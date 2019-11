Paulo Oliveira e Slavchev reforçam leões

Noite de novidades em Alvalade. O Sporting deu a conhecer os seus primeiros dois reforços para a nova época, Paulo Oliveira ex-jogador do Vitória de Guimarães e Simeon Slavchev proveniente do Litex Lovech da Bulgária, chegam para fazer parte da equipa leonina, sob a orientação de que treinador isso é outra história. O certo é que depois de um fim-de-semana onde nomes como Petkovic, Rosell e Rotariu surgiram apontados ao clube, as contratações de Slavchev e Oliveira acabaram por trocar completamente as voltas a tudo e todos.

Simeon Slavchev tem 20 anos e com 1.86 faz do jogo físico uma das suas armas, mas alia a esse factor a polivalência no meio-campo, pois pode actuar seja como médio-defensivo, centro ou ofensivo. Com 14 golos apontados ao serviço do Litex Lovech, valeram-lhe o prémio de melhor jogador jovem do campeonato e o de melhor desportista. Com presença assídua nas camadas jovens da Bulgária, já marcou também presença na formação principal e é tido como uma das maiores promessas do futebol búlgaro. Para além do Sporting, clubes como a Roma, Tottenham e Standard Liége seguiam com atenção o percurso do jogador, mas foram os leões a levar a melhor na sua contratação, desconhecendo-se os valores financeiros dispendidos no negócio, sendo certo que o contrato é válido por cinco anos e a clausula de rescisão fixada nos 45 milhões de euros.

Já Paulo Oliveira vê a sua boa temporada pelo Vitória de Guimarães ser recompensada com a transferência para um grande do futebol português. Aos 22 anos o jovem central de 1.87, foi um dos jogadores que mais deu nas vistas no clube minhoto, fez 39 partidas ao longo da temporada, 28 das quais no campeonato. A sua velocidade e capacidade no jogo aéreo fazem dele também um habitual titular na selecção nacional de sub-21. O Benfica foi outro dos grandes a manifestar interesse em Paulo Oliveira, mas o Sporting acabou por ganhar a corrida e tal como Slavchev, o central assinou um contrato por cinco temporadas e uma clausula de rescisão no valor de 45 milhões de euros.