GP de Espanha 2014 em F1, directo

Após a vitória no GP de Espanha, Lewis Hamilton ultrapassa Rosberg e é agora o primeiro na classificação do mundial de pilotos! Vejamos, então, como fica a classificação no mundial, para o top 10 de pilotos em 2014.

1 Hamilton Mercedes 100 pontos 2 Rosberg Mercedes 97 3 Alonso Ferrari 49 4 Vettel Red Bull 45 5 Ricciardo Red Bull 39 6 Hulkenberg Force India 37 7 Bottas Williams 34 8 Button McLaren 23 9 Magnussen McLaren 20 10 Perez Force India 20

Classificação Final do GP de Espanha 2014 1 Hamilton Mercedes 66 voltas 2 Rosberg Mercedes +0,6s 3 Ricciardo Red Bull +49s 4 Vettel Red Bull +76,7s 5 Bottas Williams +79,2s 6 Alonso Ferrari +87,7s 7 Räikkönnen Ferrari +1 volta 8 Grosjean Lotus +1 volta 9 Perez Force India +1 volta 10 Hulkenberg Force India +1 volta 11 Button McLaren +1 volta 12 Magnussen McLaren +1 volta 13 Massa Williams +1 volta 14 Kvyat Toro Rosso +1 volta 15 Maldonado Lotus +1 volta 16 Gutierrez Sauber +1 volta 17 Sutil Sauber +1 volta 18 Bianchi Marussia +2 voltas 19 Chilton Marussia +2 voltas 20 Ericsson Caterham +2 voltas 21 Kobayashi Caterham DNF 22 Vergne Toro Rosso DNF

14:47 Nico Rosberg tem o segundo lugar do pódio, enquanto o Red Bull de Ricciardo é terceiro!

14:46 4ª vitória consecutiva para Lewis Hamilton! Que final de corrida de nervosismo para a garagem da Mercedes! Mais uma dobradinha para a equipa!

LEWIS HAMILTON VENCE O GP DE ESPANHA!

66/66 ÚLTIMA VOLTA! Rosberg usa o DRS na recta da meta enquanto os Mercedes dobram o Ferrari de Räikkönnen.

64/66 A menos de duas voltas para o final, Rosberg está mesmo em cima de Hamilton! 0,539 é a magra diferença entre ambos! Vettel ultrapassou, entretanto, Bottas.

64/66 Alonso, num belo duelo com Räikkönnen, ultrapassa o finlandês na curva 3!

63/66 Rosberg cada vez mais pressionante sobre Hamilton! 1,1 segundos de diferença.

62/66 Luta no seio da equipa também na Ferrari! Alonso está colado, a menos de 0,4 segundos do parceiro finlandês.

61/66 Inacreditável ritmo dos dois Mercedes! Estão já a dobrar Grosjean, que é o oitavo classificado!

60/66 À entrada da volta 60, as posições da frente são:

1 Hamilton Mercedes 2 Rosberg Mercedes 3 Ricciardo Red Bull 4 Bottas Williams 5 Vettel Red Bull

58/66 Hamilton continua a perder tempo para Rosberg! O inglês está em comunicação com o seu engenheiro, enfrentando problemas de sobreviragem devido à granulação do pneu dianteiro esquerdo. O intervalo entre ambos é apenas de 1,5 segundos.

57/66 Sebastian Vettel usa o DRS e ultrapassa Räikkönnen! O Red Bull está agora à frente dos dois Ferrari.

56/66 Vettel, com pneus médios novos, tem a melhor volta! 1:28,942!

55/66 Alonso é também obrigado a uma terceira paragem, como acontecera com Vettel. Alonso volta à pista e.... Vettel vem mais rápido! O alemão fica à frente do espanhol!

54/66 Vettel pára nas boxes. É ultrapassado por Bottas e Räikkönnen! O alemão da Red Bull, que partiu em 15º, é agora 7º.

52/66 Diminui a diferença entre os Mercedes. Rosberg está agora a pouco mais de 2 segundos de Hamilton.

51/66 Melhor volta para Rosberg! 1:29,247 é o tempo do alemão, ao ataque do primeiro lugar do seu companheiro de equipa.

