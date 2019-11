Benfica x Sevilha, Liga Europa

Obrigada por terem ficado desse lado e terem acompanhado connosco esta Final! Voltaremos a encontrar-nos numa outra oportunidade! Muito Obrigada mais uma vez e um resto de uma boa semana!

Da nossa parte, é tudo!

A Taça está entregue! Mais uma vez o Benfica não conseguiu regressar a Lisboa com a Taça há 52 anos desejada.

Rakitic não larga a Taça e leva-a agora para o relvado!

Beto muito emocionado pega na Taça!

Carriço tem a bandeira portuguesa às costas e levanta agora a Taça!

A TAÇA ESTÁ DE PÉ! Ouve-se agora o hino da Liga Europa!

Muita alegria no relvado por parte do Sevilla, com o Benfica ainda no relvado. A assistir à festa dos actuais campeões europeus!

Esta é a terceira vez que o Sevilla vence a Liga Europa depois de ter sido bi-campeã em 2006 e 2007. A Taça regressa agora à Andaluzia, não há duas sem três!

A equipa do Sevilha está agora a subir à tribuna de honra em Turim!

Também Silvio recebeu uma medalha!

Palavra especial de Platini para Jesus e um abraço entre Vieira e Jorge Jesus.

Muito sérios e muito tristes, assim estão os jogadores do Benfica.

Palavras de conforto para os jogadores encarnados dadas por António Costa e Humberto Coelho.

Luisão é o primeiro a receber a medalha. A equipa do Benfica dá um abraço especiaç a Beto.

Equipa do Benfica aplaudida por adeptos e jogadores do Sevilha na suida à tribuna para a recepção das medalhas!

A equipa de arbitragem recebe agora as medalhas de presença oficial na Final Europeia.

Maxi, Luis Filipe Vieira, Cardozo e Rodrigo estão inconsoláveis.

3 penaltis por marcar ao longo dos 90 minutos regulamentares a favor do Benfica.

O Benfica não perdeu nenhum jogo na chegada até à Final, não sofreu nenhum golo em tempo regulamentar e é triste. A equipa da Luz merecia o festejo.

«É complicado quando se perde, principalmente quando jogámos como o fizemos» Garay.

Resultado ingrato para a equipa da Luz que ao longo de todo o prolongamento e de todo o segundo tempo fizeram o que puderam para trazer a Taça para Lisboa. A «lotaria» das penalidades ditou o resultado final e os falhanços de Rodrigo e de Cardozo acabaram com o sonho.

Muitos são os adeptos do Benfica que choram, tapam a cara, querem esquecer. Não acreditam no que aconteceu esta noite em Turim.

4-2 foi o resultado final da marcação das grandes penalidades!

Os adeptos do Benfica estão inconsoláveis, por outro lado Beto chora de felicidade!

A equipa espanhola conseguiu arrecadar o troféu e o Benfica continua com a sua triste sina.

O sonho acabou. O Sevilha venceu a Liga Europa.

GOLOOOOOOOOOOOOOO DO SEVILHA.

GAMEIRO CHAMADO A MARCAR.... SE ACERTAR O SEVILHA VENCE

GOLOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA! AINDA SE SONHA!

LUISÃO A MARCAR.... SE NÃO MARCAR O SEVILHA VENCE

GOLOOOOOOO DO SEVILHA!

COKE CHAMADO A MARCAR.....

Mal marcado por Rodrigo.....

DEFENDEU BETO!

RODRIGO CHAMADO A MARCAR.....

O Sevilha está na frente.

GOLOOOOOOOOOO DO SEVILHA!

MBIA CHAMADO A MARCAR....

DEFENDEU BETO! Beto chegou-se à frente...

CARDOZO A MARCAR......

GOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOO DO SEVILHA!

BACCA CHAMADO A MARCAR.......

GOLOOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA!

LIMA CHAMADO A MARCAR....

Os adeptos continuam entusiasmados nas bancadas!

