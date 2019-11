Final Liga dos Campeões 2014: Real Madrid x Atlético de Madrid

Da parte do VAVEL Portugal foi um prazer cobrir a grande final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz. A Liga milionária volta na próxima temporada e depois dos recordes de Cristiano Ronaldo e companhia, fica a certeza que a próxima edição da Champions será igualmente emocionante. O resultado final ditou Real Madrid 4, Atlético de Madrid 1.

É ARREPIANTE ASSISTIR AOS FESTEJOS DE "LA DÉCIMA" PARA O REAL MADRID, Casillas levanta a taça e os festejos esperam-se pela noite fora para os aficcionados dos blancos.

No prolongamento o desgaste fez-se sentir nas duas formações madrilistas, mas o Real Madrid mostrou ser a equipa com mais garrs e determinação para chegar à vantagem. Modric e Marcelo foram os rostos dessa garra que permitiram a remontada galáctica. Ainda na 1ª parte do prolongamento, Bale fez o golo e quando todos festejavam a obtenção da vantagem, surgiu o velocista e super sónico Marcelo que fez o 3-1. Como esta final não poderia ser a mesma sem se fazer sentir a marca CR7 em Lisboa, jogava-se o último minuto quando o Real Madrid beneficiou de uma grande penalidade. O melhor do mundo e o astronómico jogador português converteu e fez assim o 17º golo em toda a competição e continua a bater recordes individuais e colectivos. Do lado do Atlético, é inglório ter sofrido tantos golos uma vez que uma equipa que elimina Milan, Barcelon e Chelsea merecia outra sorte. Com destaque para Gabí, Tiago e Adrían, sem esquecer Godín, o Atlético esteve compacto e forte e demonstra, sem dúvida, ser actualmente a 2ª melhor equipa da Europa.

Depois de uma 1ª parte equilibrada em que nenhuma das equipas se superiorizou, destaque apenas para o golo de Godín que colocou os cochoneros em vantagem na final da Luz. No 2º tempo, o Real Madrid foi absolutamente demolidor no ataque com destaque para Modric, Di María e Ronaldo. Com tantas oportunidades falhadas e quando ninguém esperava o empate, eis que o héroi Sérgio Ramos emerge e coloca o jogo para prolongamento.

ACABOU E O REAL MADRID GANHA LA DÉCIMA.

Depois de ter invandido o campo, o treinador do Atlético é expulso.

123' Amarelo: Varane.

120' GOLO DO MELHOR DO MUNDO. CR7 FAZ O 17º GOLO NA PRESENTE EDIÇÃO DA LIGA DOS CAMPEÕES, o resultado é damasiado longo para o que o Atlético fez, mas acaba por sr uma vitória inteiramente justa para o Real Madrid.

120' GOLO DE RONALDOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!

119' PENÁLTI PARA RONALDO. Vermelho: Godín!

118' Nos festejos, AMARELO: Marcelo.

117' O impressionante Marcelo correu, correu e correu e com classe remata sem hipótese para Courtois. A VITÓRIA NA CHAMPIONS JÁ NÃO FOGE AO REAL MADRID.

117' GOLOOOOOO MARCELO!

Com as bancadas ao rubro estamos a assistir a uma verdadeira final. Os dois clubes da cidade de Madrid têm colorido as bancadas da Luz e será uma final que ficará com certeza na memória de todos os apaixonados do futebol.

113' Mais uma oferta de Casillas que quase deu golo, depois de remate de Tiago ao lado.

110' Impressionante corrida de Di María, que em pleno prolongamento corre todo o meio-campo ofensivo e cruza para Bale que depois de tantas oportunidades falhadas acaba por dar VANTAGEM PARA CHEGAR À 10º LIGA DOS CAMPEÕES DO REAL MADRID.

110' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DE BALE!!!!!!!

109' Voltam a encontrar-se os protagonistas dos 1º golo, mas desta vez, Godín remata para defesa de Casillas.

