Caminho para o Mundial 2014: As expectativas

Bem ao jeito do seu Cristo Redentor, o Brasil recebe, de braços abertos, o Campeonato do Mundo de 2014, 64 anos depois de ter sido o palco do Mundial de 1950. Alvo de muitas críticas na sua organização, pela FIFA e pelos próprios brasileiros, é tempo para que os estandartes e a magia do futebol reclamem para si os louros do espectáculo. Mas o que podemos esperar, afinal, deste Mundial?

A relação complementar entre selecções e seleccionados

Se são os clubes que profissionalizam os futebolistas e lhes permitem a ascensão ao patamar de estrelas, serão as selecções que os fazem jogar de coração ao peito, ao lado do emblema que se orgulham de representar. Uma competição entre pátrias, que nada mais é que um desfile dos melhores atletas à escala global. É um prazer ver Ronaldo, Messi ou Neymar despirem os seus fatos europeus e vê-los competir num plano paralelo. Como o reencontro de futebolistas que, durante uma época, são habitualmente inimigos ou como o reforço de duelos que se criam durante os calendários de clubes.

Mas se as selecções se servem das suas estrelas para conquistar o estatuto mundial, também é óbvio que os jogadores partem à descoberta de mais do que um prémio colectivo. Os futebolistas precisam da montra que está na génese destas competições. Confirmar estatutos, revelar surpresas e declinar potenciais astros. É, no final, o que interessa a todos. Inclusive, aos espectadores.

O charme europeu ante os colossos latinos

A FIFA lançou um repto aos cibernautas, na sequência da aproximação da partida das selecções para terras de Vera Cruz: «Qual jogo da 1ª fase que você está mais ansioso para ver?». Curiosamente, o duelo Alemanha x Portugal é um dos mais esperados, segundo os comentários à questão. Para muito contribui a presença do melhor jogador do mundo, pela selecção das quinas, como também o adversário germânico, sempre tido como favorito em competições europeias ou mundiais. Depois, existe o charme europeu, em que o futebol desfila como rei e os melhores clubes se concentram.

É por isso que é sempre curioso, num encontro mundial, não só assistir ao duelo entre selecções europeias, mas também destas com os grandes colossos do futebol latino-americano. Infelizmente, nesta fase de grupos, não teremos a oportunidade de verificar grandes confrontos entre os dois continentes, à excepção, claro está, do Uruguai-Itália.

Brasil, Argentina e Uruguai, três favoritos no Mundial 2014, recheados de individualidades possantes. Destas, a Argentina de Messi parte com a obrigação de passar, confortavelmente, a fase de grupos, constituída por selecções técnica e tradicionalmente inferiores (Irão, Nigéria e Bósnia e Herzegovina). O Uruguai parece ter desafio mais complicado, ao ter que defrontar a Inglaterra, a Itália e a Croácia. Quanto aos anfitriões brasileiros, impõe-se a necessidade de corresponder ao factor casa, tendo como adversários a Croácia, o México e os Camarões.

Os falsos favoritos

Há selecções que serão, invariavelmente, favoritas em qualquer Mundial. Porque nelas transportam toda a história da competição, as bandeiras do Brasil, da Argentina, da França, da Itália, da Holanda e da Alemanha, serão sempre colocadas, em perspectiva, em lugares cimeiros. Mas se estas se transportam com a sua história, são as estórias entre as selecções inferiores que podem marcar um campeonato do Mundo. É entusiasmante quando verificamos a ascensão de bandeiras mais débeis. Ainda que venham a roubar posições aos países com mais espectadores, trazem a surpresa que ainda existe neste mundo do futebol. Por isso, é necessário estar atento às selecções vindas de África, como os Camarões ou a Nigéria, que agora se apresentam. Embora carentes de estrelas, podem desequilibrar grupos, cujos vencedores à próxima frase já estão, de antemão, nomeados.

E, no seguimento, importa reportar falsos estatutos, que podem contribuir para falsos prognósticos. Coloque-se o caso dos Estados Unidos, inseridos no grupo de Portugal, tida como uma selecção mais débil, muito em custa à menor tradição futebolística no país, mas que começam a marcar presença habitual em Mundiais. Em contrário, deparamo-nos com um grupo francês, que pouco se aproxima do futebol dos tempos de Zidane, mas que é sempre tido como um potencial vencedor, mesmo nesta edição, que marcará a última aparição de Ribéry. O mesmo pode ainda acontecer com o Brasil, com o sangue novo no colectivo convocado por Scolari, que poderá trazer surpresas negativas e abalar os costumeiros favoritismos.

Depois, está Espanha. Nunca a principal favorita, mas que já ganhou o respeito dos três títulos anteriores (Euro 2008 e 2012 e Mundial 2010) e que acolhe espectadores com o crescimento da Liga BBVA entre o futebol mundial de clubes. E que está inserida num grupo que facilmente a levará mais além (Holanda, Austrália e Chile). Opostamente, temos assistido a uma Inglaterra em declínio, que nos últimos encontros entre países não conseguiu cumprir com o favoritismo tradicionalmente atribuído. Veremos se o Brasil muda o destino da selecção de Sua Majestade, embora se possa antever que será difícil fazer cair o Uruguai ou a Itália no Grupo D.

Com a organização das bandeiras em grupos, por sorteio, não só se constroem confrontos, como se alimentam as espectativas de quem assiste à prova. Naturalmente, existem grupos demasiado fortes, que colocam em risco selecções que esperamos ver numa fase final, como, contrariamente, se alinham selecções que não temos tanto interessem em assistir. No Mundial do Brasil, sabemos que o Grupo C (Japão, Colômbia, Costa do Marfim e Grécia) ou o Grupo H (Argélia, Bélgica, Rússia e República da Coreia) poucos entusiastas trarão, para além dos respectivos compatriotas. Mas, no fim, todos mereceram o devido mérito, após a passagem da fase do apuramento. E, quem sabe, se num destes países não está o novo Campeão Mundial? No futebol, nunca se sabe. Apenas se antevê.