50/66 A 16 voltas do final, os 5 primeiros são:

1 Hamilton Mercedes 2 Rosberg Mercedes 3 Ricciardo Red Bull 4 Alonso Ferrari 5 Vettel Red Bull

49/66 Nos 10 primeiros, Hamilton continua a ser o piloto mais poupado, a gastar menos de 70kgs. Vettel, por sua vez, é o piloto mais gastador, com mais de 72kgs consumidos.

48/66 Grosjean e os dois Force India lutam pelos últimos lugares dos pontos. Menos de um segundo e meio separa o 8º e o 10º classificados.

46/66 Param todos os homens da frente. Ricciardo e Bottas reentram agora na pista.

46/66 Rosberg também parou. Hamilton é novamente primeiro! O alemão está com pneus médios. O inglês segue com duros.

46/66 Räikkönnen também parou! Alonso é agora 5º. Será que o espanhol já não trocará de pneus até final?

44/66 Com a paragem de Hamilton, Rosberg é agora primeiro. O alemão tem alguma granulação no pneu dianteiro esquerdo. Vejamos se e quando precisará o alemão de parar.

42/66 «Box! Box! Box!», é a ordem dada a Hamilton, para troca de pneus e ajustes na asa dianteira.

40/66 O engenheiro da Mercedes comunica a Hamilton que não ganhou tempo a Rosberg nas últimas voltas. O inglês riposta pela falta de informação: «E onde é que tu andaste nas últimas voltas?»

38/66 Vettel aproveita uma distracção de Felipe Massa e sobe a 8º. Logo de seguida o alemão passa Magnussen. O tetracampeão mundial, que partira em 15º, já é 7º.

37/66 Kobayashi abandona! Problemas nos travões do Caterham do japonês.

37/66 1:29,774! É o melhor tempo da corrida para Vettel!

36/66 Alonso vem às boxes. Entra com pneus médios, sai com duros.

34/66 Com 47,65kgs de combustível utilizado, Hamilton, o líder da prova, é dos pilotos mais poupados entre os 12 primeiros.

33/66 Os dois Ferrari estão a rodar em tempos muito próximos de Valtteri Bottas. Poderão os homens da Ferrari aproximar-se da 4ª posição?

32/66 Rodam com tranquilidade os Mercedes. Ricciardo, 3º, está a mais de 20 segundos das Flechas de Prata. Bottas está já a cerca de 35 segundos da frente, e os Ferrari a pouco mais de 40.

30/66 Volvidas 30 voltas, as 5 primeiras posições organizam-se assim:

1 Hamilton Mercedes 2 Rosberg Mercedes 3 Ricciardo Red Bull 4 Bottas Williams 5 Räikkönnen Ferrari

28/66 Hamilton pede ajuda via rádio. Queixa-se de sobreviragem.

26/66 E é na recta da meta, com DRS, que o espanhol passa Grosjean! Os Ferraris são agora 5º e 6º.

26/66 Räikkönnen ultrapassa Grosjean e é agora 5º. Alonso é o próximo Ferrari a tentar passar o Lotus.

25/66 Problemas de escape para Vergne! Deverá ser o primeiro abandono.

24/66 Estratégias diferentes entre os dois Mercedes. O engenheiro de Hamilton pede-lhe para aumentar a vantagem sobre Rosberg para 4 segundos, enquanto ao alemão é pedido para reduzir a distância para o inglês.

21/66 E logo de seguida Hamilton, de regresso à pista, faz o melhor tempo! 1:31,214! É altura de Rosberg vir para as boxes. Troca para pneus duros.

20/66 Nico Rosberg faz a melhor volta da corrida: 1:31,667!

19/66 Hamilton pára nas boxes. Volta à pista ainda com pneus médios. Vettel é o único em pista com pneus duros.

16/66 Maldonado vem para as boxes. Cumpre 5 segundos de penalização antes dos mecânicos começarem a mudar os pneus do Lotus.

16/66 Os pilotos começam a parar nas boxes para a primeira troca de pneus. Parecem estar a optar por uma estratégia de 3 paragens.

15/66 Ricciardo também vem para as boxes. O australiano mantém, contudo, pneus médios.

15/66 Ao fim de 15 voltas, as 5 primeiras posições organizam-se assim:

1 Hamilton Mercedes 2 Rosberg Mercedes 3 Bottas Williams 4 Ricciardo Red Bull 5 Grosjean Lotus

13/66 Sebastian Vettel é o primeiro a entrar na via das boxes. Troca pneus médios por duros.

