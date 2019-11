Final da Taça de Portugal 2014: Benfica x Rio Ave

Um bom resto de fim-de-semana todos!

Da nossa parte é tudo! Obrigada pela companhia! Assim terminamos a temporada 2013/2014!

Á terceira foi de vez para Jorge Jesus!

«Campeão voltou, Campeão voltou, Campeão voltou» é o que se ouve nas bancadas do Jamor!

Luisão apontou para o céu e dedicou a vitória ao «Rei» Eusébio.

A TAÇA ESTÁ DE PÉ! O BENFICA VOLTA A LEVANTAR A TAÇA DE PORTUGAL DEZ ANOS DEPOIS!

«Uma época brilhante» Rui Costa

Já recebem as medalhas os jogadores do Benfica!

Ouve-se o hino do Sport Lisboa e Benfica enquanto os jogadores sobem as 104 escadas!

Os jogadores do Rio Ave choram enquanto o Benfica se prepara para subir os 104 degraus até à tribuna!

Primeira triplete na história do Futebol Português, é para o Benfica!

O Rio Ave já subiu à tribuna e está agora a receber as medalhas!

«Se não tivessemos marcado na primeira parte, tenho a certeza de que na segunda parte não o conseguiriamos fazer, os jogadores estavam mortos este segundo tempo, foi um esforço muito grande» Jorge Jesus.

Esta é a primeira vitória de Jorge Jesus na Taça de Portugal, nem como treinador, nem enquanto jogador, o técnico encarnado tinha conseguido vencer.

«Fizemos um grande jogo para ter outro resultado hoje. Na segunda parte fizemos tudo e fomos superiores, mereciamos ter saido daqui com outro resultado» Nuno Espirito Santo

A festa faz-se mesmo de Vermelho e Branco!

No meio da confusão Hassan acabou por ver o vermelho no final da partida!

«Por aquilo que fizemos na segunda parte mereciamos ter saído daqui com outro resultado» Tarantini

Grande festa no relvado!

Jorge Jesus é regado a Champanhe e vai saltando!

O Benfica venceu as três Taças portuguesas: Taça da Liga, Taça de Portugal e a Taça de Campeão Nacional!

O sonho acabou para a equipa de Nuno Espirito Santo. Os vila-condenses de tudo fizeram mas não conseguiram vencer!

«Campeões, Campeões, Campeões!» A festa já acontece no relvado!

25ª Taça de Portugal! Jorge Jesus dedicou a Taça ao avô!

ACABOU! O BENFICA VENCEU A TERCEIRA TAÇA NA TEMPORADA!

90+4' O jogo está acabar!!!! O Benfica vai fazer a dobradinha 27 anos depois!

É assistido Oblak, mas não larga a bola!

90 +1' Livre para o Rio Ave e Oblak acaba por defender, mas fica no chão o guarda-redes do Benfica! Está queixoso o guarda-redes depois do toque de Hassan!

90' 3 minutos de compensação!

88' SAI BRAGA ENTRA ANDRÉ VILLAS-BOAS NO RIO AVE!

88' Remate bonito de Edimar, mas a bola saiu muito torta e acabou por sair pela linha de fundo!

86' SAI GAITAN ENTRA CARDOZO NO BENFICA!

86' O Rio Ave tenta mais uma vez, mas Hassan estava fora de jogo!

84' O Rio Ave está com muita pressa de chegar ao golo! Cardozo é chamado por Jesus!

83' O jogo está a acabar e os adeptos do Benfica já começam a comemorar!

81' Depois de um livre de Gaitan, Garay voltou a subir, mas a bola acabou por sair por cima!

79' SAI PEDRO SANTOS ENTRA HASSAN NO RIO AVE !

77' A pouco mais de dez minutos do fim o jogo está bem mais equilibrado do que na primeira parte!

77' SAI RUBEN RIBEIRO ENTRA DIEGO LOPES NO RIO AVE!

76' O Benfica está a acordar!!!! Já foram duas as oportunidades em menos de um minuto!

