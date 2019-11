Sporting x Estoril, Liga Zon Sagres,

Da nossa parte é tudo! Resta-nos agradecer a companhia e desejar-lhe um bom resto de fim-de-semana! A Liga Zon Sagres regressa no final de Agosto! Até uma próxima!

Marco Silva com um discurso claro de despedida enquanto que Leonardo Jardim levantou um bocadinho o véu e deixou a ideia de já estar a trabalhar com Bruno de Carvalho para as entradas da próxima época!

«Todo o Sporting sempre trabalhou em conjunto e de certeza no futuro que isto continuará assim. Já estamos a trabalhar para isso» Leonardo Jardim sobre o futuro e possível saída de jogadores .

«O Carrillo não é regular em relação áquilo que produz. Temos de saber quando o trazer para a equipa, mas também o William fez um jogo abaixo daquilo que tem feito» Leonardo Jardim.

«O Estoril geriu os vários momentos do jogo e conseguiu vencer.» Leonardo Jardim

«O nosso objectivo não era terminar a época como uma derrota, mereciamos homenagear os adeptos» Leonardo Jardim.

50% de posse de bola para cada lado.

«Hoje não conseguimos fazer um bom jogo, mas estamos de Parabéns pela época que fizemos. Obrigado aos adeptos» Rui Patrício sobre o jogo desta tarde.

«Irei ver o que é melhor e mais importante para mim, mas em primeiro está o Estoril-Praia» Marco Silva sobre a sua possível saída.

«Não me lembro de uma oportunidade de golo do Sporting» Marco Silva.

«Esta vitória é dedicada ao Bruno Miguel» Marco Silva.

Sobre a saída do Estoril Vagner disse apenas que esse assunto será tratado para a semana.

O Estoril fez assim o que nem o campeão Benfica, nem o terceiro classificado FC Porto conseguiram fazer em Alvalade: vencer.

«Isto foi a cereja em cima do bolo para terminar a época.» Vagner

Destaque esta tarde para a estreia de Shikabala, que mereceu muitas palmas em Alvalade!

E foi preciso esperar pelo último jogo para ver o Sporting perder em casa! 15 jogos a perder, 15 jogos a ganhar para a Equipa da Linha! Que época brilhante!

Jogadores do Sporting dão agora a volta ao relvado agradecendo à massa associativa leonina!

Marco Silva continua sem perder com o Sporting! O golo de Evandro aos 5 minutos ditou o resultado final e o Sporting não teve a concentração suficiente para alterar o resultado!

Ouve-se agora o Hino da Champions em Alvalade!

FINAL DO JOGO ! SPORTING 0-1 ESTORIL

90+4' último lance de ataque do Sporting com Rojo em fora de jogo!

90+2' CARTÃO AMARELO PARA CÉDRIC

90+1' Remate de primeira de João Coimbra, saiu um bocadinho ao lado! Nas bancadas os adeptos pedem esforço da equipa!

4 minutos de compensação

89' AIIIII CHEIROU A GOLO! Grande passe de Shikabala para a entrada de Cédric que cruzou para Montero! Esteve perto o golo!

88' SAI EVANDRO ENTRA JOÃO COIMBRA no Estoril!

85' SAI BRUNO LOPES ENTRA LUIS PHELLYPE no Estoril!

Prepara-se parar entrar Luis Phellype no Estoril!

84' Tem sido tão fácil para o Estoril tirar a bola ao Sporting...

81' A 9 minutos do fim o Sporting continua a perder....

Primeira jogada de Shikabala com muitas palmas em Alvalade!

79' Vager em cima da linha de golo evitou o golo do empate por parte de Montero!

77' SAI CAPEL ENTRA O ESTREANTE SHIKABALA no Sporting!

76' SAI CARLITOS ENTRA JOÃO PEDRO GALVÃO no Estoril!

Shikabala faz mesmo a sua estreia hoje! Está preparado para entrar!

75' Cruzamento de Tiago Gomes, corta Maurício!

Prepara-se para entrar João Pedro Galvão.....

74' A entre-ajuda na defesa no Estoril não tem deixado o Sporting passar e peos vistos tem mesmo estado a resultar!

71' AMARELO PARA MONTERO por falta sobre Carlitos!

70' O Estoril vai jogando como quer em Alvalade.... e o tempo vai passando. O Sporting continua a perder com um golo aos 5 minutos de Evandro....