Está tudo por decidir ainda! É a primeira vez no formato Liga Europa que uma final se decide assim! A última vez que uma final se decidiu assim ainda estavámos na Taça Uefa e o Sevilha ganhou ao Espanyol!

0-0 Depois de 122 minutos. Saber sofrer, as emoções são fortes! Voltamos já!

ACABA O PROLONGAMENTO! Vamos a penaltis!

Ambiente incrível em Turim!

SAI DE MACA CARLOS BACCA!

121' Gameiro ainda rematou para a baliza, mas estava fora de jogo!

2 minutos de compensação! É o que falta para os penaltis!

Beto está queixoso e está a ser assistido pela equipa médica....

SAI GAITAN ENTRA IVAN CAVALEIRO!

117' Cruzamento de Lima, sobra para a defesa do Sevilha....

IVAN CAVALEIRO PRONTO PARA ENTRAR!

Bacca está no chão, com algumas dores e muito cansaço em cima! Mas já recuperou!

115' Remate de André Gomes, mas muito torto..... nada sai certo hoje....

114' Seis minutos para o fim.... Penaltis serão a opção?

112' Cruzamento de Rakitic, mas mais uma vez Oblak salvou as redes à primeira !

111' Cardozo tentou colocar em Lima, mas Gameiro estava muito atento e acabou por ficar com a bola!

SAI VITOLO ENTRA DIOGO FIGUEIRAS

110' Vitolo combina com Gameiro, mas acaba por rematar sozinho, a bola acabou por ficar nas redes laterais!

109' Cruzamento de Maxi, era para Lima, mas Pareja chegou primeiro!

107' Remate de André Gomes, muito por cima da baliza de Beto.... faltou a força ao português....

106' Rodrigo tenta seguir no contra-ataque, mas Moreno acabou por negar a passagem da bola!

RECOMEÇA O PROLONGAMENTO!

Os adeptos do Benfica continuam a acreditar, ao longo de todo este tempo nunca deixaram de cantar! O mesmo se passa com os adeptos sevilhanos!

Nesta primeira parte de prolongamento só se viu Benfica, contudo 105 minutos de jogo não são fáceis e o cansaço começa-se a notar!

ACABA A PRIMEIRA PARTE DO PROLONGAMENTO!

1 minuto de compensação da 1ª parte do prolongamento

105' Cruzamento de Cardozo, era para Gaitan, mas faltou qualidade ao passar a bola!

SAI MARÍN ENTRA GAMEIRO NO SEVILHA!

102' Gaitan roubou a bola e ia roubando era a perna a Carriço! Que falta feia!

101' BACCA foi em velocidade e passou por toda a gente, mas no remate a bola saiu ao lado!

100' Falta de Pareja sobre André Almeida.... faltou cartão!

99' CARTÃO AMARELO PARA ANDRÉ ALMEIDA!

99' CARDOZOOO! Defesa apertada de Beto!

SAI SIQUEIRA ENTRA CARDOZO!

CARTÃO AMARELO PARA COKE por falta sobre Gaitan

Cardozo está pronto para entrar!

96' Nota-se muito cansaço de todos os jogadores....

94' Rakitic tenta seguir no contra-ataque, mas muito bem Garay a cortar no momento certo!

Mbia e André Gomes saem queixosos!

91' André Gomes e Mbia estão a ser assistidos em campo depois de um contra-ataque da equipa lisboeta!

Relembramos que ambos os treinadores podem ainda fazer duas substituições!

COMEÇA O PROLONGAMENTO!

O guarda-redes português a jogar em Espanha teve muito mais trabalho que Oblak ao longo de todo o seguno tempo.... basta ver o número de remates encarnados:

11 contra 7 do Sevilha !

O prolongamento teve mesmo de ser a opção. O Benfica esteve melhor este segundo tempo, contudo o golo continiou sem aparecer, os encarnados recuperaram e puderam fazer o golo por diversas vezes, não fosse Beto a negá-lo.

ACABA O JOGO ! HÁ PROLONGAMENTO EM TURIM!