75' EDERSON!!!! Grande defesa do guarda-redes do Rio Ave a negar o golo a Markovic!

74' Apesar do Benfica estar na frente, a Final aparenta estar em aberto.....

72' OBLAK! OUTRA VEZ OBLAK! O guarda-redes encarnado defendeu com os dois punhos o remate de Edimar!

72' O Rio Ave começa a ter demasiados avisos.... O Benfica precisa de acordar!

69' GIGANTE OBLAK! A defender o remate pontentissimo de Ukra! Depois do canto foi Marcelo a saltar muito alto e a ter o golo na cabeça, mas a bola acabou por sair por cima! Ficou zangado com a defesa Oblak!!!

68' Livre de Garay, a bola chegou a Enzo, mas o jogador do Benfica estava adiantado....

65' SAI RODRIGO ENTRA MARKOVIC NO BENFICA

65' Enzo!!!!! Não sejas egoísta! Grande remate à entrada da área, mas Rodrigo estava sozinho à direita....

64' O Rio Ave tem tido muita gente no ataque e o Benfica ta a ter algumas dificuldades em lidar com o ataque!

64' O Rio Ave não têm saído da metade encarnada do campo! Os adeptos acordaram e começam agora a puxar pelo Benfica....

63' AO POSTEEEEEEE! Pedro Santos teve o golo tão perto depois do passe de Braga!!

37150 espectadores! Lotação esgotada no Jamor!

61' ESTEVE À VISTA O SEGUNDO DO BENFICA! Jogada de Gaitan, mas no remate de Lima, a bola acabou por bater em Marcelo.....

60' O jogo está a ser «pesado» a meio-campo.....

59' Braga tenta o contra-ataque, mas estava fora de jogo.....

57' FALTA FEIA DE BRAGA sobre Garay com cartão amarelo para o jogador do Rio Ave!

57' Disparo de Edimar, mas sem perigo!

Cardozo segue para o aquecimento!

55' SAI AMORIM ENTRA ANDRÉ GOMES NO BENFICA

54' CARTÃO AMARELO PARA LIMA por protestos.

53' O Benfica estava pronto para o contra-ataque, mas a atrapalhação de Salvio dificultou as coisas!

André Gomes está pronto a entrar!

52' Lyonn cruzou rasteiro, mas valeu Amorim, muito atento a cortar a bola no último segundo!

51' Cruzamento de Trivela era para Pedro Santos.... mas saiu ao lado! Onde está o Benfica nesta segunda parte?

48' Que confusão!!!! A bola de Pedro Santos chegou à grande área, mas nem Ruben Ribeiro, nem Tarantini, nem ninguém conseguiu rematar! Mais ameaçador este Rio Ave no segundo tempo!

47' Primeira situação do Rio Ave! Grande jogada de Ukra, com o passe para Tarantini, mas no remate foi fácil para Oblak agarrar a redondinha!

45' RECOMEÇA O JOGO! Sai o Benfica com a redondinha!

Fiquem por aí! Já voltamos!

Quanto ao Rio Ave, demorou a acordar, mas várias foram as saídas que poderiam ter criado o perigo ao longo dos últimos 10 minutos da primeira parte. Pedro Santos tem feito de tudo, mas não pode fazer tudo! Ukra e Braga tem estado longe de estar concentrados nos sítios certos!

A exibição encarnada está longe de ser perfeita, mas a verdade é que está a resultar. O resultado da passada quarta-feira está esquecido e o actual campeão nacional de tudo está a fazer para conseguir a dobradinha que lhe foge à 27 anos e o terceiro título nacional na temporada!

E aos 20' minutos, grande jogada de Enzo e Gaitan, com o segundo a marcar o golo de uma forma inacreditável! À boca da grande área, e de primeira, o pontapé com o pé direito foi forte demais para que Ederson conseguisse defender!