69' A bola chega a Slimani, mas a verdade é que o argelino é o único que lá está... precisa de apoio o jogador do Sporting!

68' REMATE FORTE DE EVANDRO.... mas a bola saiu por cima!

67' Possibilidade de contra-ataque para o Sporting, mas estava fora de jogo Jefferson....

65' O jogo está agora mais vivo por parte do Sporting, contudo continua a faltar a finalização!

64' Passe de Montero para Slimani, mas bem Vagner a avançar no terreno e a apanhar a bola!

62' Grande passe de André Martins.... Slimani correu e chegou à bola... no cruzamento a bola era para Mané... mas acabou por sair por cima da baliza de Vagner!

61' Falta de Cédric sobre Carlitos... faltou cartão...

60' Mané correu muito e cruzou... era para Slimani, mas cortou Yohan Tavares!

58' AIIIIII BRUNO LOPES! Evandro cruzou mas o avançado canarinho não chegou a tempo.... Esteve perto o 2-0!

57' ANDRÉ MARTINS REMATOU.... Mas Maurício e Jefferson estavam fora de jogo depois do livre...

56' Evandro de livre descobriu Carlitos, mas a bola saiu por cima da baliza de Patrício!

55' Falta intensidade ao Sporting....

53' Bola batida por Jefferson.... saiu ao lado!

51' CARTÃO AMARELO PARA CARLITOS por falta sobre Montero. O livre pode ser perigoso!

50' O jogo está mais calmo, com o Sporting a controlar melhor a bola...

Shikabala, Gersón e Heldon no aquecimento.

46' AMARELO PARA GONÇALO SANTOS por falta sobre Mané

RECOMEÇA A PARTIDA!

SAI WILLIAM ENTRA SLIMANI no Sporting!

Não saiam daí! Já regressamos para o segundo tempo!

Desde a entrada de Mané, o Sporting foi acordando e até criou algumas situações de perigo. Ao início da segunda parte é esperado que Leonardo Jardim faça entrar Slimani para o lugar da surpresa no onze de hoje. A verdade é que Montero perdeu muito ritmo de jogo e isso nota-se na prestação do Colombiano..

Também ao longo da primeira parte, Adrien não esteve muito bem. O Médio do Sporting está a jogar mais próximo de William e está a ter algumas dificuldades em sair com a bola até à grande área. Aos 20 minutos o médio leonino foi chamado marcar a grande penalidade e pela primeira vez em oito remates acabou por permitiir uma defesa impressionante do guarda-redes estorilista.

Desconcentrados e ansiosos, assim andavam os jogadores do Sporting. Principalmente Carrillo que acabou por ser substituido aos 38' por Mané. O peruano foi perdendo muitas bolas e os assobios vindos da bancada deixaram Leonardo Jardim alerta para a saída do peruano ainda antes do tempo de descanso.

Apesar de não ter tido mais remates ao longo de todo o primeiro tempo, o Estoril conseguiu estar tão organizado que o Sporting não foi cnseguindo passar!

45 minutos e duas grandes penalidades: uma marcada pelo Estoril, outra desperdiçada pelo Sporting. O Estoril entrou melhor e depois de Bruno Lopes ser travado aos 4' minutos por Rojo na grande área, Evandro enganou Patricio e com toda a calma do Mundo fez o primeiro da partida. A partir daí não mais houve remates da equipa da linha à baliza leonina.

INTERVALO! SPORTING 0-1 ESTORIL

45 +2' Cruzamento de Cédric, mas foi directamente para Vagner....

3 minutos de compensação

45+1' CARTÃO AMARELO PARA CAPEL por falta sobre Tiago Gomes.

45' Fora de jogo de Jefferson depopis de um passe de Adrien.... podia ser perigoso!

"Somos todos portugueses, tragam a Taça de Turim" pode ler-se na bancada ocupada pelas claques do Sporting..... Grande gesto de desportivismo!

42' Mané foi furando e foi passando! Vagner ainda conseguiu defender antes do jogador do Sporting servir Capel ou Adrien que estavam na grande área!

40' CARTÃO AMARELO PARA TIAGO GOMES! Por falta sobre Capel!

Carrillo foi directamente para o balneário.....

38' SAI CARRILLO ENTRA MANÉ NO SPORTING! Muitos assobios para o peruano em Alvalade...