12/66 Vettel, em 13º, tem agora o experiente Jenson Button pela frente. Luta apertada entre Red Bull e McLaren.

10/66 Enquanto vemos os Ferrari juntos, nas mesmas posições em que partiram, a direcção de corrida anuncia uma penalização stop/go aplicada a Maldonado.

9/66 Depois de perder lugares para Kvyat e Button, Gutierrez tem agora Vettel pelas costas. E o tetracampeão ultrapassa. É agora 13º.

8/66 Belíssima ultrapassagem de Daniil Kvyat a Gutierrez, na longa curva 3. Foi por fora o russo, e com sucesso!

7/66 É grande a vantagem dos pilotos da Mercedes. Hamilton e Rosberg estão já a cerca de 10 segundos do terceiro, que é Bottas.

6/66 Red Bull pede a Ricciardo para ou passar Bottas ou para deixar ir o finlandês e dar-lhe 2 segundos de vantagem, para cuidar dos pneus.

5/66 Está sob investigação um toque entre Maldonado e Ericsson, numa das primeiras curvas do traçado. Um choque roda com roda que chegou a levantar o carro do Lotus. Ambos os pilotos se mantiveram em pista.

4/66 Ricciardo e Bottas continuam na luta pelo 3º lugar. O finlandês tem cerca de meio segundo sobre o australiano.

3/66 Ricciardo arrancou mal, permitindo de imediato a passagem de Bottas e quase a de Grosjean.

Volta 2/66 Depois de uma saída limpa e sem problemas de maior para ninguém, Hamilton, que arrancou bem, mantém-se em 1º. Os seguintes são agora: 2) Rosberg, 3) Bottas, 4) Ricciardo, 5) Grosjean.

LUZ VERDE! PARTIDA DO GP DE ESPANHA!

13:03 Pilotos alinhados na grelha. Tudo pronto para a partida do GP de Espanha 2014!

13:00 Os pilotos partem para a volta de formação, enquanto todo o aparato na grelha de partida é removido. Todos os pilotos escolheram pneus médios, à excepção de Vergne, que largará com o composto duro.

12:55 A temperatura da pista está hoje mais baixa. Cerca de 36ºC é quanto marcam os termómetros. A temperatura do ar também desceu face a ontem. Registam-se agora pouco mais de 20ºC.

12:52 As equipas ultimam preparativos na grelha de partida. Os pilotos começam a colocar os capacetes e a entrar nos seus monolugares, enquanto os convidados vão abandonando a pista.

12:46 Toca o hino nacional espanhol no Circuito da Catalunha! É a abertura oficial do GP. E agora soa o hino da Catalunha.

12:44 Os carros estão na grelha, rodeados, como habitualmente, por grande aparato de maquinaria, mecânicos, pilotos e convidados.

12:35 No paddock, Niki Lauda, Director não-executivo da Mercedes, antecipou a luta cerrada que se verificará entre os seus dois pilotos. Nas últimas semanas, e ontem após a qualificação, Rosberg afirmou odiar perder para Hamilton, e acentuou a intenção de disputar a corrida com o inglês.

12:25 Claire Williams, em declarações à Sky, diz ter confiança de que um dos seus pilotos, Bottas ou Massa, possa chegar hoje ao pódio, após uma bela qualificação, ontem. «Já perdemos algumas chances nas últimas corridas», afirmou a chefe da Williams, que elogiou a condução dos seus dois pilotos.

12:15 Antes da quinta prova do mundial, recordemos os top 10 da classificação por pilotos:

Classificação Mundial de Pilotos 1 Rosberg Mercedes 79 pontos 2 Hamilton Mercedes 75 3 Alonso Ferrari 41 4 Hulkenberg Force India 36 5 Vettel Red Bull 33 6 Ricciardo Red Bull 24 7 Bottas Williams 24 8 Button McLaren 23 9 Magnussen McLaren 20 10 Perez Force India 18

12:00 A uma hora do início da corrida, vejam aqui como é uma volta ao traçado da Catalunha. Ao volante vai Hamilton (Mercedes), e esta foi a volta que lhe garantiu ontem a pole position:

11:20 Em sentido ascendente, e de forma surpreendente, parece estar a Lotus. Se Maldonado partirá em 21º devido a acidente, a verdade é que o E22 parece agora uma carro completamente diferente. Sólido, bem balançado, fiável. Que o diga Romain Grosjean, que deixou os lugares fora dos pontos para garantir o 5º lugar da grelha de partida, à frente da Ferrari.

