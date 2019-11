Mudanças em terras de Sua Majestade

Diversos clubes Ingleses começaram a preparar os ataques ao mercado bem cedo, tendo alguns deles já consumado algumas transferência. Para a equipe VAVEL, eis algumas das movimentações sonantes.

O regresso de Lambert a casa, 17 anos depois

Foram 17 o número de anos que Lambert esteve afastado do seu "clube do coração". Depois de ter integrado as camadas jovens do Liverpool, o avançado inglês, fisicamente possante, dotado de um remate fortíssimo e exímio na marcação de bolas paradas, andou afastado dos grandes palcos durante grande parte da sua carreira. O ponto de viragem viria a ser o seu ingresso nos quadros do Southampton, em 2009, clube que guiou à Premier League em 2011/2012. Nestes últimos 2 anos (curiosamente os únicos da sua carreira em que jogou na Premier) o avançado apresenta números dignos de registo: 28 golos e 15 assistências. A transferência para Liverpool pode vir a assentar que nem uma luva para os dois lados. Para Lambert, é a oportunidade de jogar ao mais alto nível e de participar numa Liga dos Campeões. Para o Liverpool, caso Suarez não saia, vem dar mais profundidade ao banco e dar soluções a uma equipe que vai ter um calendário bem mais exaustivo do que o da época 2013/2014.

O regresso de Fàbregas?

Por outro lado, Cesc Fàbregas parece estar de saída da Caralunha. O internacional espanhol, que chegou a Barcelona em 2011 por uma verba a rondar os 40 Milhões de Euros, nunca se conseguiu impor como indíscutível na turma Blaugrana. Ao longo das últimas 3 épocas, sob o comando de Guardiola, Vilanova e Martino, Fàbregas perdeu a preponderância no meio-campo que outrora teve no Arsenal. Tapado pela forte concorrência de Xavi, S.Busquets e Iniesta, o catalão foi muitos vezes colocado em posições mais avançadas do terreno, jogando como "falso extremo" ou "falso 9", posição que tem vindo a ocupar com alguma regularidade em "La Roja". No entanto, os número de Fàbregas não deixam de impressionar, especialmente para quem não é a referência da equipe. Ao longo das últimas temporadas em Barcelona, Cesc, dotado de grande capacidade finalizadora e sobretudo de uma visão de jogo e passe apuradíssimos, apontou 41 golos em todas as competições e conta com largas dezenas de passes para golo. Porém, o seu futuro não deverá passar pelos ares da Ciudad Condal. Os pretendentes em Inglaterra são mais que muitos, com 3 clubes à cabeça: Manchester United, Chelsea e Arsenal. Quantos aos últimos, parecem ser os menos interessados no seu ingresso, visto que pretendem investir forte num avançado de crédito firmados, a saber Balotelli. Já Mourinho parece determinado a reforçar o meio campo do Chelsea e a contratação do Espanhol assentaria que nem uma luva. NO entanto, o destino mais provável parece ser Manchester. Os "Red Devils" foram os únicos a intensificar o interesse e avançarão com uma proposta de 37 Milhões de Euros para garantir o concurso do médio Catalão.

Frank Lampard está de saída

Quanto a Frank Lampard, está de partida de Londres. Depois de 13 épocas a defender as cores do Chelsea, o veterano está de saída do futebol inglês. Dono de um palmarés invejável, o médio conquistou tudo o que havia para conquistar com o Chelsea: Premier League, FA Cup, Capital One Cup, FA Community Shield, Europa League e Liga dos Campeões, faltando-lhe apenas uma supertaça Europeia no currículo. O médio impressionou, ao longo destes anos, não só pelo seu potente pé direito e qualidade de passe mas também pelo número abismal de golos que apontou, sendo inclusive o melhor artilheiro da história do clube do norte de Londres. Terminada a aventura em terras de Sua Majestade, Frank Lampard deverá procurar outros ares, sendo muito cobiçado pelo New York City FC, que começará a jogar na MLS em Março de 2015. A confirmar-se, Frank Lampard fará o mesmo caminho de David Villa. Depois de quase duas décadas ao mais alto nível em Inglaterra, o inglês de 35 anos procura agora novos desafios na cidade que nunca dorme.