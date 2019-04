Helena Costa: uma mulher num Mundo de Homens

A notícia caiu como uma bomba na imprensa francesa. A portuguesa Helena Costa é a nova treinadora do Clermont Foot, equipa da segunda divisão francesa. Depois de ter passado pelas Selecções Femininas do Qatar, do Irão e pela equipa de futebol feminino do Benfica, Helena Costa faz agora a derradeira prova na sua carreira.

A notícia da contratação da portuguesa foi dada no passado dia 7 e desde essa mesma altura que nas redes sociais e na imprensa francesa não se fala de outra coisa. A portuguesa tem merecido os mais rasgados elogios por onde tem passado e tem agora uma certeza: a de querer ficar para a história do Futebol Mundial.

Quem é Helena Costa?

O nome podia passar despercebido até à última quarta-feira, mas a verdade é que aos 37 anos, Helena Costa já conta com uma carreira cheia de sucessos. Esteve à frente do comando técnico da equipa de futebol feminino do Benfica mais de 4 anos, passou pelo banco do 1º de Dezembro e pelo Odivelas. Abraçou as selecções nacionais de futebol feminino no Qatar e no Irão. Pelo meio de tudo isto contam-se 2 Campeonatos Nacionais, 2 Taças de Portugal e um primeiro lugar na II Divisão de Futebol Feminino.

Experiência é coisa que não falta à portuguesa que aos 21 anos já completava o curso de treinadora pela Associação de Futebol de Lisboa. Com uma licenciatura em Ciências do Desporto e mestrado em Análise de Jogo, Helena Costa tem agora a prova dos 9 na sua carreira: o Futebol Masculino.

O derradeiro desafio

Depois de tudo isto, agora o desafio é maior: Helena Costa vai comandar a equipa masculina do Clermont Foot na segunda divisão francesa de Futebol. Costa será apresentada no próximo dia 22 de Maio e sabe que a responsabilidade é grande, contudo a portuguesa sente-se mais do que preparada e apta para lidar com todas as dificuldades que possam surgir ao longo do percurso.

A contratação de Helena deixou o Mundo do Futebol surpreendido, mas tal como disse Anthony Lippini, jogador do Clerment Foot, ao jornal L'Equipe «a mudança pode vir a ser muito importante para o Mundo do Futebol. Helena Costa já tem provas dadas de que sabe o que faz e pode ajudar muito o Clermont.» A verdade é que o que era impensável ao longo do século passado, cada vez mais se torna realidade.

Helena Costa só entrará em funções na próxima época e já foi recebida de braços abertos e até Joseph Blatter deu os Parabéns à técnica portuguesa. No twitter oficial do Presidente da FIFA, a mensagem é clara «Parabéns a Helena Costa. As notícias são boas para as mulheres no Mundo do Futebol».

Mas nem só de Blatter vieram os Parabéns para Helena Costa. José Mourinho também já tornou públicas as felicitações à portuguesa. O Special One já trabalhou com Helena quando esta ainda era olheira do Chelsea e diz que «sempre soube que ela chegaria longe. Este é só o primeiro passo». Helena Costa já revolucionou o Futebol Francês, será que um dia poderá ouvir o Hino da Champions ?