108' Modric, mais uma vez, decisivo a conduzir o esférico e com um remate colocado permite mais uma defesa segura do guarda-redes belga.

106' O Real parece ser a única equipa a querer resolver o jogo com destaque para o meio-campo blanco que tem pressionado um Atlético completamente desgastado.

Recomeça o jogo.

Final da 1ª parte do prolongamento.

105' Canto para Di María. Na sequência do canto Varane cabeceia para defesa segura do guarda-redes do Atlético.

104' O Atlético de Madrid não conseguiu atacar uma única vez nesta 1ª parte do prolongamento.

A bola embateu na barreira, com Ronaldo a protestar mão do defesa do Atlético. Pode ter ficado por assinalar uma grande penalidade a favor do Real Madrid.

99' AMARELO: Gabí.

99' LIVRE PARA O MELHOR DO MUNDO! CR7 prepara o disparo.

97' Bom sprint de Marcelo pelo flanco esquerdo, que com um cruzamento ainda assustou Courtois.

Também Ronaldo começa a ter problema físicos.

96' Sem grande oportunidades de golo neste prolongamento destaque para Modric que parece não se ressentir do desgaste faltando frescura na frente para dar sequência aos passes do croata.

93' O prolongamento começou morno e o desgaste começa a fazer-se sentir nas duas equipas. Por exemplo, Carvajal e Gabí estão visivelmente fatigados.

90' Começa o prolongamento.

Com o golo de Sérgio Ramos o jogo vai para prolongamento e o golo de Godín não foi suficiente para decidir a final e vão jogar-se mais 30 minutos.

Acaba o tempo regulamentar.

90+3 Golo de Sérgio Ramos. Na sequência do canto, Sérgio Ramos volta a ser o herói e imita o que fez na partida frente ao Bayern de Monique com um cabeceamento fantástico reestabelece a igualdade de compensação.

90+3 GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO REAL MADRID!

90+2 Canto para o Real Madrid.

5 minutos de compensação.

89' Livre perigoso para o Atlético que pode matar o jogo. Sosa remata, mas Casillas defende.

A 3 minutos do fim, o Atlético de Madrid pode estar perto de conquistar a 1ª Liga dos Campeões na sua história.

Do livre nada resultou.

86' Livre que poderá ser das últimas oportunidades do Real igualar a partida. Livre por ser convertido por Di María. Amarelo: Koke.

84' Ritmo alucinante de ataque do Real Madrid, o Atlético mostra-se agressivo e ficou por assinalar um livre indirecto dentro da área. Destaque para a entrada feliz de Marcelo, que tem mexido com o ataque do Real.

84' Marcelo cheirou o golo com a bola a passar perto do poste do Atlético.

82' SAÍ: Filipe Luís, ENTRA: Alderweireld.

Do livre nada resulta e começa a faltar tempo para o Real para chegar ao empate.

80' Falta sobre Modric, mais um livre para o Real.

79' Canto para o Real Madrid. Intensifica-se a pressão dos galácticos.

78' SAÍ: Benzamá, ENTRA: Morata.

77' Sem palavras: mais um falhanço de Bale que deixa todos os responsáveis do Real Madrid num desespero. Com duas possibilidades de passe, o galês foi individualista e perdeu mais um oportunidade clara de empatar a final.

74' Na sequência do livre, Carvajal centra e Ronaldo em posição difícil ainda tenta o remate em desequiílibrio.

73' Amarelo: Juanfran.

72' Depos de um amorti de Cristiano Ronaldo GRANDE PERDIDA DE BALE no frente-a-frente com o guardião do Atlético.

71' Villa mostra que quem sabe não esquece e num cruzamento/remate obriga Casillas a uma defesa apertada.

69' Iniciativa do melhor jogador do Real até ao momento, o extremo Di María solto de marcação remata perigoso com o esférico a embater num defesa do Atlético.

