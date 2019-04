Porto x Benfica, Liga Zon Sagres

Quanto a nós resta-nos agradecer a vossa preferência e continuem a seguir o nosso trabalho! Votos de um excelente fim-de-semana..

Fim de jogo e fim de mais um campeonato ! No fecho do calendário, um Clássico. Futebol Clube do Porto e Benfica encontraram-se esta tarde na Invicta para dar por finalizada o campeonato de ambos. O resultado foi favorável aos azuis e brancos num jogo com contextos bem especiais: um Clássico onde só a honra estava em disputa, um Clássico onde a equipa do Benfica (e bem) apostou em alguns jogadores da equipa B, um Clássico que teve com meia casa.. Tudo junto dá-nos um encontro com poucos motivos de interesse onde para a história fica apenas o resultado.

Fim de festa no Dragão!

90+2' Cartão amarelo para Funes Mori e Danilo.

90' Mais três minutos de jogo. Estiveram pouco mais de 25 mil adeptos no Estádio do Dragão.

87' Pede-se novo penalty no Dragão por mão de Jardel. Árbitro Rui Costa manda seguir.

84' Quintero, com tudo para fazer o 3-1 tentou colocar a bola mas.. colocou de mais.

83' Mikel também a ser uma agradável surpresa esta tarde no Dragão.

82' Substituição no Benfica: Sai Djuricic e entra Bernardo Silva.

80' Djuricic muito queixoso é assisitido fora do campo e "cheira" a substituição.

79' Substituição no Porto: Sai Quaresma e entra Kelvin.

75' Jardel ganha nas alturas mas cabeceia por cima da baliza de Fabiano.

74' Cartão amarelo para Alex Sandro por entrada duríssima sobre Salvio.

71' Substituição no Porto: Sai Defour e entra Josué.

67' Grande jogada de Salvio sobre o lado direito e serve Markovic que em boa posição atira por cima.

65' Substituição no Benfica: Sai João Cancelo e entra Lindelof.

64' Quintero aparece com espaço e de fora da área atira muito forte para defesa de Paulo Lopes.

61' Substituição no Porto: Sai Herrera e entra Quintero.

60' Substituição no Benfica: Sai Ivan Cavaleiro e entra Markovic.

58' Belo passe de Salvio para Funes Mori mas grande corte de Maicon.

56' Djuricic trabalha bem no ataque benfiquista e serve André Gomes que finaliza muito por cima.

55' Quaresma trabalha sobre a esquerda e serve o belga Defour que atira por cima.

48' Que perigo! Enorme falha entre Maicon e Fabiano que deixaram a bola à mercê de Djuricic que desvia para a trave da baliza portista.

47' Reyes aparece isolado após grande passe de Jackson Martínez mas...tropeça na bola e perde a oportunidade.

46' Já se joga o segundo tempo!

Fim do primeiro tempo com os homens de Luís Castro a superiorizarem-se e a chegarem ao intervalo na frente do marcador. Com uma entrada forte em jogo, os azuis e brancos chegarem à vantagem à passagem do minuto 4 por intermédio de Ricardo (o melhor em campo até agora). Embora tendo o controlo do jogo a equipa da Invicta consentiu o golo do empate, à passagem do minuto 26 por Enzo Perez (de grande penalidade). O 2-1 também surgiu através de uma grande penalidade: Jackson Martínez atirou forte e fez o seu 20º golo este campeonato!

Intervalo!

45' Jackson Martínez trabalha bem na área mas atira fraco para defesa segura de Paulo Lopes.

43' Quaresma aparece com algum espaço pela esquerda mas excelente João Cancelo a aparecer para cortar.

40' Cartão amarelo para Jardel.

Excelente cobrança de Jackson Martínez, com força e colocação sem hipótese para Paulo Lopes. E vão 20 golos para Jackson no campeonato, sendo pelo segundo ano consecutivo o melhor marcador da Liga!

38' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

37' Novo penalty no Dragão mas desta feita para a equipa da casa !!

34' Livre directo cobrado por Danilo mas sem perigo.

33' Falta de Jardel sobre o ponta-de-lança colombiano.

32' Fora-de-jogo assinalado a Jackson Martínez.

30' Recuperação de bola de Salvio que deixa a bola nos pés de Funes Mori que finaliza muito mal.

Enzo Pérez, com frieza e classe atira para um lado enquanto Fabiano se atira para o outro. Empate no Dragão.

26' GOLOOOOOOOOOO SL BENFICA !!

Salvio rapidíssimo antecipa-se a Reyes que derruba o argentino. Amarelo para Reyes.

25' Penalty para o Benfica!!

23' Remate de primeira de Defour mas por cima da baliza.

19' Exclente início de jogo do jovem português Ricardo.

16' Cruzamento de Salvio para Ivan Cavaleiro mas o jovem português cabeceia muito desenquadrado.

14' Julen Lopetegui, novo treinador dos dragões, está na bancada a assistir ao encontro.

13' Jorge Jesus visivelmente agastado com o início de jogo da sua equipa.