Ao intervalo o resultado é justo. O Benfica entrou melhor e desde muito cedo começou a criar o perigo para a baliza de Ederson, mais cedo ou mais tarde o golo acabaria por aparecer...

INTERVALO

BENFICA 1-0 RIO AVE

45' AMARELO PARA RUBEN RIBEIRO por protestos!

44' Lima caiu na grande área, mas Carlos Xistra mandou seguir com o pontapé de baliza....

42' Grande velocidade de Pedro Santos no cruzamento Braga esteve à espreita, mas a bola não saiu direita...

41' O Rio Ave vai ganhando espaço na metade encarnada do campo!

39' Grande passe de Gaitan para Salvio, mas o argentino hesitou e Edimar esteve à altura para defender a bola a tempo!

38' O Rio Ave continua a tentar fazer o contra-ataque...mas o Benfica está muito organizado!

35' Ruben Ribeiro saiu em velocidade e até passou para Ukra, mas a bola acabou por sair pela linha de fundo....

33' A defesa do Rio Ave começou a acordar e está agora a fechar muito mais as portas ao Benfica....

32' Gaitan bateu forte para a entrada da área, mas Amorim nem estava à espera e deixou passar a bola...

30' CARTÃO AMARELO PARA PEDRO SANTOS por falta sobre Enzo Perez!

27' FALTA FEIA DE FILIPE AUGUSTO sobre Enzo Perez sem cartão para o jogador do Rio Ave....

25' DEFESA POR INSTINTO DE EDERSON! Livre batido por Gaitan, com Garay a saltar mais alto que toda a gente e a cabecear forte, não fosse o instinto do guarda-redes do Rio Ave e era o segundo golo do Benfica!

25' FALTA FEIA DE TARINTINI! Sobre Enzo Perez... livre para o Benfica.... pode ser perigoso!

24' O Benfica continua a passar facilmente peo meio campo vila-condense!

22' Rio Ave tenta o contra-ataque, mas estava em posição irregular Tarantini.... "Campeões, Campeões, Campeões!" é o que se ouve nas bancadas do Jamor!

Gaitan marcou de pé direito, que remate pontente à entrada da grande área! Era impossível para Elderson!

20' JA ESTÁÁ! GOLOOOOOOOOOOOOOOOO DO BENFICA!

19' Cruzamento de Lima, mas muito largo.... a bola acabou por sobrar para a defesa do Rio Ave!

18' Falta de Enzo sobre Edimar, sem cartão para o jogador do Benfica!

17' Grande pressão do Benfica no meio-campo vila-condense!

15' Primeiro quarto de hora de jogo com superioridade encarnada e com um único aviso do Rio Ave sem perigo para a baliza de Oblak.....

13' AVISO DO RIO AVE! Muito bem Tarantini a apanhar a bola do lado direito, mas Ukra não estava lá para receber....

12' Grande cruzamento de Gaitan e por pouco Lima não chegou à bola! Esteve tão perto o golo!!!!

11' Grande jogada do Rio Ave! Pedro Santos seguiu com a bola até à direita da grande área de Oblak, mas no cruzamento não estava lá ninguém para receber.....

10' Salvio tenta seguir no contra-ataque, mas o argentino não conseguiu controlar a bola....

8' O Rio Ave está a ter muitas dificuldades em controlar o jogo....

7' Luisão fez o cruzamento por cima para a grande área, mas Elderson estava muito atento, muito bem a saída do guarda-redes do Rio Ave!

6' Ruben Amorim a lançar para área, era para Lima, mas salvou Rodriguez no último segundo!

4' Gaitan apareceu em velocidade, mas fez falta sobre Lionn na grande área vila-condense!

3' André Almeida no cruzamento, mas muito bem Edimar a evitar que a bola chegasse a Lima!

3' Rio Ave com uma defesa atenta, a jogar em 4-4-2!

1' Ukra tenta seguir com a bola, mas deu de frente com Luisão. Sem falta!

0' ROLA A BOLA NO JAMOR! Joga-se a Final da Taça de Portugal no Jamor!

