Rosberg conquista pole position no GP do Mónaco

A Mercedes continua avassaladora e domina a todos os níveis o campeonato do mundo de Fórmula 1 em 2014. A escuderia alemã conquistou os dois primeiros lugares da grelha de partida para domingo e soma já a sexta pole position consecutiva.

Mercedes continua a dominar a Qualificação

Na primeira sessão de qualificação os Mercedes de Lewis Hamilton e Nico Rosberg foram os primeiros a entrar em acção. Precaução foi palavra de ordem na equipa alemã. Alonso e Räikkönen a bordo dos Ferrari correram sem grandes expectativas, sendo a passagem à segunda sessão o único objectivo. O mais rápido desta sessão foi o francês Jean-Eric Vergne, que a bordo do Toro Rosso estabeleceu o tempo de 1:17,557. De fora para a segunda sessão ficaram os Sauber de Gutierrez e Sutil, os Marussia de Bianchi e Max Chilton e ainda os Caterham de Kobayashi e Ericsson.

Para a segunda sessão, os Mercedes voltaram ainda mais rápidos. Os Ferrari e os Red Bull apresentaram também bons resultados, garantido luta acesa para a última sessão. A surpresa na Q2 foi mesmo a eliminação de Jenson Button, assim como a de Nico Hulkenberg. Pelo caminho ficaram ainda os Williams de Felipe Massa e Valtteri Bottas e os Lotus de Pastor Maldonado e Romain Grosjean. Nota para Massa, que não apontou qualquer tempo na Q2 depois da Williams não ter conseguido recuperar o seu monolugar a tempo. No final da Q1, o brasileiro foi empurrado contra o muro da curva Mirabeau por erro de Ericsson.

Para a terceira e última sessão de qualificação, a opção dos pilotos foi para os pneus super macios. A luta pela pole position foi intensa nesta última sessão ,com quase todos os pilotos a passarem pela liderança. A Mercedes não largou o acelerador e no final consegui mesmo as duas primeiras posições na grelha de partida para domingo, com destaque para a pole do alemão Nico Rosberg, o único dos pilotos a rodar no segundo 15, já nas voltas finais da sessão. Rosberg ainda errou no final da Q3, saindo para a escapatória da Mirabeau, mas as bandeiras amarelas levantadas impediram Hamilton de procurar atacar a pole do seu colega.

O circuito

(imagem: formula1.com)

O circuito citadino do Mónaco é talvez o mais emblemático da Fórmula. Corrido em plenas ruas de Monte Carlo, este é o traçado mais curto do campeonato, com 3,340km de extensão. As 78 voltas, num total de 260.520km fazem deste também o mais curto do calendário. Com um total de 19 curvas, muitas delas lentas, ditam que as ultrapassagens sejam bastante complicadas, sendo a melhor oportunidade dos pilotos a recta da meta, único ponto onde é permitido o uso de DRS. A concentração é a chave para esta corrida. A pista tem apenas 10 metros de largura pelo que a precisão dos pilotos é essencial.

No Principado do Mónaco são inúmeros os pontos emblemáticos que embelezam este circuito urbano. O túnel debaixo do Hotel Fairmont, o gancho lento do Grand Hotel ou a famosa “La Rascasse”, são pontos fulcrais no circuito. As vistas, essas são as mais belas de qualquer outro grande prémio. Hotéis, casinos e a marina com iates às margens da pista, fazem deste o mais espectacular para os amantes da F1.

Senna, rei do Mónaco

Ayrton Senna é o piloto mais vitorioso da história do GP do Mónaco. O brasileiro venceu por 6 ocasiões, cinco delas consecutivas em 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993. Graham Hill e Michael Schumacher seguem-se com 5 triunfos cada um. A volta mais rápida em corrida pertence mesmo ao alemão que em 2004, a bordo do seu Ferrari, estabeleceu o recorde em 1min 14s 439. Um verdadeiro campeão!

Grelha de Partida

1- Nico Rosberg (Mercedes) - 1:15.989

2- Lewis Hamilton (Mercedes) - 1:16.048

3- Daniel Ricciardo (Red Bull) - 1:16.384

4- Sebastian Vettel (Red Bull) - 1:16.547

5- Fernando Alonso (Ferrari) - 1:16.686

6- Kimi Räikkönen (Ferrari) - 1:17.389

7- Jean-Eric Vergne (Toro Rosso) - 1:17.540

8- Kevin Magnussen (McLaren) - 1:17.555

9- Daniil Kvyat (Toro Rosso) - 1:18.090

10- Sergio Perez (Force India) - 1:18.327

A corrida para o Grande Prémio do Mónaco está agendada para as 13h deste domingo, com transmissão aqui no Vavel.