutos. Dos 16 pilotos ainda em prova, são novamente eliminados os seis piores da sessão. A derradeira Q3 dura apenas 12 minutos e decide os lugares do 1º ao 10º.

11:42 A Qualificação terá início às 13h, hora portuguesa. Deixem-se ficar por aqui. De seguida relembraremos o funcionamento de uma sessão de Qualificação na temporada 2014 de F1.

11:40 A Qualificação será corrida em condições de pista seca. A temperatura, em Barcelona, ronda a esta hora os 23ºC.

11:35 Uma nota para a Lotus, que, além dos melhoramentos introduzidos ao seu "monolugar-pesadelo" das primeiras corridas, que incluiu sistema de refrigeração, carroçaria e asa traseira redesenhados, recebeu mais potência no motor Renault (o que aconteceu também com a Red Bull). O E22 aparenta estar agora mais domado e fiável, com Grosjean a apontar o 5º melhor tempo na última sessão de treinos e Maldonado em 9º. Veremos do que são capazes os Lotus na Qualificação.

11:30 Já Daniel Ricciardo (Red Bull) esteve novamente bastante sólido ao volante do seu RB10, sendo 3º em ambas as sessões de ontem, ainda que esta manhã o australiano tenha feito apenas o 7º tempo. No geral, os tempos da última sessão de treinos foram mais lentos, com a pista catalã mais suja e em piores condições do que ontem.

11:20 Sebastian Vettel fez apenas 4 voltas na primeira sessão, até problemas eléctricos forçarem o tetra-campeão a tirar o resto do dia. Vettel só entrou novamente em pista na manhã de hoje, onde fez 20 voltas, marcando apenas o 10º tempo mais rápido, o que demonstra que terá estado a testar diferentes afinações ao seu Red Bull (que tem, inclusive, um chassis novo), algo que não pôde fazer no dia de ontem.

11:15 Apesar dos promissores treinos livres, ontem, de algumas equipas, nomeadamente a Ferrari, que surge com um monolugar grandemente remodelado e que permitiu a Alonso terminar o dia em 4º (Räikkönnen foi 5º), a Mercedes continua a exibir o seu ritmo alucinante. Hamilton dominou o dia, cavando meio segundo de vantagem sobre o seu colega, Nico Rosberg, segundo mais rápido.

11:00 Com a chegada do campeonato à Europa, após corridas na Austrália, Malásia, Bahrein e China, as equipas estão agora mais perto de casa. A proximidade com as suas fábricas e centros de teste permitiu-lhes testar, produzir e instalar novos componentes nos seus monolugares, pelo que deveremos ver vários monolugares de cara lavada neste fim-de-semana.

10:55 O facto de ter apenas duas rectas e diversas curvas de diferentes perfis pode fazer sobressair as capacidades aerodinâmicas dos monolugares, em detrimento da sua velocidade de ponta, com equipas como a Red Bull a esperar aí poder encurtar a vantagem para a Mercedes, até agora sem competição no que toca à velocidade máxima.

10:50 Esta é a configuração do traçado espanhol. São 4,655km, 16 cruvas (7 à esquerda e 9 à direita), com apenas duas rectas significativas, onde se encontram as duas zonas de DRS.

10:45 Bom dia a todos! Após três semanas de paragem, o campeonato mundial de F1 está de volta às pistas e ao VAVEL Portugal! Fiquem connosco e acompanhem, minuto a minuto, todas as ocorrências da sessão de Qualificação no Circuito da Catalunha, onde este fim-de-semana se disputa o GP de Espanha.