90 +2' Na marcação do canto, Garay volta a tirar por cima da baliza de Beto!

90 +1' Lima cruzou, era para Rodrigo, mas Mbia desviou antes do hispano-brasileiro chegar à bola!

90' 2 minutos de compensação

Jorge Jesus aparenta estar muito calmo.....

O Benfica continua muito concentrado na grande área do Sevilha!

87' Grande saída de Maxi, com um corte bonito de Daniel Carriço!

85' Maxi cruzou, a bola foi ter com Garay, mas a cabeçada acabou apenas por passar por cima da baliza.... ai o golo Benfica, ai o golo!

84' ACORDOU LIMA!!!!!! Que remate pontente! Beto voou para conseguir desviar a bola!

83' Pareja embrulha-se com Lima.... faltou, mais uma vez, cartão!

Cardozo está ansioso para entrar em campo! Mas o técnico encarnado vai deixando o Tacuara aquecer!

81' Gaitan desmarcou-se, mas o passe foi tão mau que a bola acabou por chegar a Beto!

80' Jogada bonita de Maxi e Rodrigo, mas Lima falhou, Rodrigo falhou e a bola acabou perdida.....

80' Dez minutos para o fim e o prolongamento torna-se cada vez mais certo!

SAI REYES ENTRA MARÍN NO SEVILHA!

77' Grande jogada de Rakitic... faltou o passe chegar a Vitolo! Cortou a defesa do Benfica!

76' Falta feia de Carriço sobre André Gomes, faltou cartão....

A um quarto de hora do fim, tudo na mesma na Final de Turim.... haverá prolongamento?

74' Grande passe de Amorim para Lima, mas muito Pareja no corte!

72' LIMAAAAAA! Oh Lima!!! Excelente recepção de Maxi e grande cruzamento, mas o goleador encarnado falhou o remate e deixou que a bola sobrasse para a defesa sevilhana!

70' Falta feia de Amorim sobre Reyes, sem cartão para o jogador português!

Adeptos das duas cores não se cansam de gritar!

Jorge Jesus continua a «ralhar» com a equipa!

O Benfica está a voltar às dificuldades em ter a posse de bola....

64' Faltou a bicicleta de Carriço para o golo, mas escorregou o português!

Oblak recuperou! Segue o jogo!

33120 espectadores em Turim!

62' Oblak está a ser assistido. Ficou magoado no joelho direito....

61' GRANDE OBLAK! Na defesa de um remate de Reyes e depois de chocar com Bacca o esloveno fica a queixar-se.....

61' Os adeptos encarnados já pedem o golo nas bancadas!

Que jogo apaixonante!

59' Cotovelo de Carriço, e a equipa encarnada fica a pedir grande penalidade!

58' Rodrigo! E o homem corre!!! Mas Fazio cortou no último segundo!

58' André Gomes fez o passe para Lima, mas o brasileiro deixou que a redondnha sobrasse para Mbia!

57' GAITAN..... escorregou e a bola acabou por ser apanhada por Beto depois de um pontapé muito torto!

56' Lima fica a pedir grande penalidade .... é a segunda ao longo do jogo!

Djuricic foi para o aquecimento e Jardel voltou ao banco!

55' Remate de Reyes e Oblak tranquilo a segurar a bola!

Jardel, Ivan Cavaleiro e Cardozo aquecem no Benfica!

52' REYES!!!!!!! Remate forte depois de um furo na defesa do Benfica e a bola acabou por sair ao lado!

Gameiro e Marín e Diogo Figueiras já aquecem!

51' Mais forte o Benfica neste inicio de segundo tempo!

48' AIIIIII O GOLOOOOOOO! 4! 4! 4 oportunidades de golo no espaço de 30 segundos com a defesa do Sevilha a negar sempre a passagem da bola até Beto! Os adeptos ficaram desesperados!

47' Bacca conseguiu passar, mas muito bem Garay a fazer o corte necessário!

46' Boa jogada de Rodrigo, mas faltou velocidade a Maxi....