66' Mais uma grande chance para o Real, desta feita o recém-entrado, Isco atira ao lado e perde-se mais uma oportunidade clara de golo.

Com esta alteração, o Atlético refresca o meio-campo e evita Raúl Garcia leve o 2º amarelo.

65' SAI: Raúl García, ENTRA: Sosa.

64' A equipa do Atlético está instalada no meio-campo do Real e tem tido vários cantos a seu favor.

63' Depois de um troca de bola segura entre o Atlético, a equipa acsbou por ganhar um canto e começa a enervar o Real. Do canto nada resulta.

62' Grande cruzamento de Sérgio Ramos a encontrar Ronaldo, que com um bom cabeceamento ficou perto de igualar a final.

Finalmente o técnico do Real retira Khedira de jogo e com esta estratégia os blancos passam a jogar com maior ímpeto ofensivo, por forma a tentar restabelecer a igualdade.

58' SAÍ: Fábio Coentrão, ENTRA: Marcelo. SAÍ: Khedira, ENTRA: Isco.

57' Em perspectiva duas alterações para o Real Madrid. Vão entrar Marcelo e Isco para dar creatividade e velocidade que tem faltado ao conjunto galáctico.

55' Jogada rapídissima de Adrían Lopez na ala esquerda do ataque do Atlético com grande corte de Carvajal que evita o 2º do Atlético.

53' GRANDE OPORTUNIDADE PARA O REAL MADRID. Livre bem cobrado para Cristiano Ronaldo e Courtois defende de forma irrepreensível, na sequência da jogada mais uma vez CR7 a rematar perto da baliza cochonera.

52' Falta perigosíssima de Miranda sobre Di María, depois de mais uma boa iniciativa do argentino. Mais uma grande oportunidade para Cristiano visar a baliza do belga. Cartão Amarelo: Miranda.

Khedira arrisca a substituição. Tem sido uma nulidade no miolo blanco e já aquecem Isco e Marcelo.

50' Depois de um sprint de Koke pela ala esquerda, Raúl García remata desenquadrado, mas não deixa de ser um bom apontamento para o Atlético.

49' A 2ª parte começa com muitos passos falhados de parte a parte e sem grande chama.

47' Falta sobre Modric. Livre para Di María, mais uma vez sem perigo para o guarda-redes belga.

45' Recomeça a partida!

Com o Atlético em vantagem ao intervalo, perspectiva-se uma 2ª parte de nervos para o Real Madrid uma vez que quando os cochoneros se encontram em vantagem conseguem controlar o jogo bem a meio-campo tornando a tarefa dos adversário maisdifícil. Fica a espectativa de saber o que Ronaldo e companhia conseguirão fazer, mas ao intervalo quem leva a melhor é a equipa do português Tiago, que continua a supreender toda a Europa do futebol.

Neste 1º tempo destque para o equilibrio nos primeiros 20 minutos da final com os centros campistas de ambas as equipas a serem decisivos, no lado do Real relevo para Modric, para o Atlético, Tiago e Koke têm sido decisivos na condução de bola e no controlo do jogo. A partir das meia hora sobressairam Di María, Bale e Ronaldo, mas tanto CR7 como o gaulês se mostraram ineficazes para inaugurar o marcador. Contra a corrente de jogo foi o Atlético a marca por intermédio de Godín depois de uma oferta infantil de Casillas.

INTERVALO

45 + 1 Cartão Amarelo: Khedira.

O árbitro dá 1 minuto de compensação.

44' Canto para o Real Madrid, última oportunidade para chegarem ao empate no 1º tempo. No entanto o Real demonstra inificácia na cobrança do mesmo

Na sequência do canto, Adrían ganha posição e cabeceia por cima da barra.

40' Mais um canto para o Atlético. Tremem os defesas do Real.

38' Livre para o Real Madrid que poderá levar perigo. Na sequência do livre, a defesa do Atlético empurra para canto. Do canto nada resulta.

