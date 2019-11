Friesenbichler deixa Bayern e ruma à Luz

O campeão da Liga Zon-Sagres, de olhos postos no futuro, acaba de contratar Kevin Friesenbichler. O avançado austríaco de 20 anos rubricou contrato por quatro épocas com o Benfica, chegando com o estatuto de jovem promessa a lapidar por Jorge Jesus.

Sem espaço no vermelho de Munique, vem para o vermelho de Lisboa

Friesenbichler, após quatro anos no clube entendeu que, numa fase crucial para o seu crescimento enquanto jogador, o Bayern não seria o clube que lhe daria o espaço e o tempo de jogo necessário. Sendo assim, chega agora a Lisboa, para uma nova aventura. Consigo traz ambição e também conhecimento daquilo que é o Benfica. «(...) ganharam tudo a nível nacional. E o meu sonho é participar nisso» Admite estar «incrívelmente feliz» por fazer parte do clube da Luz, e as primeiras impressões sobre o Estádio, que amanhã recebe a final da Champions League, demonstraram o fascínio do jogador com o seu novo clube.

Paira agora no ar a dúvida sobre o plantel que irá integrar, se o principal ou o B, mas ambições do jogador levam-no a querer um lugar entre os melhores. Apesar do potencial, o jogador austríaco de apenas 20 anos deverá ser integrado na formação secundária do Benfica, carregando consigo o ónus de provar que poderá, no futuro próximo, ganhar espaço entre o lote dos avançados encarnados.