RECOMEÇA O JOGO EM TURIM! TUDO EM ABERTO NO SEGUNDO TEMPO!

Para trazer a Taça até Lisboa, o Benfica precisa apenas de se manter como esteve nos últimos 5 minutos, Benfica forte, Benfica perigoso, Benfica concentrado!

Já dos descontos, Gaitan foi correndo e chegou a ficar de frente para a baliza, mas Fazio apanhou o benfiquista de frente e acabou por travá-lo já dentro da grande área, mas Brych deixou a bola seguir....

O Benfica demorou a acordar, mas aos 40 minutos de jogo lá começou a criar o perigo... Primeiro Rodrigo, depois Lima e entretanto Maxi.... Com o relógio a bater nos 45 o defesa direito do Benfica desmarcou e ficou olhos-nos-olhos com Beto. A ver-se sozinho, Maxi ainda perdeu tempo a olhar para o fiscal de linha, tempo esse que permitiu a Beto fazer a defesa mais apertada que conseguiu! Não fosse Maxi ter olhado e os encarnados podiam ter fechado o primeiro tempo com um golo!

O Sevilha esteve atrevido e foram várias as oportunidades de chegar à baliza de Oblak, depois de muitos erros de Gaitan e de Siqueira. Contudo o pequeno grande guarda-redes não teve uma única defesa apertada ao longo do primeiro tempo. J´´a de Beto, não se pode dizer o mesmo....

O Benfica entrou muito forte na partida e até aos 20 minutos os duelos foram equilibrados entre as duas equipas, mas desde a saída de Sulejmani tudo mudou. André Almeida voltou a jogo para «tapar buracos» e a motivação encarnada pareceu perder-se...

Se a primeira parte durasse os últimos 5 minutos podíamos dizer que o Benfica jogou com a garra de sempre e que só não está na frente do marcador porque Beto tem defesas por instinto. Era bom, mas não foi isso que se viu ao longo de todo o primeiro tempo.

INTERVALO!

45 +2' GAITAN! Aguentou, aguentou, aguentou e chegou à grande área, mas Fazio acabou por fazer falta sobre o jogador do Benfica.... nada de penalti.

45' MAXIIIIII! ACORDA MAXI! O jogador do Benfica pensou que estava em fora de jogo e não rematou antes de pensar! Beto defendeu por instinto! AÍ ESTÁ A GRANDE OPORTUNIDADE DE GOLO!

2 minutos de compensação

44' Maxi cruzou, mas Gaitan chegou atrasado!! Nada de perigo para a baliza de Beto....

43' Faltou o pé a Reyes para rematar forte para a baliza de Oblak....

41' O Benfica está agora mais concentrado na metade sevilhana do campo. "Benfica, Benfica, Benfica" é o que se ouve das bancadas!

40' Rodrigo esteve quase a passar por Vitolo, mas muito bem o Sevilhano a lançar pela linha de fundo. Na marcação do canto, Luisão cabeceou forte, mas a bola acabou por sair muito longe da baliza de Beto!

39' O Benfica esteve aflito para tirar esta bola de Vitolo e de Bacca.... mas muito bem Maxi a tirar de qualquer maneira!

38' Falta ver o Benfica Campeão português, grandes desentendimentos entre o meio-campo e a frente de ataque. Falta impor futebol.

36' Grande remate de Moreno, com Oblak tranquilo a segurar a bola...

36' Com a saída de Sulejmani, muita da motivação encarnada pareceu ficar perdida....

34' Grande cruzamento de Gaitan, mas Fazio esteve muito bem no corte!

33' O Benfica tem de ter cuidado com as perdas de bola de Gaitan e de Siqueira!

33' Ouve-se o hino do Benfica em Turim!

32' O Benfica está a ter alguns problemas em seguir com a bola...

30' Siqueira teve azar no passe e com sorte, Bacca não conseguiu chegar à baliza de Oblak, mas pouco faltou! O Benfica precisa de acordar!

29' CARTÃO AMARELO PARA SIQUEIRA por falta sobre Mbia...