Grande frango de Casillas que permite a Godín empurrar para o fundo das redes do desamparado guardião espanhol. Está feito o 1º na final da Luz contra a corrente de jogo.

35' GOLOOOOOOOOOOOOO DO ATLÉTICO DE MADRID!

35' Canto para o Atlético de Madrid.

33' Relevo para a magia de Modric que tem pautado todo o meio-campo do Real e não tem permitido ao Atlético sair para o ataque-

31' Bale recupera uma bola perdida por Tiago e na cara do guarda-redes belga, o extremo falhou de forma escandalosa o 1º do encontro.

30' Comprida que esta a primeira meia hora do encontro, destaque para o ascendente do Real Madrid nesta fase.

27' Ronaldo bate o livre e Courtois mais uma vez seguro a parar as investidas galácticas.

26' Cartão amarelo para Raúl García e para o Real Madrid, Sérgio Ramos.

26' Contra-ataque letal de Di María, que depois de um sprint foi travado, já perto da área por Raúl García.

25' Tiago conduz a bola de forma fantástica no miolo do Atlético e se não fosse o corte de Sérgio Ramos, poderia ser o 1º da partida.

Na sequência do livre, o guardião do Atlético segura sem problemas.

22' Livre descaído no flanco esquerdo do ataque do Real Madrid com Fábio Coentrão a ser travado. O livre poderá ser perigoso, Modric prepara-se para bater a bola parada.

Primeiros 20 minutos da final sem ascendente para qualquer uma das equipas. O Real Madrid tem tido mais posse de bola, mas o Atlético mostra-se confortável em explorar apenas o contra-ataque.

18' Troca de bola entre Modric e Carvajal no cruzamento para a área, o croata não conseguiu dar sequência ao lance.

O Atlético de Madrid começa a instalar-se um pouco mais no meio-campo do Real. Destaque para Raúl García e Tiago a conduzir o esférico.

13' Primeiro remate do encontro: Remate de Raúl García para o Atlético de Madrid, sem perigo para a baliza de Casillas.

11' Sempre que Ronaldo toca na bola é imediatamente parado com entradas duras. Falta de Raúl García que ficou por assinalar.

9' SAI: Diogo Costa, Entra: Adrían Lopez.

9' Diogo Costa ressentiu-se da lesão e Simeone é obrigado a fazer a 1ª substituição no encontro.

7' Primeiro envolvimento do Atlético de Madrid no ataque, com livre de Gabi que ainda assim foi bem resolvido pela defesa do Real.

5' Primeiro lance de algum perigo com o passe de Benzema a procurar Bale. O galês quase chega ao esférico, vale a intervenção do guardião Courtois

4' Real Madrid começa a tomar conta do jogo com destaque para Coentrão nas subidas rápidas, bem como Carvajal.

3' Falta perigosa de Miranda sobre Cristiano Ronaldo.O juiz da partida perdoa o 1º amarelo do jogo.

2' O jogo começa equilibrado, sem que nenhuma das duas equipas se tenham surperiorizado uma em relação à outra.

1' Rola a bola na Luz, sai o Real Madrid.

19:42. Já se ouve o hino da Champions na voz da fadista Mariza. É arrepiante sentir o ambiente do Estádio da Luz depos de uma magnifica cerimónia de apresentação. Os protagonistas entram no relvado e está tudo apostes para a a grande final da Liga dos Campeões de 2014.

19:09. As equipas aquecem no relvado da Luz na retina fica o duelo entre as grandes estrelas das equipas, de uma lado Cristiano Ronaldo e do outro Diego Costa. Os dados estão lançados para esta extraordinária final.

18:53. A cerca de 1 hora do ínicio da partida, o Estádio da Luz é cada vez mais o palco de todo o futebol europeu. O ambiente à volta do estádio é arrepiante e em contagem decrescente para a grande final, os adeptos começam a entrar em massa para as bancadas.