17.14 Ouve-se agora o Hino Nacional! Que ambiente no Jamor!

17.13 As equipas já entraram no relvado!!!!

17.10 É iniciada a coreografia da Final da Taça de Portugal! O jogo está prestes a começar!

17.09 Tudo pronto para começar o jogo. De recordar que do lado do Benfica, Luisão é o único em campo que sabe o que é levantar a Taça do Portugal. Do lado vila-condense é Ukra quem sabe o que significa o levantar da Taça. O jogador do Rio Ave estava no Porto na época de André Villas-Boas.

17.02 Enquanto a situação vai piorando nas entradas para o Jamor, os jogadores regressam aos balneários para se equiparem!

16.59 A situação é mesmo critica na Praça da Maratona!!

16.58 Há crianças a chorar na entrada, adeptos magoados e pessoas revoltadas na entrada para o Estádio! As pessoas estão a ser empurradas contra as grades!

16.57 Há vários adeptos magoados para conseguirem entrar no Estádio. A situação está mesmo, muito complicada!

16.56 Amanhã é dada a convocatória final para a Selecção!

16.55 Também Paulo Bento marca presença no Jamor!

16.54 Nas bancadas, vermelho e verde são as cores instaladas, muito ansiosos os adeptos para o inicio da partida!

16.47 Muita confusão instalada nos portões da Praça da Maratona.... Os adeptos estão a perder a paciência!

16.42 Numa altura em que as equipas sobem ao relvado para aquecimento o Jamor vai enchendo!

Foto: Beatriz Gonçalves

16.37 Onze Inicial do Rio Ave: Elderson, Lionn, Marcelo, Rodriguez, Edimar, Filipe Augusto, Tarantini, Ukra, Braga, Pedro Santos e Ruben Ribeiro .

TAMBÉM JÁ TEMOS ONZE INICIAL DA EQUIPA DO RIO AVE!

16.33 Onze Inicial do Benfica: Oblak, Maxi, Luisão, Garay, André Almeida, Salvio, Amorim, Enzo, Gaitan, Rodrigo e Lima.

JÁ TEMOS ONZE DO SL BENFICA!

16.32 OS GUARDA-REDES DO BENFICA JÁ AQUECEM!

16.27 Carlos Xistra já está no relvado para exercícios de aquecimento!

16.24 Muitos são os adeptos que ainda esperam para entrar no Estádio!

16.15 Sulejmani, e Siqueira pisam agora o relvado! Markovic e Djuricic juntam-se aos colegas de equipa! Que ambiente fantástico no Jamor!

16.07 Os jogadores do Rio Ave foram até ao relvado para sentir o ambiente no Jamor!

16.00 O autocarro do Rio Ave acabou de chegar também ao Jamor!

15.56 O Estádio do Jamor vai enchendo e o autocarro do Benfica já chegou!

Foto: Beatriz Gonçalves

15.55 Carlos Xistra é juiz da partida e é a primeira vez que o afiliado de Castelo Branco arbitra uma Final da Taça de Portugal!

Foto: AFP

15.45 As portas abriram agora e os adeptos já começaram a entrar!

15.41 Também os autocarros das duas equipas já estão a chegar ao Jamor!

15.39 As portas estão quase, quase a abrir! São esperadas 37 mil pessoas nas bancadas!

15.22 O Benfica vai hoje surpreender todos os adeptos com um novo equipamento! Uma homenagem à cidade de Lisboa!

15.19 Já Jorge Jesus, espera-se que apresente o melhor onze da época:

15.15 Quanto aos onzes prováveis, do lado do Rio Ave é esperado que Nuno Espírito Santo não apresente novidades:

15.05 Já Nuno Espírito Santo tem o plantel todo à disposição e quer «vingar-se» do que aconteceu no dia 7, na Final da Taça da Liga.