28' Jorge Jesus e Emery não se cansam de dar indicações para o relvado!

27' Com a saída de Sulejmani o Benfica teve de voltar a organizar-se!

26' Reyes queria passar para Bacca, mas muito bem Amorim no corte! Passou o perigo!

24' SAI SULEJMANI ENTRA ANDRÉ ALMEIDA

23' Rodrigo acelarou, mas complicou.... Siqueira estava do lado esquerdo e o hispano-brasileiro teimou em passar pelo meio e acabou por perder a bola!

22' Gaitan acelerou, mas Vitolo teve tempo para agarrar a redondinha e evitar a passagem do jogador do Benfica!

André Almeida segue para o aquecimento!

20' Falta de Mbia sobre Gaitan, voltou a faltar o cartão....

Cardozo está pronto para entrar!

19' Rakitic está a conseguir passar muito pelo meio-campo encarnado....

Também Cardozo já aquece!

16' Ao quarto de hora de jogo, a partida está equilibrada, está explicado o facto de as duas equipas terem chegado à final, que jogo brilhante!

Ivan Cavaleiro já aquece..... Sulejmani não está mesmo em condições!

15' GRANDE REMATE DE AMORIM, mas muito, muito por cima da baliza de Beto....

14' ERA O GOLOOOOO! Beto agarrou a bola, mas acabou por deixá-la fugir e Garay esteve muito perto de chegar à redondinha!

13' O jogador do Benfica está mesmo muito qeixoso, o carrinho de Moreno foi mesmo muito feio!

12' CARTÃO AMARELO PARA MORENO por falta muito feia sobre Sulejmani, ficou a faltar o vermelho!

11' CARTÃO AMARELO PARA FAZIO por falta feia sobre Sulejmani!

10' Siqueira está muito queixoso e teve de ser assistido pela equipa médica! Já recuperou o jogador do Benfica!

9' Bacca apareceu sozinho, mas o jogador do Sevilha estava fora de jogo....

8' Falta feia de Vitolo sobre Gaitan.... faltou o aviso ao jogador do Sevilha....

8' Siqueira salvou a passagem de Bacca para a baliza de Oblak! Grande corte do brasileiro!

7' Vitolo ficou sozinho, Luisão esqueceu-se mas muito bem Oblak a segurar a bola!

6' Falta de Garay sobre Bacca e o árbitro cmeçou a avisar o central do Benfica....

5' Reyes tenta seguir no contra-ataque, mas deu de frente com Rúben Amorim!

4' Grande ambiente em Turim!

3' SALVOU BETO!!!! Lima esteve muito perto de chegar à bola!

2' Bacca tenta agarrar a bola, mas estava em posição irregular.....

1' Vitolo fez falta sobre Maxi.... Brych teve de apitar a primeira vez...

ROLA A BOLA EM TURIM! JÁ SE JOGA A FINAL!!!

Ouve-se agora o hino da Liga Europa pela última vez esta época! A final já está a começar!

19.42 ENTRAM AS EQUIPAS NO RELVADO!

19.41 Sobe de balão uma réplica da Taça que vai ser levantada no final da partida!

19.40 Os jogadores também estão prontos a entrar!

19.38 JÁ SE VÊ A COREOGRAFIA NO RELVADO! O jogo está prestes a começar!

19.36 O ambiente é perfeito em Turim! Adeptos do Sevilla e do Benfica entoam cânticos à vez, que hino ao Futebol!

19.34 A Taça está agora no relvado! Ciro Ferrera levou a Taça ao relvado para a mostrar perante todos os presentes nas bancadas!

19.31 Já se abanam cachecóis em Turim!

19.28 As equipas já regressaram aos balneários!

19.23 Já os adeptos do Sevilha também entoam cânticos, contudo o «barulho» é muito menor do que os adeptos encarnados!

19.21 Os adeptos encarnados fazem questão de se fazer ouvir em Turim!

19.20 Do lado do Sevilha o banco é ocupado por Varas, Navarro, Diogo Figueiras, Marín, Iborra, Trochowski e Gameiro!

19.17 Falta-nos agora dizer quem são os jogadores a ocupar o banco de suplentes de ambas as equipas! Do lado encarnado temos Artur, Steven Vitória, Jardel, André Almeida, Djuricic, Ivan Cavaleiro e Cardozo!

