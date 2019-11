Benfica confirma Dawidowicz e prepara-se para perder Garay

O novo reforço do Benfica para a próxima temporada está desvendado: é polaco, tem apenas 18 anos e actuava regularmente na formação do Lechia Gdansk. Seu nome é Pawel Dawidowicz e já tinha sido ventilado como contratação encarnada no início do ano, mas, apenas agora se comprova o ingresso do jovem polaco na formação campeã de Portugal. Apontado como o «novo Matic», Dawidowicz joga no meio-campo, geralmente posicionando-se à frente da linha defensiva como um médio de ajuda à protecção da sua área. O promissor médio polaco realizou 29 jogos na primeira liga da Polónia durante a finda temporada, não fugindo à ambição de agarrar um lugar no plantel principal das «águias».

Ambição e coragem do jovem polaco

«Não quero passar um ano na equipa de reservas e depois ser emprestado a outro clube», afirmou contundentemente o médio. «Vou fazer tudo para ser titular», garantiu Dawidowicz, na primeira vez que teve a oportunidade de se expressar junto da comunicação social portuguesa. Sorridente, Pawel exultou o valor e a dimensão do clube: «Não podia recusar uma proposta destas, pois o mundo pertence aos corajosos», declarou, munido de esperança num futuro positivo no Benfica. Está assim confirmado o primeiro reforço encarnado para atacar a época 2014/2015.

Garay está prestes a rumar à Rússia

Parece um processo irreversível: o central Garay, pilar defensivo que com Luisão sustentou defensivamente o Benfica, está prestes a abandonar o clube das «águias». O argentino, extremamente cobiçado no mercado futebolístico, poderá, nas próximas horas, assinar contrato com o Zenit, clube de São Petersburgo, juntando-se a Witsel e Hulk e ao treinador português André Villas-Boas. Depois de ter sido cobiçado por Manchester United e Valência, o central de 27 anos deverá optar pelo clube onde Danny milita, rubricando um contrato milionário.

«Entendimento está perto», garantiu ontem o empresário

A garantia é dada pelo empresário de Garay: as negociações com o Zenit são uma realidade e o desenlace das conversações está preso por detalhes. Rafael Zurro prestou declarações, desvendando o desenvolvimento da transferência: «É verdade que há uma reunião marcada, que em princípio decorrerá amanhã (hoje) e que o entendimento está perto». O defesa, que chegou à Luz proveniente do Real Madrid, está no Benfica desde 2011/2012, e caso se consuma a sua saída, Jorge Jesus terá de encontrar um substituito à altura: uma tarefa que se adivinha colossalmente difícil.