As grandes novidades no onze do Atlético de Madrid, prendem-se na utilização de Koke e Raúl García. Este último substitui uma das grandes estrelas da equipa, Turan, que ao contrário de Diego Costa não conseguiu recuperar a tempo de alinhar na magnífica final de Lisboa.

18:50. Onze do Atlético de Madrid: Courtois, Juanfran, Miranda, Godín, Filipe Luis, Raúl García, Tiago, Gabi, Koke, Diego Costa, Villa.

Tal como era esperado, Pepe está de fora por lesão e para o seu lugar a titularidade será entregue ao internacional francês, Varane. A render o castigado Xabi Alonso surge a grande surpresa no Real Madrid o internacional alemão Khedira, que regressa após longa paragem, o que poderá ser um risco para um jogo de tanta responsabilidade.

18:48. Onze do Real Madrid: Casillas, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Fábio Coentrão, Di María, Khedira, Modric, Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo.

18:47. JÁ TEMOS ONZE OFICIAIS!

18:10. O Atlético de Madrid, por seu lado irá apresentar o seguríssimo guardião Courtois que foi o herói da meia-final frente ao Chelsea. A compôr a defesa, destaque para Godín que é o patrão do último reduto do Atlético e que transmite confiança e determinação a defender, mas que ainda assim não deixa de ser perigoso nas bolas paradas ofensivas com um forte jogo áereo. No meio campo, Gabi, Suárez e Tiago ficarão destinados a parar as investidas rápidas do Real Madrid, com destaque para o capitão português que dá uma experiência tal que numa final poderá ser decisivo. Na frente, não é certa a utilização de Diego Costa que é sem dúvida a grande figura deste Atlético de Madrid (7 golos nesta edição da Champions) e que seria uma perda de vulto para o espectáculo da grande final de Lisboa. O experiente Villa, qe já venceu uma Liga dos Campeões ao serviço do Barcelona, está habituado a estes palcos e juntamente com Turan, irá compôr as alas que deixarão em sentido a defesa do Real.

18:00. Do lado do Atlético de Madrid, apresentamos o seguinte onze provável: Curtois, Juanfran, Miranda, Godín, Filipe Luís, Mário Suárez, Gabi, Tiago, Turan, Diego Costa e Villa.

Para o treinado do Real, Casillas será o guarda-redes indicado para alinhar na final pela experiência e simbolismo que o espanhol alcançou ao serviço do emblemático clube madrileno. O quarteto defensivo será claramente mais compacto se Pepe recuperar da lesão, mas caso seja Varane a integrar o onze, destaque para Sérgio Ramos que poderá compensar alguma inexperiência do central francês. Os laterais, Coentrão e Carvajal terão um papel fundamental para balancear o ataque sem nunca esqueces os alas velozes do Atlético de Madrid. No meio campo , Illarramendi e Modric deverão ser os equilibridores do centro do terreno defensivo que irão impulsionar a máquina ofensiva que será composta por atacantes demolidores como são Di María, Bale, Ronaldo e Benzema que dispensam qualquer tipo de apresentações.

17:30. A equipa VAVEL, avança com o possível onze do Real Madrid: Casillas, Carvajal, Sérgio Ramos, Varane (caso Pepe recupere, deverá ser o luso-português a integrar o onze), Fábio Coentrão, Illarramendi, Modric, Di María , Bale, Cristiano Ronaldo e Benzema.

16:45. Num clube em que Futre é uma das maiores figuras de sempre do Atlético de Madrid, destaque para Tiago que será o único português presente na formação do Atlético e que tem sido um dos líderes do emblema colchonero. O internacional português, é um dos capitães do plantel e o seu papel no centro do terreno é preponderante para equilibrar e pautar o jogo do Atlético nas saídas para o ataque. O jogador luso terá uma motivação extra por jogar a final no Estádio da Luz, um campo que bem conhece por se ter formado no Benfica e regressar a uma cidade que o viu crescer, é sem dúvida inesquecível para o atleta.

