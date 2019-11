Ouriense é bicampeão nacional de futebol feminino

O Atlético Clube Ouriense foi fundado em 1949 em Ourém mas foi nos últimos tempos que a sua equipa de futebol feminino deu nas vistas. O título de futebol feminino nacional foi durante onze anos seguidos entregue ao 1º Dezembro, porém no ano passado o Ouriense evoluiu, criou uma equipa consistente e venceu o campeonato nacional.

Na 1º fase do campeonato, o Ouriense estava na terceira posição, atrás do A-dos-Francos e do CF Benfica mas na fase de apuramento do campeão, a formação de Ourém conseguiu ser superior, vencer por 6 vezes e colocar-se no topo da tabela até estar dependente só de si própria e dos seus resultados.

O princípio do ano foi bastante complicado para o clube de Ourém: o treinador Mauro Moderno, que tinha conseguido o primeiro título nacional do Ouriense, colocou o lugar à disposição após uma série de maus resultados. Durante o início da época, a formação ainda esteve na fase de grupos da Liga dos Campeões, onde conseguiu uma vitória, um empate e uma derrota, resultados insuficientes para passarem à fase seguinte. Em Fevereiro, Marco Ramos, que actuava como treinador dos juvenis masculinos, foi suceder ao antigo treinador e, João Sousa, presidente do clube, achou ser uma decisão acertada, pois Ramos já tinha «uma ideia geral sobre todas as jogadoras». Quando o treinador tomou posse o presidente frisou que o projecto que poderia resultar e nada melhor do que o campeonato nacional para o provar.

Durante a época falava-se que o campeão do ano interior não iria conseguir manter o título e que o «tinha morrido» como lembrou João Ramos contudo no final do jogo o presidente orgulhou-se de dizer que as suas jogadoras «não tremeram, jogaram para ganhar e ganharam.» As jogadoras do Ouriense festejaram o bicampeonato mas ainda podem conseguir a dobradinha por estarem presentes na final da Taça de Portugal onde irá defrontar o Futebol Benfica no próximo dia 7 de Junho.

Apesar da época ainda não ter acabado para o Clube Atlético Ouriense já se pensa na próxima temporada e em especial na Liga dos Campeões, o treinador Marco Ramos assumiu o objectivo de «tentar fazer uma coisa que em Portugal nunca se fez, que é passar da fase de grupos».

O Ouriense procura a sua primeira Taça de Portugal e tem os olhos postos no futuro, procurando continuar com os bons momentos que tem proporcionado ao futebol feminino nacional mas também estar presente num percurso europeu.