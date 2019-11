Derbi Madrileno promete fazer vibrar Lisboa

O termómetro marcará 17º mas vai ser com certeza escaldante o ambiente em torno do estádio da luz pelas 19:45 do dia 24. O Real Madrid dos Portugueses Cristiano Ronaldo, Pepe e Fábio Coentrão espera carimbar a décima Champions League, reforçando o estatuto de clube mais titulado e atingindo na prova, o marco tão desejado pelos seus adeptos. Para isso a turma de Carlo Ancelotti não poderá contar com um dos seus capitães, Xabi Alonso. O Basco viu o cartão amarelo em Munique que o impede de marcar presença na final de Lisboa mas os Blancos têm Sami Khedira recuperado de lesão para a posição no meio campo. Com Cristiano, Gareth Bale, Di Maria e Modric o Real Madrid espera que as suas estrelas resolvam um jogo complicado ante o histórico rival.

O Atlético de Madrid de “Cholo” Simeone chega a Lisboa como campeão de Espanha, 18 anos depois do último título. Uma campanha épica permitiu ao Atleti levantar o troféu de La Liga contra todas as expectativas e aparecer num excelente momento de forma na final. Os seus fervorosos adeptos marcarão presença em peso e sonham ganhar a primeira Champions, 40 anos depois de terem perdido a final em Bruxelas contra o Bayern de Munique.

Se os rivais de Madrid não podem contar com Xabi Alonso, os Rojiblancos poderão ter de deixar na bancada o goleador Diego Costa e o criativo Arda Turan, se não recuperarem de lesão. A força do Atlético é o colectivo e a equipa já deu provas de saber reinventar-se e arranjar soluções no plantel para as lesões e baixas. Mas na final o talento na construção e o último passe de Arda Turan bem como a capacidade de trabalho e a veia goleadora do avançado da selecção Espanhola seriam baixas de peso.

Num jogo que se perspectiva apaixonante será interessante analisar o comportamento dos dois treinadores na análise táctica ao jogo. Diz-se que é no meio campo que se ganham os jogos e é mesmo no sector intermédio que estão as maiores incertezas quanto aos onzes a alinhar na Luz no sábado.

Se por um lado temos um Real Madrid de transições ofensivas rápidas, com um meio campo muito criativo com um médio mais posicional, normalmente Alonso, encarregue das tarefas defensivas, com Modric como construtor de jogo mais recuado e que viu Di Maria ser “puxado” para o miolo a cumprir tarefas de box-to-box, levando a bola para o ataque e desmarcando ora Ronaldo, ora Bale, ora Benzema, do outro temos um Atlético de Madrid “de faca nos dentes”, à imagem do seu treinador. Será que o Ancelotti vai optar por uma equipa com um meio campo mais compacto, usando um duplo pivot com Khedira e Illaramendi, fortalecendo o meio campo e procurando dar pouco espaço ao Atlético para ter bola? Ou será que o Italiano vai optar pela fórmula que lhe deu sucesso? Apostando no 4-3-3 habitual.

À primeira vista parece pouco provável que Ancelotti vá descaracterizar a equipa usando um duplo pivot, uma vez que o segundo médio de contenção parece sempre um corpo estranho no meio campo dos blancos, que quer levar a bola para a frente rapidamente e privilegiando o jogo pelas faixas. Em Setembro quando o Atlético levou de vencida o rival por 1-0 no Bernabeu, Ancelotti fez alinhar Khedira e Illaramendi no duplo pivot e apesar de ter conseguido o domínio do meio campo o Atlético foi sempre capaz de criar melhores opções pois não teve a preocupação de se defender das transições ofensivas do Real e partiu para um jogo de combate no meio campo. Se nas faixas o Real tem jogadores como Bale e Ronaldo, pouco activos no momento defensivo e um ponta de lança como Benzema que não vem atrás regularmente o Atlético tem Diego Costa, Villa e Arda Turan, jogadores mais de combate que acrescentam músculo e raça na recuperação da posse de bola.

O Atlético prima pela defesa com todos os homens, a agressividade no pressing e a procura de uma recuperação de bola logo no momento da perda. Nos jogos grandes os pupilos de Simeone agigantam-se e vemos o Atlético sempre muito intenso nos duelos a meio-campo, assertivo na tentativa de ganhar as segundas bolas e muito seguro a atacar, nunca desguarnecendo a defesa. Dá a ideia de que mais importante do que quem joga no Atlético é como joga e há uma filosofia de jogo enraizada no balneário Colchonero que é transversal a cada jogo, mesmo quando mudam os intérpretes. Como tem sido apanágio do Atlético nos jogos grandes perspectiva-se que Simeone aposte num meio-campo de combate com o duplo pivot Tiago e Gabi e Koke na esquerda, dando mais solidez à linha média. Na direita, caso recupere da lesão, Arda Turan assume a batuta da equipa. Na frente de ataque a dupla Villa-Diego Costa promete dar muito trabalho aos centrais do Real, agressivos tanto na procura do golo como no momento defensivo são a primeira linha defensiva deste Atlético.

Uma coisa é certa, a taça vai para Madrid, resta saber quem a leva. O Real espera salvar a época com o tão desejado 10º troféu de “rei da Europa” e o Atlético pretende tornar perfeita um época de sonho, conquistando a sua primeira Champions League e dando aos seus adeptos a possibilidade de depois de 18 anos de jejum festejarem os dois maiores títulos em disputa para os Colchoneros. A capital Portuguesa vai falar Espanhol no sábado, que ganhe o melhor!

Onzes prováveis