19.10 Silvio está no relvado ao lado de Jorge Jesus e do eterno maestro Rui Costa!

19.07 As equipas já aquecem!

19.05 A 40 minutos do apito inicial os mais de 40 mil adeptos presentes nas bancadas do Juventus Stadium mostram-se nervosos, entusiasmados, e claro, confiantes!

19.00 Do lado do Sevilha, Emery tinha Vitolo e Daniel Carriço em dúvida, mas ao que parece os dois jogadores recuperaram a tempo para poder jogar de início na Final.

18.59 No Benfica o onze expectável devido às ausências, com a entrada de André Gomes e Sulejmani de início.

18.58 ONZE INICIAL DO SPORT LISBOA E BENFICA: Oblak, Maxi, Siqueira, Luisão, Garay, Amorim, André Gomes, Sulejmani, Gaitan, Rodrigo e Lima !

18.55 ONZE INICIAL DO SEVILHA: Beto, Fazio, Carriço, Moreno, Pareja, Coke, Mbia, Rakitic, Vitolo, Bacca, Reyes!

17:30. Aqui podemos verificar alguns dos «key players» de Benfica e Sevilha na competição. Gameiro leva 5 golos na Liga Europa, mais um que o artilheiro do Benfica, Lima, que marcou o golo do 2-1 diante da Juventus, na Luz. Facilmente se percebe também a proponderância do médio croata Rakitic, médio organizador de jogo e perigosa ameaça para a baliza de Oblak: é o mais rematador da equipa e aquele que mais passes acerta.

17:15. Neste quadro podemos analisar as diferenças entre os índices físicos médios de cada plantel. Podemos verificar que o Benfica tem alguma vantagem na altura (atenção à capacidade goleadora de Garay e Luisão), assim como no peso médio, com mais três quilos que os sevilhanos. No índice de massa corporal e na idade ambos os plantéis se aproximam ainda mais.

17:00. Neste gráfico podemos visualizar os dados referentes às prestações de ambas as equipas, não nos esquecendo que o Benfica realizou menos partidas que o Sevilha, que participou na fase de grupos da competição, ao contrário das «águias», que foram relegadas da «Champions» para a Liga Europa. Maior eficácia encarnada na hora de alvejar a baliza, mais posse de bola do lado espanhol e maior agressividade (faltosa) da equipa sevilhana, que sofre também mais faltas que o Benfica.

16:30. Do outro lado da barricada estará Unai Emery, técnico espanhol que perfaz a segunda temporada no clube de Sevilha. Emery passou quatro temporadas no Valência (2008/2009 até 2011/2012) antes de se aventurar no Spartak Moscovo, em 2012/2013, não terminando a citada época no clube russo. Com o Emery aos comandos dos palanga, o Sevilha alcançou um modesto 9º lugar na Liga BBVA do ano passado, estando actualmente na 5ª posição.

Emery pode vencer o primeiro troféu da carreira (Foto: Getty | UEFA.com)

16:00. Jorge Jesus tem nova oportunidade de vencer a Liga Europa. O treinador português de 59 anos viu a sua equipa perder a prova em 2012/2013 com um golo tardio de Ivanovic, no seguimento de um canto, e agora, frente a um adversário menos poderoso que o Chelsea, terá maiores probabilidades de arrecadar o troféu, ainda que não reconheça favoritismo a nenhum dos clubes. De mencionar que o técnico encarnado junta no currículo uma meia-final e duas finais da Liga Europa em 5 anos de Benfica, tornando as «águias» no melhor ataque de toda a História da actual competição.