37' É incrível a facilidade como o Estoril tem chegado à baliza do Sporting!

Carlos Mané está pronto a entrar!

O Estoril não remata à baliza do Sporting há 30 minutos!

34' Remate de pé esquerdo de Adrien, mas defesa fácil para Vagner! Foi com pouca força.....

Recupera Carlitos, segue o jogo !

32' Está caído Carlitos.... Queixoso o jogador do Estoril depois de um lance com Cédric.... É agora assistido pela equipa médica...

30' GRANDE REMATE DE ANDRÉ MARTINS!! Mas Vagner, mesmo com muita gente à frente acaba por fazer a defesa para a fotografia!

28' Carrillo tem perdido muitas bolas e tem merecido alguns assobios vindos da bancada!

27' Cruzamento pela esquerda de Jefferson era para Carrillo... Mas Vagner foi gigante e esticou-se todo para acabar com o perigo!

26' O Sporting tem de acordar e de deixar facilitar as saídas do Estoril.....

24' Falta feia de Gonçalo sobre Maurício. Era para cartão!

23' Recupera Vagner, segue o jogo!

22' Vagner queixoso! O jogo está parado.

21' Grande jogada de Adrien, bola colocada em Carrillo com o jogador do Sporting a falhar no passe para Cédric! Foi com muita força....

19' DEFENDEU VAGNER! É a primeira vez que Adrien desperdiça uma grande penalidade esta época quando foi chamado a marcar pela 8ª vez!

17' PENALTI A FAVOR DO SPORTING! André Martins é travado por Tiago Gomes e Jorge Ferreira assinala o castigo máximo!

17' André Martins é travado em falta por Evandro, nada de cartão.....

16' O Estoril continua a pressionar o Sporting! Muito bem organizada a equipa canarinha!

Aquecem Mané e Slimani no Sporting!

13' ESTEVE PERTO O 2-0 EM ALVALADE! Evandro descobriu Balboa que cruzou para Bruno Lopes.... falhou a cabeçada ao avançado canarinho!

11' Capel tenta seguir no ataque, mas estava em posição irregular o espanhol!

10' O Sporting está a jogar de forma muito passiva frente ao Estoril nestes primeiros minutos. A equipa de Marco Silva entrou melhor e Evandro teve tempo para fazer o primeiro da partida aos 5 minutos de jogo.

9' Maurício está muito queixoso... entra em campo a equipa médica leonina. O jogo está parado!

6' Capel tenta passar por Mano, mas estava atento o defesa canarinho!

5' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO ESTORIL! Evandro enganou Patrício e marca o 11º golo na Liga!

4' GRANDE PENALIDADE A FAVOR DO ESTORIL! Bruno Lopes foi travado por Rojo!

3' Boa marcação de Rojo a Bruno Lopes! O defesa do Sporting não deixou o avançado passar até à grande área!

2' Estoril ganha o primeiro canto cedido por Jefferson, na marcação a bola não chega sequer a Rui Patrício!

1' Montero tenta chegar à bola, mas atento Rúben Fernandes!

ROLA A BOLA EM ALVALADE!!!

1 MINUTO DE SILÊNCIO EM ALVALADE em homenagem aos 30º aniversário da morte de Joaquim Agostinho. Palmas em Alvalade.

15.58 Os jogadores do Sporting entrarão em campo com camisolas amarelas. Merecida homenagem a Joaquim Agostinho, ex ciclista do Sporting, assinalando o 30º aniversário da sua morte.

15.55 A equipa de Andebol do Sporting é agora homenageada por Bruno de Carvalo pela vitória na Taça de Portugal frente ao FC Porto!

15.45 No último jogo da temporada, Leonardo Jardim voltou a acreditar em Montero e deixou Slimani no banco. Também Mané ficou no banco e o lugar foi dado a André Carrillo. Já do lado do Estoril, Marco Silva apresentou um onze sem surpresas.

15.37 ONZE INICIAL DO ESTORIL: Vagner, Mano, Yohan Tavares, Rúben Fernandes e Tiago Gomes, Diogo Amado e Gonçalo Santos, Balboa, Evandro, Carlitos e Bruno Lopes!

15.34 ONZE INICIAL DO SPORTING: Rui Patrício, Jefferson, Mauricio, Cédric e Rojo, Adrien Silva, André Martins e William Carvalho, Diego Capel, Carrillo e Montero!

