David Luiz reforça os milionários do PSG

Os gigantes de Paris começam já a preparar a próxima época, que se avizinha mais dura na luta com um Mónaco que pretende investir e lutar olhos nos olhos pelo título. Laurent Blanc conta agora com a dupla de centrais da seleção canarinha e a chegada de David Luiz a Paris pode significar o adeus ao clube Francês do compatriota Alex, que acaba contrato. A transferência ainda movimentará cerca de 375 mil euros para os cofres da Luz.

Depois de 3 anos no Chelsea em que conquistou uma Liga Europa, uma Liga dos Campeões e uma Taça de Inglaterra o central Brasileiro põe fim à especulação em torno do seu futuro. David Luiz vai alinhar no gigante de Paris onde jogará ao lado de estrelas como Ibrahimovic, Cavani, Thiago Silva e Pastore.

De central a médio defensivo pela mão de Mourinho

No clube londrinho comandado por José Mourinho, David Luiz foi muitas vezes utilizado a médio defensivo, especialmente nos jogos da Liga dos Campeões devido à impossibilidade do técnico Português em usar Nemanja Matic, sérvio re-contratado no mercado de inverno também ao Benfica. Face à necessidade de um médio de características mais defensivas Mourinho fez subir David Luiz. Agora em Paris espera-se que volte à sua posição de origem, formando dupla com o compatriota Thiago Silva, que foi destronado da posição de defesa mais caro da história.

Currículo recheado de troféus

Depois de ter sido campeão nacional no Benfica (2009/2010), David Luiz ingressou no Chelsea, onde se consagrou como defesa central de topo: venceu a Liga dos Campeões em 2011/2012 e no ano seguinte a Liga Europa, diante do seu antigo clube português, o Benfica. Arrecadou também uma F.A Cup. Na temporada que agora finda, o seu clube não conquistou nenhum troféu, mas as exibições do brasileiro foram suficientes para que o milionário PSG abrisse os cordões à bolsa.

David Luiz encontra-se no Brasil onde fará parte dos 23 escolhidos de Luiz Felipe Scolari para o mundial a realizar em casa e onde tudo indica jogará ao lado do futuro colega de equipa.