15:35. O Benfica, sempre que venceu um troféu europeu, fê-lo contra adversários espanhóis: em 1960/1961, contra o Barcelona, e em 1961/1962, diante do Real Madrid. Agora, de novo perante um finalista espanhol, os encarnados tentam voltar aos triunfos, depois de terem perdido sete finais, para Milan, Internazionale, Manchester, PSV e Milan de novo (isto na Taça dos Campeões Europeus), e Anderlecht e Chelsea (para a Taça Uefa e Liga Europa). Já o Sevilha disputou duas finais da Taça Uefa, vencendo ambas (em 2005/2006 e 2006/2007) contra Middlesbrough e Espanyol.

Festa sevilhana em 2006, na vitória da Taça Uefa (Foto: UEFA.com)

15:15. O caminho do Sevilha continuou, pleno de sofrimento e altos e baixos: na meia-final disputada com nova equipa compatriota, o Valência, os rojiblancos estiveram a perder até ao minuto 94, tendo desperdiçado a vantagem da primeira mão (2-0). O golo fatal de Mbia apurou o Sevilha e chocou a formação valenciana que já sonhava com a final da competição. A garra sevilhana será, porventura, a maior arma da equipa contra o poderio benfiquista.

15:00. O Sevilha, que ao contrário do Benfica jogou a fase de grupos da competição, encontrou nos 16 avos-de-final o frágil Maribor (4-3 no agregado), deparando-se depois com o rival de sangue Real Bétis, numa partida de nervos apenas decidida nas grandes penalidades (2-2 no agregado). Seguiu-se o FC Porto nos quartos-de-final, onde os nervionenses realizaram a eliminatória mais contudente: 4-1 no Sanchéz Pizjuán, contrariando o 1-0 do Dragão na primeira mão.

14:30. Tal como dissemos, o percurso encarnado revela-se intocável ao longo de toda a competição, seis vitórias e dois empates no total. O Benfica venceu o PAOK por duas vezes, num total de 4-0 nos 16 avos-de-final da prova. Nos oitavos foi a vez de os encarnados encontrarem os ingleses do Tottenham, dois jogos que acabaram a favor do lado vermelho num total de 5-3 final. Nos quartos de final, a equipa de Jorge Jesus encontrou os holandeses do AZ Alkmaar, que também acabaram derrotados por 3 bolas a zero no acumulado das duas mãos. Nas meias-finais foi a vez da Juventus acabar penalizada. Os italianos eram os favoritos à vitória e o facto de a final da prova ser jogada no seu Estádio era um motivo para festejos antecipados. Mas a vitória caseira do Benfica (2-1) somada ao nulo em Turim, deram o passaporte aos encarnados.

Benfica x Sevilla

14:00. O Benfica chega à Final da Liga Europa já com duas Taças da época no curriculo desta época. A primeira de Campeão Nacional, conquistada no passado dia 20 de Abril, e a da Taça da Liga vencida frente ao Rio Ave na última quarta-feira. A verdade é que nada parece parar o Sport Lisboa e Benfica e a determinação e confiança parecem estar em altas para o jogo de mais logo. Será hoje que a maldição acaba de uma vez, passados 52 anos desde a última conquista europeia? Caso vença, o Benfica fica à beira de ganhar 4 troféu numa época só, faltando, nesse cenário, arrecadar a Taça de Portugal, nunca vencida por Jorge Jesus nos 5 anos de «águia» ao peito.

Celebrações encarnadas (Foto: EFE)

12:30. A maldição de que falou Chalana é conhecida de todos. Bella Guttman, antigo treinador do Benfica, foi o único a vencer duas Taças dos Campeões Europeus. O técnico húngaro foi bi-campeão europeu e ficará para sempre na história da equipa da Luz como o único treinador a conseguir fazê-lo, nas épocas de 1960/61 e 61/62. Depois da congratulação, estava na altura de renovar contrato - a direcção encarnada não desejou a continuidade do técnico e acabou por dispensá-lo, aquando da saída, Gutman furioso lançou uma «maldição» à equipa encarnada: «Nem daqui a 100 anos, uma equipa portuguesa será bi-campeã europeia e o Benfica não voltará a ganhar uma Taça dos Campeões sem mim.» Uma maldição que em parte já foi contrariada pelo FC Porto. A equipa da cidade invicta conquistou a Taça Uefa em 1987 e uma Liga dos Campeões em 2004. A verdade é que de bi-campeonatos...nada visto. Já o Benfica é a equipa que mais tem sofrido com as palavras do ex-treinador. Os encarnados já foram a sete finais e em todas elas acabaram por ver a vitória fugir-lhes por pouco.