15.00 Para o jogo de mais logo, Jorge Jesus tem o plantel quase todo à sua disposição. Para o habitual estágio antes do jogo, o treinador encarnado só não pôde contar com os lesionados Silvio, Fejsa e Sulejmani. Isto indica que para o jogo com o Rio Ave, os actuais campeões nacionais vão na máxima força e de tudo farão para voltar a erguer mais uma Taça esta época e vencer assim todas as competições oficiais portuguesas!

14.30 Antes do apito inicial, Fábio Faria, antigo jogador do Benfica e do Rio Ave será homenageado em campo. Os problemas cardíacos do antigo jogador ditaram o final da carreira como jogador muitos anos mais cedo do que aquilo que era previsto e foi em lágrimas que disse o adeus ao Mundo do Futebol. Em reacção à homenagem, Fábio Faria disse que um dos sonhos que teve foi jogar precisamente jogar uma Final da Taça de Portugal e que ficou «muito contente pela Federação se ter lembrado de mim»

(Foto: Record)

14.15 Também o futuro de Jorge Jesus está por definir. O técnico encarnado tem sido apontado a vários Clubes Europeus e poderá ser esta a última vez que a equipa da Luz é orientada pelo lisboeta. Os rumores já duram há algum tempo e depois do abraço entre o treinador e Luís Filipe Vieira na Final da Liga Europa tornaram-se mais fortes. Apesar de tudo, muitos são os jornais que garantem que Vieira quer renovar com o técnico e que quer manter Jesus na Luz por mais seis épocas.

(Foto: benficabook.net)

14.00 Este será o último jogo de Nuno Espírito Santo ao comando dos vila-condenses. O técnico luso-sãtomense pode rumar a Braga e este será o jogo da despedida da equipa. Depois de 2 épocas no comando principal do Rio Ave, Nuno Espírito Santo voa agora para outras paragens depois de ter deixado a equipa de António Silva Campos no sétimo lugar da tabela e com acesso às competições europeias.

(Foto: maissemanario.pt)

13.30 A última vez que o Benfica ergueu a Taça de Portugal, estávamos na época de 2003/2004. José Camacho era o treinador da equipa da Luz e no jogo da Final contra o FC Porto de José Mourinho, a vitória sorriu às águias. O 2-1 foi há dez anos, mas o Rio Ave quer fazer história. Será desta que o Benfica acaba com os 10 anos de seca?

13.15 Já o Rio Ave chega ao jogo de hoje com a certeza de que ao quarto jogo é de vez! A equipa de Nuno Espírito Santo já se encontrou com o Benfica 3 vezes esta época e das 3 vezes perdeu. A última derrota foi no passado dia 7 de Maio por 2-0 em Leiria no jogo da Final da Taça da Liga. Apesar de tudo, a equipa de Vila do Conde acaba esta época com a certeza de ter feito a melhor ao longo de toda a sua história. Com Nuno Espirito Santo ao comando da equipa, os vila-condenses podem dizer que vão conhecer a Liga Europa. O técnico está de saída, mas em conferência de imprensa garantiu que de tudo fará para regressar a casa com o histórico troféu no bolso.

12.55 O Benfica chega ao jogo de hoje depois de uma derrota na final da Liga Europa na passada quarta-feira frente ao Sevilha. Ainda assim os encarnados querem fazer a dobradinha de vencer campeonato e Taça de Portugal, que não acontece há qualquer coisa como 27 anos.

12.15 O último jogo da temporada 2013/2014, acontece, como sempre, no Estádio Nacional do Jamor. A Taça de Portugal comemora hoje a sua 74ª Edição e quer Benfica, quer Rio Ave querem subir à tribuna do Jamor e levar a histórica Taça para casa.

(Foto: euroimpala.pt)

12.00 Muito Boa Tarde e sejam muito bem-vindos à transmissão da Final da Taça de Portugal entre Benfica e Rio Ave! O apito inicia está marcado para as 17.15h e nós vamos contar-vos tudo! As grandes emoções, os lances, os golos e o levantar da Taça é para acompanhar aqui em VAVEL.COM !