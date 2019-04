Sami assinou pelo Porto

Depois de desvincular-se do Marítimo, Leocísio Sami confirmou que já assinou com o FC Porto pelas próximas 4 épocas à imprensa da Guiné-Bissau. Uma notícia que vem a confirmar os rumores das últimas semanas e que põe fim a quatro épocas do avançado na capital da Madeira. O jogador do Marítimo antecipa-se assim ao anúncio oficial do clube, que ainda não ocorreu.

Sami tem 25 anos, é internacional guineense e formou-se enquanto júnior no Benfica. Seu rendimento na última época como avançado maritimista deixa uma estatística fraca de um golo nos 23 jogos que disputou com os verde-rubros.

É o terceiro reforço a custo zero dos dragões depois, de Ricardo, guarda-redes vindo da Académica, e de Opare, jovem belga que joga nas laterais defensivas (contratações não confirmadas por fontes oficiais do FC Porto ainda). Chega para somar-se a Jackson Martínez e a Ghilas como avançados da equipa A, pelo que terá um grande desafio para ganhar um lugar no onze de Lopetegui.