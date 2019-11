Goicoechea reforça a baliza do Arouca

O Arouca terá um novo guarda-redes na época 2014/2015: a escolha da equipa técnica liderada por Pedro Emanuel recaiu sobre o uruguaio Mauro Goicoechea, de 26 anos. O jogador assinou no passado fim-de-semana um contrato válido por duas temporadas, durante as quais irá ser o guarda-redes da formação arouquense, que logrou manter-se na Liga Zon Sagres. O guardião irá render o brasileiro Cássio, vigilante das redes do Arouca na temporada que agora findou.

O guarda-redes estará protegido por uma cláusula contratual no valor de 1,5 milhões de euros, já que a direcção do clube vê em Goicoechea um potencial de mercado que poderá, no futuro, reverter a favor dos cofres arouquenses. Durante a apresentação aos sócios, o uruguaio mostrou-se empolgado: «Gosto do campeonato português, é uma boa oportunidade para mim», comentou, expressando o desejo de realizar um boa época, talvez na esperança de reacender a sua carreira e subir a outros patamares: «Quero fazer as coisas bem e demonstrar o tipo de jogador que sou».

Umbilicalmente ligado ao Danubio, clube uruguaio onde realizou a grande fatia da sua carreira (mais de 8 épocas ao serviço), Goicoechea chega ao Arouca depois de se desvincular dos romenos do Otelul Galati, onde realizou 15 jogos. O jogador passou também pelos quadros da Roma, onde marcou presença em 16 partidas, na época de 2012/2013. O Arouca ganha assim um reforço de peso, a juntar à já anunciada continuidade do treinador Pedro Emanuel (renovou por mais um ano), aposta bem sucedida da administração.

De ressalvar que o clube conquistou um suado e merecido décimo primeiro lugar na Liga Zon Sagres, garantindo a manutenção com antecedência relativamente a clubes teoricamente mais apetrechados e experientes, como o Paços de Ferreira, Belenenses ou Gil Vicente. A preparação da nova temporada já arrancou, juntando-se Goicoechea a Nelsinho (lateral ex-Portimonense) na lista de adições ao plantel arouquense.