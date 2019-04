Iturbe vendido ao Verona por 15 milhões

Desde muito cedo que Juan Manuel Iturbe joga futebol: nasceu na argentina mas foi no Paraguai que deu os primeiros passos em clubes amadores. De imediato despertou interesses em clubes superiores pela sua capacidade quando ainda era uma criança. Foi o Cerro Porteño que acabou por ir representar, em 2007. Passados dois anos subiu aos escalões profissionais e venceu o campeonato paraguaio.

Em 2011 o Porto apresentou a contratação de Iturbe, uma promessa do futebol que poderia vir a valer muito dinheiro aos cofres dos azuis e brancos, porém o jovem nunca conseguiu alcançar um lugar seguro na equipa. Acabou por jogar no Porto B e por ser emprestado ao River Plate e de seguida ao Verona.

Ao serviço do Verona, Iturbe disputou 33 jogos oficiais, marcou 8 golos, fez uma época brilhante e despertou o interesse do mundo futebolístico. Prova da grande temporada ao serviço do Verona é o facto de o argentino fazer parte do 11 ideal da Série A, onde divide a linha avançada com Tevez, Gervinho e Higuain. O director desportivo do Verona firmou que Iturbe «vale mais do que 30 milhões» e frisou que «se não o vendermos por uma fortuna, ficará connosco.» No Porto o argentino nunca teve oportunidades para demonstrar o seu futebol, tendo sido arredado das escolhas técnicas e desvalorizado, quer pela equipa técnica azul quer pela própria direcção, que não forçou a aposta do extremo que agora impressionou Itália.

O Futebol Clube do Porto detinha 45% do passe do jogador tendo direito a 6.75 milhões de euros da venda ao Verona. O clube italiano onde Iturbe sempre foi opção deverá ser contactado por grandes nomes do futebol europeu, já que na imprensa surgiram interessados como Real Madrid, Roma, Tottenham, Chelsea e Liverpool. O jovem argentino continuará a afirmar-se no Verona na próxima temporada e se mantiver a qualidade da presente época deverá ser um nome a apontar na lista das grandes promessas.