16:15. A final no estádio português terá da parte do Real Madrid, com toda a certeza no onze, dois portugueses, ficando a dúvida quanto à utilização de Pepe. O caso de Cristiano Ronaldo, melhor jogador do mundo, é emblemático, uma vez que na presente edição da Liga dos Campeões ultrapassou o marco histórico de Lionel Messi (14 golos) e apontou, em 11 partidas que disputou esta época, a marca astronómica de 16 golos, marca esta, que muitos avançados não conseguem sequer atingir, em toda a carreira na Champions League. O lateral Fábio Coentrão tem na época 2013/2014, a temporada de afirmação ao serviço dos galácticos e, com um forte posicionamento a defender e bom entendimento com Ronaldo na frente, faz os adeptos portugueses acreditarem numa ala esquerda demolidora, tanto para a final da Champions, como para o Mundial que se avizinha. O central Pepe tem tido uma época fantástica e é um dos pêndulos da defesa madrilena e, caso falhe esta final, será sem dúvida, uma grande perda para o último reduto dos blancos.

16:00. A gloriosa caminhada do Atlético até à final de Lisboa ficou marcada pelas históricas vitórias frente ao Barcelona nos quartos-de-final e frente ao Chelsea nas meias finais (4-2 no global frente aos ingleses). O surpreendente técnico Diego Simeone teve duas boas novidades de última hora e poderá utilizar a estrela da equipa, Diego Costa e o extremo turco, Arda Turan.

15:30. Para chegar à final da Luz, o Real Madrid teve que bater o todo poderoso, Bayern de Munique nas meias-finais (5-0 no conjunto das duas mãos) e, para este embate frente ao Atlético de Madrid, Ancelotti não poderá contar com o centro-campista, Xabi Alonso, que é uma baixa de vulto para a estratégia que o técnico tem apresentado ao longo da temporada. A boa notícia é a recuperação de Cristiano Ronaldo, ficando ainda a dúvida em relação à utilização de Pepe e Benzema.

15:15. A nível global, Real Madrid e Atlético já se defrontaram por 194 ocasiões, com 102 triunfos para o Real, 46 empates e 46 vitórias para o Atlético. Cerca de 15 anos volvidos após a última vitória frente ao Real, no seu reduto, o Atlético acabou por vencer por 1 bola a zero, em jogo a contar para a 1ª volta do campeonato espanhol. O 2º jogo, no Vicente Calderón acabou empatado a duas bolas e o saldo geral acabou mesmo por ser favorável ao Atlético que se sagrou recentemente campeão espanhol e, no cômputo geral, a classificação ditou o Atlético em 1º lugar, com 90 pontos e o Real Madrid em 3º, com 87 pontos, a 3 do campeão.

15:00. Um dado curioso dita que o Real Madrid não vence, em provas europeias, contra equipas espanholas de há 3 jogos para cá e que, em sentido contrário, o Atlético de Madrid não perde há 8 encontros, também frente a equipas espanholas para as provas internacionais.

14:45. O Atlético de Madrid conta no seu museu com 5 troféus europeus, entre eles, destaque para duas Ligas Europa e duas Supertaças Europeias, contando ainda com uma Taça Intercontinental. As Ligas Europa foram ganhas frente ao Fulham e ao Atlético de Bilbao (2010 e 2012, respectivamente) e as Supertaças, frente aos campeões europeus desses anos, Inter de Milão e Chelsea.

