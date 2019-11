Polémico sensor pode ser mudado já em 2015

A polémica ficou logo instalada na prova inaugural de 2014, com a desclassificação de Daniel Ricicardo por ter excedido, alegadamente, o valor máximo estipulado para o fluxo de combustível, algo que a Red Bull, apesar de ter perdido todos os recursos, continua a afirmar que foi devido a imprecisões no medidor. Recorde-se que a equipa usou ainda nesta prova um sensor não homologado pela FIA, que obteve diferentes leituras.

Os rumores são de que estará já perto da conclusão o desenvolvimento do substituto do sensor actualmente utilizado pelas equipas. Este, poderá ainda ser utilizado durante a presente época, mesmo que apenas para testes, com o intuito de o preparar a sua introdução em 2015.

Nova empresa entra em cena

A empresa responsável por este novo sensor será a Sentronics, que trabalhará junto com a Hyspeed (que também em conjunto com a Gill Sensors participou no desenvolvimento do dispositivo já utilizado). Esta nova parceria tornou-se possível pelo facto de a Hyspeed ter terminado um acordo com a Gill no final do ano passado.

Na sequência destas notícias, a Gill veio, por meio do seu director Neville Meech, defender o seu sensor, afirmando que «Nós continuamos convencidos de que o princípio de “tempo ultrassónico de voo” é a melhor forma de medir o fluxo de combustível num veiculo de competição. O sensor é uma unidade compacta e robusta, com o mínimo de materiais e partes, e, portanto, menos coisas que podem causar problemas».

O novo sensor, da autoria da Sentronics, terá o nome de Flowsonic e vai pesar apenas 250 gramas, metade do que a FIA permite como máximo.