9' Quase uma obra-prima no Dragão.. Jackson Martínez, de calcanhar e de forma espetacular quase amlpia o marcador.

9' Passe de Quaresma para Defour que tenta finalizar mas bem Jardel no corte.

8' Falta de Jardel sobre Jackson Martínez.

7' Adeptos portistas apaudem o início de jogo da sua equipa.

Primeiro ameaçou, agora faturou! Ricardo, após passe de Danilo, roda sobre si e atira cruzado para o 1-0 no Dragão.

4' GOLOOOOOOOOOO FC PORTO!!

3' Primeiro lance de perigo com Ricardo em boa posição a atirar de primeira mas ao lado da baliza do guardião português Paulo Lopes.

2' Pontapé de baliza para Paulo Lopes. Adeptos portistas pediam falta de André Gomes sobre Danilo.

1' Começa o jogo grande!

17:58 As equipas já entram em campo !

17:52 A poucos minutos do início do encontro o Estádio do Dragão regista cerca de meia casa até ao momento.

17:39 O «onze» dos encarnados também já é conhecido e Jorge Jesus preparou uma autêntica revolução.

17:10 Já é conhecido o «onze» do FC Porto e com novidades:

16:35 O jogo entre Benfica e Porto na primeira volta marcou o início da fuga dos encarnados rumo ao título. Com uma exibição superior e golos de Garay e Rodrigo, os homens de Jorge Jesus venceram o encontro tornando na equipa favorita à conquista do título.

16:20 Embora nada mude nas contas da Liga, este é um jogo que poderá servir para salvar alguma honra dos azuis e brancos e sair da época 2013/2014 com a imagen um pouco mais limpa caso vença de forma convicente a equipa do Benfica.

Porto x Benfica

16:10 Jorge Jesus vai aproveitar o facto de já ter o campeonato ganho para poupar jogadores com vista à final da Liga Europa frente ao Sevilha. Na lista de convocados figuram sete jogadores provenientes da equipa B, numa boa oportunidade de se mostrarem aos adeptos e responsáveis pelo clube da Luz.

Convocados SL Benfica: Paulo Lopes, Bruno Varela; João Cancelo, Steven Vitória, Lindelof, Jardel, André Almeida; Djuricic, Enzo Pérez, Ruben Pinto, André Gomes, Bernardo Silva; Salvio, Ivan Cavaleiro, Markovic, Hélder Costa, Rui Fonte e Funes Mori.

15:55 O regresso de Alex Sandro, Josué e Quaresma são as novidades que Luís Castro promoveu para a última aparição dos portistas esta época. Sem os lesionados Mangala, Fernando e Ghilas, o técnico português chamou também Mikel da equipa B.

Convocados FC Porto: Fabiano, Kadú; Danilo, Maicon, Reyes, Alex Sandro, Abdoulaye; Herrera, Mikel, Josué, Defour, Quintero; Ricardo, Licá, Quaresma, Varela, Kelvin e Jackson Martínez.

15:45 Também no Benfica o treinador é notícia: a imprensa francesa dá conta de um possível acordo de Jorge Jesus com os franceses do Mónaco, com um contrato de dois anos à espera do técnico de 59 anos.

15:40 A semana fica também marcada pelo anúncio do novo treinador do Futebol Clube do Porto: Julen Lopetegui. O contrato é válido por três anos e tem como consequência imediata o regresso de Luís Castro à equipa B dos dragões.

​15:30 O homem escolhido para dirigir o encontro foi Rui Costa assistido por Nuno Manso e Miguel Aguilar sendo Pedro Ferreira o 4º árbitro. Este vai ser o 14º jogo que Rui Costa apitará para a Liga Zon Sagres, mostrando um total de 69 cartões amarelos e expulsando 2 jogadores.

(Foto: Globoesporte)

15:20 Com sentimentos opostos estão os homens de encarnado: já venceram dois troféus e ainda têm hipótese de vencer mais dois! É, até agora, uma época em cheio que os homens de Jorge Jesus estão a realizar: campeonato e Taça da Liga estão assegurados, Taça de Portugal e Liga Europa a um passo de se conquistar..

15:15 Para os adeptos portistas este jogo não será mais que um alívio visto que será o último jogo que os azuis e brancos farão esta época, após um ano muito abaixo das expectativas onde "apenas" conquistaram a Supertaça Cândido de Oliveira.

15:10 Hoje marca o último jogo entre Porto e Benfica esta época, num ano cujo os clássicos foram muitos e quase sempre mais sorridentes para os homens da Luz: venceu na 1ª volta por 2-0 e eliminou os dragões tanto da meia-final da Taça de Portugal como da meia-final da Taça da Liga.

​

(Foto: abola)

15:05 Muito boa tarde e sejam bem-vindos ao jogo grande da última jornada que leva o já campeão Benfica a deslocar-se ao Estádio do Dragão para defrontar o grande rival FC Porto. O apito inicial está marcado para as 18h e pode acompanhar todas as incidências da partida aqui, em direto e grátis na VAVEL Portugal.