Oriol Rosell reforça os leões

Oriol Rosell chega do Kansas City, clube da Major Soccer League dos Estados Unidos da América. É o regresso à Europa do jogador formado nas escolas do Barcelona, clube do qual saiu em 2012 para rumar às terras do Tio Sam. Aos 21 anos o espanhol que actua como médio defensivo assina pelos leões, não se conhecendo os valores envolvidos no negócio, sendo que se fala numa verba a rondar um milhão de euros. A clausula de rescisão foi fixada nos 45 milhões de euros.

Há várias semanas que «Uri» como é conhecido no mundo do futebol. aterrou em Lisboa acompanhado por Ivan Machta, um dos seus representantes para efectuar os habituais testes médicos, antes de rubricar o acordo com os leões. De resto já no último mês de Maio, outro dos representantes do médio, Josep Setvalls, referia «que jogar no Sporting e na Liga dos Campeões seria sempre um passo em frente», na carreira de Oriol Rosell.

Também o próprio Kansas City já havia dando conta que estava em contacto com o Sporting para uma negociação entre ambas partes. Ao serviço do clube americano, Rosell fez 43 partidas e marcou dois golos. Catalão de raiz tem já uma chamada à selecção da Catalunha, tendo mesmo recusado actuar pela, La Roja. A chegada do médio defensivo poderá ser um sinal de que William Carvalho poderá estar de saída de Alvalade, estando assim o Sporting assegurar o reforço da equipa para esta posição, onde de resto também pode actuar outro reforço do plantel Simeon Slavchev.