12:10. À partida para Turim, muitas foram as personalidades conhecidas que falaram com a comunicação social: Rui Águas, Veloso, Rui Gomes, o Presidente da Liga Portuguesa de Futebol, Mário Figueiredo, Bruno de Carvalho, Chalana e muitos, muitos outros, quiseram deixar uma palavra de apoio à equipa encarnada. «Hoje o Benfica acaba com a maldição!» garantiu Chalana na partida para Itália.

Jogo Benfica e Sevilla

11:55. O percurso do Benfica de Jorge Jesus na caminhada até à final revela-se imaculado. A equipa da Luz ainda não perdeu e conta com um total de 6 vitórias e 2 empates. Um percurso impressionante e bem conseguido por parte dos encarnados ao longo de toda a competição. Depois de ter garantido o campeonato português a 2 jornadas do fim e de ter ganho a Taça da Liga ao Rio Ave na última quarta-feira, só falta mesmo a vitória na Liga Europa para completar a época e chegar à Final da Taça de Portugal, no próximo Domingo, com a confiança necessária para conseguir a vitória e arracadar todos os títulos de todas as competições onde está inserido esta época.

Conquista da Taça da Liga (Foto: Liga Portugal)

11:45. A notícia só chegou agora. Markovic, apesar de ter viajado com a equipa até Itália, não poderá mesmo ser utilizado para o jogo de mais logo. O sérvio foi expulso na segunda-mão das meias-finais precisamente contra a Juventus depois de uma grande confusão entre os bancos das duas equipas. À semelhança de Enzo Pérez, também expulso nesse jogo, Salvio, por acumulação de amarelos também está castigado, e Fejsa, também lesionado. Contas feitas, são quatro os jogadores que Jorge Jesus não vai poder utilizar no jogo de logo à noite, que se juntam ao já lesionado Sílvio.

11:25. Gameiro e Vitolo, ambos em dúvida durante a semana, irão mesmo integrar o leque de opções de Unai Emery. Samperio, castigado, Cristóforo e Cheryshev, ambos lesionados, não poderão dar o seu contributo à equipa.

11:15. Desde as 9.15h que partem de Lisboa centenas de adeptos encarnados rumo a Turim em dezenas de voos charter. Também do Aeroporto Sá Carneiro e no aeroporto de Faro, muitos são adeptos encarnados que aguardam pacientemente pelo avião que os levará à final da Liga Europa, mas nem só de Portugal voam adeptos do Benfica. Da Austrália foram três os voos com destino a Turim e, de acordo com quem lá vive, nunca se tinha visto nada assim.

11:10. A final vai ser jogada em Turim no Estádio da Juventus, casa que o Benfica conhece bem. Os bilhetes estão há muito esgotados e os 41 mil lugares vão estar todos ocupados. Apesar de tudo, são esperados entre 10 e 11 mil adeptos encarnados nas bancadas. A título de curiosidade: no pais transalpino, muitos são os adeptos italianos a torcer pelos encarnados: quer associados do Torino quer adeptos da derrotada Juventus.

Juventus Stadium, palco da final (Foto: AFP)

11:00 Muito bom dia e sejam bem-vindos à grande final da Liga Europa! Sevilha e Benfica medem forças a partir das 19.45h, mas nós por cá vamos contar-lhe tudo o que se passa até lá! Os lances, as jogadas, as tácticas, os golos e o levantar da Taça são para acompanhar aqui no VAVEL.COM!