Motores Renault, com melhorias no Canadá, temem consumos

Após uma pré-epoca muito complicada devido a diversos problemas com a unidade motriz Renault, as equipas fornecidas pela mesma (Red Bull, Lotus, Toro Rosso e Caterham) têm vindo a recuperar terrenopara os mais velozes Mercedes a cada GP.

Para a Renault, este GP será importantíssimo por ser o primeiro grande teste à sua unidade motriz, e a realidade competitiva do mesmo em relação aos seus rivais estará novamente em xeque.

Renault a cumprir plano espera mais fiabilidade

Remi Taffin, chefe de operações em pista da Renault Sport F1, referiu que «no início da época dissemos que iríamos estar em modo de recuperação e voltaríamos ao caminho a partir do GP do Canadá. Nas últimas quatro corridas introduzimos muitas melhorias e iremos completar este processo em Montreal, dando-nos efectivamente a primeira oportunidade total de ver onde estamos face aos adversários.»

O principal problema a resolver esta época era a questão da fiabilidade, porque só acabando corridas e consequentemente pontuando se pode depois passar ao desenvolvimento da gestão de energia. A última investigação feita pelos responsáveis da Renault foi no GP do Mónaco, com medições feitas com o objetivo de impedir falhas, particularmente no monolugar de Sebastian Vettel, que novamente sofreu problemas, desta feira de origem mecânica, na MGU-H (unidade de motor geradora de calor).

Optimismo, mas com algumas preocupações

No seio do fabricante francês existe optimismo em relação ao Grande Prémio do Canadá, mas as unidades motrizes deverão ficar perto do consumo de 100kg de combustível máximo permitido, já que, como Taffin alertou, «com poucas curvas de recuperação de energia, será muito difícil os nossos monolugares não abrandarem frequentemente ao longo da volta. Iremos necessitar de toda a energia que pudermos, pois estaremos no limite do consumo de combustível».

Com estas declarações, podemos esperar um fim-de-semana com muita animação e provavelmente com as equipas fornecidas pela Renault prontas para estar lado a lado com os seus adversários.