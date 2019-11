A Caminho do Brasil 2014: Armada Holandesa

Comandada pelo futuro técnico do Manchester United Louis Van Gaal, a Laranja Mecância aquece os motores para mais um campeonato do Mundo. Com um elenco que mistura a experiencia de elementos como Van Persie, Kuyt, Sneijder e Robben com juventude de Depay e Wijnaldum a equipa Holandesa parte como um outsider para a conquista do título final mas com boas perspectivas de apuramento para a fase a eliminar.

No grupo B onde vão encontrar a campeã em título Espanha, Chile e Austrália, os Holandeses esperam a qualificação para os oitavos de final. Sem o talento de outros anos e com algumas lacunas defensivas mas ainda com jogadores capazes de fazer a diferença a Laranja Mecânica quer fazer esquecer a má campanha no Euro 2012.

Os três mosqueteiros no ataque

Se é verdade que a Holanda ultrapassa uma fase de renovação na sua seleção também é verdade que essa renovação ainda não chegou ao trio de ataque, onde três craques já na casa dos 30 continuam a espalhar magia e prometem pôr em sentido as defesas contrárias. Sneijder, Robben e Van Persie formam um ataque temível, que dá corpo às ideias de jogo ofensivas de procura constante do golo típicas do futebol Holandês. Mesmo depois de épocas menos conseguidas ao serviço dos seus clubes é um luxo poder contar com jogadores tão talentosos no último terço do campo, capazes de resolver uma partida com uma jogada de génio.

No meio campo a seleção Holandesa conta com uma baixa de peso, uma vez que o médio incasável Kevin Strootman não pode viajar para o Brasil devido a lesão. Ainda assim Van Gaal conta com elementos como De Jong, Fer, Clasie e Wijnaldum para compor o trio de médios no seu habitual 4-3-3. De Jong oferece muita solidez defensiva qualidade na recuperação de bola e agressividade no momento da perda e fer dá qualidade de passe, sem descurar as tarefas defensivas. Clasie e Wijnaldum surgem como opções mais ofensivas, com outras valências técnicas. Clasie é muitas vezes comparado a Xavi pela sua qualidade de passe e características como organizador de jogo mais recuado enquanto que Wijnaldum é um extremo de origem com muita qualidade técnica.

Uma equipa balanceada para o ataque

É inegável a qualidade dos jogadores da Holanda do meio campo para a frente mas é notória a quantidade de jogadores ofensivos com que conta e prevêem-se algumas fragilidades defensivas do conjunto de Van Gaal. Sem poder contar com o lesionado Jetro Willems para lateral esquerdo espera-se que Kongolo assuma o seu lugar.

Embora haja qualidade no sector defensivo há também muita juventude e inexperiência, o que pode ser prejudicial em jogos de emoções fortes em que a experiência e a frieza são preponderantes. Veltman, De Vriij e o luso-Holandês Bruno Martins são jogadores jovens em destaque na Eredivisie que procuram calar os críticos, resta saber como vão reagir ao peso de representar a laranja mecânica na mais importante competição de Selecções.

O líder: Robin Van Persie

O Holandês Voador, como é conhecido em terras de sua majestade vem de uma época pouco conseguida mas já provou que sabe fazer golos em qualquer circunstância. Dono de um portentoso pé esquerdo capaz de furar as redes adversárias Van Persie jogará, ao que tudo indica, o seu último mundial e não vai querer deixar passar a oportunidade de deixar a sua marca na história da prova.

O Ás: Arjen Robben

A estrela da equipa é Arjen Robben. O jogador do Bayern é um verdadeiro quebra-cabeças para as defesas contrárias, pela sua condução de bola fantástica, drible curto e remate em arco característico. Robben é um verdadeiro mágico com a bola nos pés, capaz de jogadas de levantar o estádio e é a cargo dele que estão muitas das acções ofensivas dos bávaros e da selecção Holandesa.

Para não perder: Memphis Depay

Memphis Depay parece ser a próxima coqueluche do futebol Holandês. Embora parta para o Brasil sem espaço no 11 de Van Gaal, Depay estará certamente na calha para entrar quando houver necessidade de magia no último terço, resta saber como aproveitará a oportunidade. Explosivo e imprevisível Depay gosta de jogar na esquerda, flectindo para o meio e fazendo uso do seu pé direito. Com apenas 20 anos o jovem extremo já é titularissimo do PSV e parece que Van Gaal tem intenções de o levar com ele para Manchester.