14:30. O palmarés europeu do Real Madrid que foi considerado o melhor clube do mundo no século XX engloba uma vasta lista de conquistas europeias. Na sua história, os blancos já contam com 9 Ligas dos Campeões, 3 Taças Intercontinentais, 2 Taças UEFA e uma Supertaça Europeia (15 títulos internacionais). Os aficionados esperam ansiosamente pela conquista da tão ambicionada “Décima”, como os próprios a apelidaram e contam com a inspiração de Cristiano Ronaldo para tal. A título de curiosidade e atendendo ao facto de a final ser no estádio da Luz, relembremos a final de 1962, que opôs o Real Madrid ao Benfica, com os encarnados a levarem a melhor por 5-3, com destaque para o king Eusébio. A última Liga dos Campeões ganha pelos galácticos remonta ao ano de 2002, quando a constelação de estrelas como Roberto Carlos, Figo, Zidane, Ronaldo e Raul, derrotou a equipa alemã do Bayer Leverkusen, por 2-1, com golos de Raul e Zidane, para os blancos e Lúcio para o Bayer.

14:10. Em toda a história do futebol, esta “batalha” será a 5ª final da Liga dos Campeões a ser disputada por equipas do mesmo país. Entre formações das terras de nuestros hermanos este será o 4º embate numa final europeia. Para relembrar a 1ª final é preciso recuar até ao ano 2000, quando o Real Madrid defrontou o Valência para a Liga Milionária. Nesta partida, os madrilenos acabaram por levar a melhor, vencendo os valencianos por 3-0. A contar para a Taça UEFA, em 2007, Sevilha e Espanyol encontraram-se na 2ª final europeia entre equipas espanholas, com os sevilhanos a triunfarem nas grandes penalidades, como já é seu apanágio. Mais recentemente, destaque para a 3ª, que opôs na Liga Europa, Atlético de Madrid e Atlético de Bilbao. Neste jogo, todos recordamos Radamel Falcão que, em 2011, havia dado a final ao FC Porto frente ao Braga e que nesta, em 2012, acabaria por ser igualmente decisivo, oferecendo a conquista da Liga Europa ao Atlético de Madrid.

13:55. A estatística dita que esta não será a 1ª final europeia entre clubes do mesmo país mas é a 1ª na história que irá opor duas equipas da mesma cidade. Real e Atlético tornam Madrid a cidade modelo de 2014 e ninguém ficará indiferente a esta magnífica final.

13:40. A última final europeia que foi disputada num palco luso remonta ao ano de 2005, no novíssimo estádio de Alvalade. A final da Taça UEFA é de má memória para os portugueses, com o Sporting Clube de Portugal, a equipa da casa a ser derrotada por 3-1, diante dos russos do CSKA de Moscovo. Nove anos depois, o estádio do Sport Lisboa e Benfica, finalista da Liga Europa da presente temporada, será o foco de todas as emoções da final da Liga milionária, que colocará a Península Ibérica em êxtase.

13:30. O historial de finais europeias em Portugal tem cerca de 50 anos de tradições e iniciou-se no ano de 1967. Num jogo que contou com a presença, no célebre estádio do Jamor, de Inter de Milão e Celtic de Glasgow. Numa época em que o Inter de Milão era a super favorita a vencer esta final da Taça dos Campeões Europeus, foi o Celtic a surpreender, com uma vitória por 3-1, ficando o registo da 1ª final organizada no nosso país.

13:15. O nosso país tem a honra de receber o jogo pelo qual todos os apaixonados de futebol esperam ao longo do ano. A partida que irá opor duas equipas espanholas fará com que todos os olhares se concentrem na capital portuguesa. Esta será a 5ª final europeia em solo lusitano e tem a particularidade de contar com o contributo do melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, o que faz do nosso país, a capital do melhor futebol europeu, durante um dia.

13:00. A equipa Vavel Portugal tem o prazer de apresentar um dos jogos mais apaixonantes do desporto rei. O estádio da Luz é o palco da tão esperada final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Numa final repleta de emoções teremos de um lado, Ronaldo, Pepe e Coentrão e do outro, Tiago, que prometem perfumar este encontro histórico para portugueses e espanhóis. Todas as fintas, passes, golos, lágrimas e festejos, , a partir das 19h e 45m, aqui no Vavel Portugal