11:15 Os Ferraris, apenas em 6º e 7º, continuam aquém do esperado, e isso já o fez saber, publicamente, o presidente da marca italiana, Luca di Montezemolo, que está presente no Circuito da Catalunha. Até porque, em Espanha, os italianos estreiam um carro inteiramente remodelado. Veremos do que são capazes na corrida Räikkönnen e Alonso, com este segundo a ter a motivção extra de correr em casa.

11:10 Jean-Eric Vergne, da Toro Rosso, não apontou qualquer tempo na Q2, e parte do último lugar da grelha por ter perdido uma roda em pista, depois de uma falha dos seus mecânicos durante um pit stop nos treinos livres de sexta-feira. Foi penalizado em 10 lugares.

11:05 Sebastian Vettel partirá apenas em 15º. Depois de não ter registado qualquer tempo na Q3, por avaria em pista, o alemão viu os seus mecânicos forçados a trocar a caixa-de-velocidades do seu RB10, o que lhe valeu uma penalização de 5 lugares. Recorde-se que Vettel, ao contrário de Ricciardo, está com nova versão do RB10, mas o monolugar tem apresentado diversos problemas desde sexta-feira.

11:00 Recordemos agora a ordem pela qual os pilotos alinharão na grelha de partida:

1 Hamilton Mercedes 2 Rosberg Mercedes 3 Ricciardo Red Bull 4 Bottas Williams 5 Grosjean Lotus 6 Räikkönnen Ferrari 7 Alonso Ferrari 8 Button McLaren 9 Massa Williams 10 Hulkenberg Force India 11 Perez Force India 12 Kvyat Toro Rosso 13 Gutierrez Sauber 14 Magnussen McLaren 15 Vettel Red Bull 16 Sutil Sauber 17 Chilton Marussia 18 Bianchi Marussia 19 Ericsson Caterham 20 Kobayashi Caterham 21 Maldonado Lotus 22 Vergne Toro Rosso

10:55 É já a quarta pole position consecutiva pra Lewis Hamilton, num traçado em que, nos últimos 10 anos, só por duas ocasiões o vencedor não saiu da pole position. Aconteceu em 2013, com Alonso (partiu em 5º) e em 2011, quando Vettel arrancara em 2º.

10:50 Os Mercedes continuam a exercer o seu total domínio no campeonato. Após terem vencido todas as quatro primeiras provas, as respectivas poles e terem rodado na frente em todas as voltas corridas até ao momento, as Flechas de Prata chamadas Hamilton e Rosberg largarão hoje, uma vez mais, do primeiro e segundo postos, respectivamente.

10:45 Ontem, durante a sessão de Qualificação, várias equipas se queixaram de que a pista estava suja e longe das suas condições ideais. Por várias ocasiões viram-se também os pilotos a lutar para dominar os seus carros e procurar maior aderência. Vettel, Hamilton, Kvyat e Maldonado foram alguns dos pilotos que experimentaram dificuldades numa fase inicial da sessão, com o venezuelano da Lotus a ficar precocemente de fora, após destruir o nariz do seu Lotus contra um dos muros da pista.

10:40 Kimi Räikkönnen é o detentor do tempo mais rápido no traçado espanhol. O finlandês estabeleceu este recorde em 2008, na sua primeira passagem pela Ferrari, com 1:26,670.

10:35 No campeonato desde 1991, o Circuito da Catalunha é um traçado exigente, com 4,655km e 16 cruvas (7 à esquerda e 9 à direita), geralmente de perfil rápido, exigindo muito apoio aerodinâmico dos monolugares. O traçado conta com apenas duas rectas significativas, onde se encontram as duas zonas de DRS. Os pilotos terão de completar 66 voltas antes de verem a bandeira axadrezada.

10:30 Muito bom dia! Dou-vos as boas-vindas ao VAVEL Portugal e convido-vos a ficar connosco em mais um directo da F1. O "Grande Circo" chegou à Europa, e a quinta prova da temporada de 2014 corre-se hoje, a partir das 13h (hora portuguesa), em Espanha, no Circuito da Catalunha.