JÁ TEMOS ONZE DO SPORTING! E Leonardo Jardim preparou uma surpresa!

15.32 As três equipas já estão em fase de aquecimento!

15.29 Os guarda-redes de ambas as equipas já aquecem no relvado!

15.10 Do lado canarinho o prémio de melhor marcador vai para Evandro Goebel. O brasileiro de 27 anos está no Estoril desde 2012 e tem sido uma aposta ganha por parte de Marco Silva. Os dez golos na competição mostram a qualidade do médio estorilista que vai criando muitas expectivas e interesse de grandes clubes, quer a nível nacional, quer a nível europeu. Apesar dos 10 golos ao longo de toda a temporada, em entevista ao jornal Record, Evandro disse que o melhor foi mesmo o que apontou frente ao Futebol Clube do Porto na derrota da equipa de Pinto da Costa por 1-0 no Estádio do Dragão.

14.45 Com o último jogo do campeonato a começar, está na altura de relembrar quem são os goleadores máximos de cada uma das equipas em campo. Do lado verde e branco, o melhor marcador continua a ser o colombiano Fredy Montero. O compatriota de Jackson Martinez ficou com 13 golos e daí não passou mais. o menino adorado de Alvalade no início da época não marca há mais 16 de jogos. Os últimos golos foram contra o Gil Vicente na primeira volta do campeonato, com uma vitória por 2-0 com o bis do avançado leonino. A partir daí, não mais se viu o festejo de golos por parte de Montero. No fecho da época e na lista de melhores marcadores, Montero ocupa o 5º posto, atrás de Jackson Martinez, de Derley, Rafael Martins e Lima.

14.15 Este ano Alvalade bateu o recorde de assistências! Dos 17 jogos realizados no reduto leonino a média de adeptos situa-se nos 30.698, número que ultrapassa aquele que foi conseguido na era de Godinho Lopes, aquando a caminhada para as meias-finais da Liga Europa com 30.507. A recepção ao Estoril no jogo de mais logo pode confirmar a melhor assistência de sempre ao longo da época no novo Estádio do Sporting, avaliando pela afluência nos últimos 4 jogos em casa,com uma média de 30.000 adeptos, o recorde será com toda a certeza batido.

13.45 Do lado do Sporting e com todos os jogadores à disposição, é esperado que Leonardo Jardim alinhe com Rui Patrício na baliza, Cédric, Maurício, Rojo e Jefferson, a meio-campo, o trio habitual com André Martins, Adrien Silva e William Carvalho, nas alas, Carlos Mané e Diego Capel e na frente o argelino Slimani.

13.40 Quanto aos onzes prováveis, do lado canarinho é esperado que esteja Vagner a guardar as redes, o quarteto defensivo será ocupado por Emídio Rafael, Yohan Tavares, Rúben Fernandes e Mano. A meio-campo é esperado que estejam Diogo Amado e Gonçalo Santos. Na frente e a fechar o onze, João Pedro Galvão à esquerda, Carlitos à direita, ao meio Evandro e na frente Bruno Lopes.

13.35 É tempo para falar do juiz do jogo: Jorge Ferreira. O bracarense de 36 anos foi o escolhido para dirigir o último jogo da época dos leões e no que a histórico diz respeito o árbitro revela ser um bom presságio para a equipa da Alvalade. Esta época, Jorge Ferreira esteve presente na vitória sobre o Rio Ave por 2-1 e na vitória dos leões frente ao Paços de Ferreira por 4-0 no Estádio de Alvalade. Já para o lado canarinho a históia é outra. O juiz bracarense apitou um único jogo da equipa da linha esta época e acabou em empate.

13.30 Também o futuro de Leonardo Jardim no Sporting ainda está por definir. O técnico madeirense já disse que a conversa sobre a renovação do contrato será feita com Bruno de Carvalho assim que a época terminar, contudo muitas já são as noticias vindas a público de que essa mesma renovação já está assinada. Em Alvalade, o madeirense conseguiu o que muitos acham impensável e muitas já são as personalidades que dizem que a continuidade de Jardim no comando técnico tem mesmo de ser uma prioridade para a SAD leonina.

