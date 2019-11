Perfil Brasil 2014: Van Persie

«Vantastic Persie». É assim que Robin Van Persie é conhecido entre os adeptos ingleses e holandeses. Dono e senhor do ataque, um olhar atento para o golo, um pé esquerdo perfeito e um remate potente. Assim se pode resumir a qualidade e o estilo de jogo do jogador do Manchester United.

Com a chegada do Mundial deste ano, Van Persie sabe que todos os olhares estarão virados para ele. É o goleador máximo da selecção de Van Gaal, é estrela do Manchester United em inglaterra, por onde quer que passe, o holandês deixa a sua marca e, normalmente isso acaba por se traduzir em golos na baliza adversária.

O Pé Esquerdo Maravilha

Van Persie é conhecido por ser um avançado veloz, que procura o festejo, que vai atrás da bola até ao limite e que consegue fazer o golo que muitos considerariam impossível. Dono de uma forma física invejável, Persie faz o que quer em campo. O facto de jogar como ponta-de-lança não lhe tira a capacidade de poder jogar noutras zonas do campo, nomeadamente do lado esquerdo. Persie é o menino multifunções e em lances que possam dar o golo, gosta de complicar a volta que dá ao adversário para mostrar a perícia e a qualidade que tanto lhe são reconhecidas. Quer na Selecção holandesa, quer ao serviço do United, Persie sabe que é a estrela de serviço e por isso mesmo todos os olhares estão virados para ele. Isso dá-lhe não só o estatuto de estrela, mas acaba também por colocar alguma pressão em cima do jogador.

Mas a pressão, Persie já está habituado. Na Premier League este ano, o United deixou a desejar. Muitos dizem que apesar da qualidade dos treinadores que possam vir a ficar à frente da equipa, (Van Gaal, actual Seleccionador Holandês está confirmado para a próxima época) nenhum deles poderá chegar à qualidade de Sir Alex Ferguson. Apesar de tudo isso, Persie mostrou serviço: 18 golos, 12 eles na Premier League.

Qualidade provada, técnica mais que apurada, um pé esquerdo perfeito que lhe dá o remate colocado e preciso a médias e a longas distâncias, um instinto para o golo perfeito. É assim que Persie chega ao Mundial do Brasil deste ano, pronto a mostrar serviço.

O sucessor de Van Nistelrooy

No que à Selecção Holandesa diz respeito, Persie continua a somar sucessos. A conhecida escola de avançados holandesa foi o motor de arranque para a grande carreira de que é dono, e uma coisa podemos garantir: Robin Van Persie foi sem sombra de dúvidas um dos melhores alunos.

De aprendiz a sucessor de Van Nistelrooy, Persie é o novo menino de ouro de Van Gaal. Tal como o ex-avançado holandês, o menino do United é perito em fugir à defesa, Leão sempre atento à presa e de olho sempre no fundo da baliza. Persie joga como quer e podemos até dizer que foi buscar certos jeitos à antiga estrela holandesa.

Quando comparamos os dois, Persie ainda tem muito para aprender, mas a verdade é que não fica muito longe. Van Nistelrooy já está retirado do Mundo do Futebol, Persie ainda tem alguns anos para continuar a provar qualidade. No que aos golos de respeito e ao nível de melhor marcador, Persie e Nistelrooy estão muito perto. O aprendiz foi o melhor marcador da Liga Inglesa durante duas épocas consecutivas, a velha glória só viu esse prémio uma vez.

Será Persie melhor que Nistelrooy? A pergunta que agora colocamos é feita também por muitos adeptos holandeses. Não podemos comparar carreiras, mas podemos comparar o estilo de jogo. Persie tem o remate perfeito, esteja muito perto ou muito longe da baliza, Van Nistelrooy era perito no remate à curta distância. Na procura do golo, o actual jogador do Manchester United e o ex-jogador do Real Madrid são muito parecidos, duas raposas à procura da presa, duas bombas prestes a explodir, dois remates perfeitos e dois golos ansiados.

15º lugar no ranking pode dar o primeiro lugar no pódio?

Persie tem na chegada ao Brasil, a sua prova de fogo, é o tudo ou nada. Com a Holanda no 15º lugar no pódio, à frente de Selecções como a França, o México a Suécia e a Croácia, a equipa de Louis Van Gaal é obrigada a mostrar serviço.

Na fase de apuramento para o Mundial, a Holanda estava num grupo complicado. Roménia, Turquia, Estónia e Andorra, todas estas virão passar a Laranja Mecânica e todas elas viram Van Persie fazer o golo. Foi o melhor marcador da fase de apuramento: 11 golos marcados em 5 jogos.

Com mais de 40 golos em 80 jogos ao serviço da Selecção da Holanda, as esperanças estão colocadas em Van Persie. Será o menino de ouro do United capaz de levar a Laranja Mecânica ao ponto mais alto do Futebol Mundial?