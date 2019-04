Mercedes também ofereceu um lugar a Adrian Newey

Adrian Newey é o homem do momento. O génio da equipa Red Bull está a ser fortemente cobiçado pelas equipas de top, que não têm problemas em desembolsar alguns milhões para atrair o britânico.

Italianos e alemães lutam por Newey

Os primeiros rumores falavam de uma proposta tentadora da Ferrari, que pretende renovar o seu staff técnico, com o ingresso do engenheiro que parece ter uma espécie de toque de Midas. O dinheiro não parece ser problema para a Ferrari, que quer desesperadamente regressar à glória do passado. O melhor exemplo disso foi a aposta que fez em Räikkönen para criar uma dupla de sonho, sem falar do reforço significativo do seu staff, com a contratação de membros-chave das estruturas de equipas de topo, como foi o caso de James Allison, um dos nomes mais sonantes, resgatado à Lotus.

Antes do GP de Barcelona, chegou a circular a informação de que o próprio presidente Luca di Montezemolo se deslocara duas semanas mais cedo para Espanha, de forma a apresentar pessoalmente a proposta ao homem forte da Red Bull.

Contudo, hoje as notícias dão conta de que outra equipa se juntou à corrida por Newey. Segundo declarações de Helmut Marko ao jornal Kleine Zeitung, o presidente não executivo da Mercedes, Niki Lauda, teria falado com Newey, oferecendo-lhe o dobro do que está a receber na Red Bull. «E nós pagamos bastante bem», reforçou Marko, sinal de que a proposta era de facto avultada.

Por enquanto Newey mantém a decisão de se manter na Red Bull, mas a época ainda vai a meio e não se sabe até que ponto as equipas interessadas poderão conseguir convencer o britânico, cuja saída seria um golpe fortíssimo na estrutura da Red Bull, que já perdeu para a McLaren Prodromou, o ex-braço direito de Newey.

Os números avassaladores de Newey

Newey é sem dúvida um dos projectistas mais geniais que a F1 viu. Provavelmente o maior a seguir a Colin Chapman, o histórico fundador da Lotus. E os números falam por si. 150 vitórias com o cunho de Newey na F1. 209 pódios, e 10 carros que conquistaram o titulo mundial.

A sua carreira conta com passagens pela March (que se passou a designar Leyton House), seguido da Williams, onde ajudou a criar a hegemonia da equipa no início dos anos 90, mas também onde viveu o seu pior momento na F1, sendo ele um dos responsáveis pelo desenho do carro que ceifou a vida ao grande Ayrton Senna. Teve ainda uma passagem pela McLaren onde desenhou os carros que levaram Mika Hakkinen à conquista dos títulos de 98 e 99. Por fim, em 2006, mudou-se para a Red Bull, com os excelente resultados recentes dos austríacos.