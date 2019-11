Enzo Pérez admite abandonar a Luz depois do Mundial

Em entrevista à TyC Sports da Argentina, o médio que este ano brilhou ao serviço dos encarnados admite, entre outros temas debatidos, a possibilidade de deixar o Estádio da Luz e desfaz-se em elogios a Garay.

A felicidade de disputar um Mundial

Enzo Pérez, faz parte dos 23 eleitos de Alejandro Sabella e junta-se a uma autêntica constelação de estrelas para disputar o primeiro Mundial da sua carreira. Depois de uma época soberba ao serviço do Benfica, onde assumiu maior protagonismo depois da saída de Nemanja Matic, o jogador natural de Mendoza foi premiado com a chamada à Albiceleste. Em declarações à TyC Sports, Enzo afirma que «foi uma surpresa» e garante que vai «desfrutar do momento único». Uma das razões pela qual garante que foi convocado é uma das características que mais espelha em campo, a sua garra. Pérez, de 28 anos, afirma que apesar de não ter estado presente nas últimas convocatórias, nunca perdeu a esperança e nunca foi pessoa de baixar os braços. Ainda, Enzo aproveita para elogiar o compatriata Ezequiel Garay, afirmando que "El Negro" evoluiu bastante nos últimos anos e que merece totalmente a confiança depositada nele pelo seleccionador Argentino.

Do corredor lateral para o miolo do terreno

Na entrevista à imprensa local, Enzo aborda também a mudança de posição da ala, onde costumava alinhar quando era jogador do Estudiantes, para o centro do terreno, onde brilhou nas últimas duas épocas ao serviço das «Águias«. Ainda, o centrocampista afirma que esta deslocação para o miolo permitiu-lhe crescer como jogador, pois ao desempenhar outras funções, teve de se adaptar tacticamente, sobretudo no processo defensivo.

O fechar de um ciclo na Luz?

Devido ao nível exibicional apresentado nas últimas duas épocas, é natural que os pretendentes pelos serviços do Argentino sejam diversos. Na última temporada, de águia ao peito, foi um dos elementos mais importantes, sendo o motor da equipa e contribuindo com 4 golos e 4 assistência no caminho que levou o clube da Luz à conquista da Liga Zon Sagres. Agora, é a vez do próprio jogador afirmar que é possível que venha a representar o Valência depois do Mundial do Brasil. É um jogador que parece do agrado de Juan Antonio Pizzi, que não teria dificuldade em encaixá-lo na equipe do Valência.

Enzo já provou que o seu melhor rendimento é atingido quando joga com um 6 do seu lado, que lhe dá mais liberdade para pisar terrenos mais adiantados e dar mais intensidade ao jogo, algo que pode acontecer se o Argentino se juntar aos quadros do Valência - pode facilmente jogar ao lado Oriol Romeu, Javi Fuego, Parejo ou Bánega (caso este retorne aos quadros do clube Che).

No entanto, a única certeza que há é que Enzo Pérez continua a ter contrato com o Benfica, que a sua cláusula de rescisão está fixada nos 30 Milhões de Euros, e que vai estar no Mundial do Brasil com outros dois "Portugueses", Rojo e Garay.