13.20 Este poderá ser o último jogo de Marco Silva ao comando da equipa da linha. O treinador estorilista tem sido muito cobiçado no mercado nacional e é apontado para o Benfica. Ainda assim, Marco Silva garantiu em conferência de imprensa só ter uma proposta em cima da mesa: a do Estoril. Em declarações dadas ao jornal A Bola, o treinador quarto classificado disse sentir-se contente pelo seu nome ser dado como certo a grandes clubes, mas que a proposta que tem é apenas do Estoril «Fico orgulhoso por o meu nome ser associado a clubes grandes, mas não quero alimentar especulações. Vou definir o meu futuro nas próximas semanas, mas, sobretudo, há que definir o futuro do Estoril. Tenho uma proposta da SAD e de outros clubes, ninguém falou comigo».

13.15 No Sporting, o destaque está no regresso de Shikabala para a lista de convocados de Leonardo Jardim. O egipcio é assim chamado pela terceira vez pelo técnico madeirense, contudo ainda não foi utilizado para fazer parte da equipa principal, a caminhar para o lado das ausências estão Wilson Eduardo e Vítor Silva. O extremo e o médio ficaram de fora da lista dos 19 eleitos por opção do treinador. Eis os escolhidos: Rui Patricío e Marcelo Boek, Maurício, Jefferson, Roo, Dier, Piris, e Cédric, Shikabala, André Martins, Gersón, Adrien e William Carvalho, Capel, Slimani, Montero, Heldon, Carrillo e Carlos Mané.

13.10 No que aos convocados diz respeito do lado estorilista o destaque está no regresso de Vagner nas escolhas de Marco Silva. O guarda-redes cumpriu castigo frente ao Belenenses e é o grande destaque na lista dos 21 convocados pelo técnico da equipa da linha. Eis a lista dos eleitos: Vagner e João Manuel, Yohan Tavares, Anderson, Tiago Gomes, Mano, Emídio Rafael, Rúben Fernandes e Babanco, Filipe Gonçalves, João Pedro Galvão, Gonçalo Santos, Evandro, João Coimbra e Diogo Amado, Balboa, Gerso, Carlitos, Luiz Phellype, Ricardo Vaz e Bruno Lopes.

13.00 Já o Estoril de Marco Silva tem feito de tudo para mostrar a sua qualidade ao longo da época e mostrou ser merecido o regresso às competições europeias.A equipa da linha regressou à Primeira Liga há apenas dois anos, depois de 9 anos a fazer parte da segunda tabela, e desde que regressou soma e segue nas vitórias. A mais importante desta época foi frente ao FC Porto por uma bola a zero, num penalti convertido por Evandro. Há mais de seis anos que a equipa da Cidade Invicta não sabia o que era perder em casa e foram os pupilos de Marco Silva a mostrar, mais uma vez, que querem chegar muito longe. O resultado foi justo e o adeus de Paulo Fonseca foi dado como certo nessa noite.

12.45 Na chegada à última jornada o Sporting de Leonardo Jardim pode dizer que cumpriu o seu principal objectivo. O regresso à Champions era há muito desejado em Alvalade e depois da época atípica do ano passado, os leões voltaram a soltar as garras. O segundo lugar ficou seguro há 4 jornadas atrás e o jogo de mais logo serve apenas para cumprir calendário. Ainda assim as prestações ao longo da época fizeram os adeptos leoninos regressarem em força às bancadas e mais logo espera-se casa cheia.

12.30 Esta época as duas equipas apenas se encontraram uma única vez no fecho da primeira volta do campeonato. O empate a zeros deixou o Sporting atrasado na lurta pelo título e deu à equipa da linha o espaço necessário para ir segurando os lugares cimeiros na tabela.

12.15 Leões e Estorilistas encontram-se pela 52ª vez na sua história e o saldo é claramente favorável à equipa de Alvalade. Dos 51 encontros realizados, os verdes e brancos contam com 37 vitórias, dois empates e apenas 7 derrotas. Nos jogos realizados em Alvalade o prognóstico é ainda mais negativo para a equipa comandada por Marco Silva. Dos 25 jogos realizados o Estoril só conseguiu regressar com uma vitória, sofrendo 21 derrotas e empatando por três vezes.

12.00 Muito Boa Tarde e sejam bem vindos à transmissão do jogo entre Sporting e Estoril ! A última jornada joga-se no Estádio de Alvalade e o apito inicial de Jorge Ferreira está marcado para as 16 horas. Fique por aí e não saia do seu lugar! As grandes emoções do Futebol Português estão aqui em VAVEL.COM!