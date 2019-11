Emre Can no Liverpool

Emre Can, médio de 20 anos, que actuava nos alemães do Bayer Leverkusen é a nova contratação do Liverpool, após a de Ricky Lambert. A notícia foi avançada assim que o director executivo do Leverkusen garantiu a saída do internacional sub-21 pela Alemanha "Emre evolui muito rapidamente no último ano ao serviço do Bayer Leverkusen e nós gostaríamos que ele continuasse, mas a cláusula faz parte do contrato. Por isso, só temos de desejar que seja bem sucedido na Premier League".

Os valores da contratação ainda não foram divulgados por parte da direcção da equipa de Merseyside, no entanto especula-se que pode andar em torno dos 12 milhões de euros. Depois de ter iniciado a sua carreira futebolística no colosso Bayern de Munique, Can foi transferido em 2013 para o rival Bayer Leverkusen tendo em vista jogar com maior regularidade e assim aconteceu. Com 29 partidas disputadas e 3 golos marcados na Bundesliga, as comparações com Ballack começaram a surgir.

Rodgers, treinador do Liverpool, este ano tem um desafio diferente visto que tem de disputar a Champions League e, desta forma, precisa de uma plantel vasto que lhe permita entrar em todas as frentes para vencer. Esta aposta no médio alemão Can segue a linha de contratações que Rodgers tanto aprecia, jogadores muito versáteis que possam desempenhar várias posições e que sejam jovens, como aconteceu no ano passado por exemplo com Coutinho.

Dadas as características de Can, um jogador box to box no meio campo, extremamente forte e que tem o poder de desequilibrar a defesa contrária, pode ser uma opção bastante credível ao triângulo Gerrard - Henderson - Allen, sendo que este último alternava muito com Lucas Leiva, contudo nenhum dos dois conseguiu a titularidade indiscutível. Assim, este internacional alemão pelos sub-21 pode ser uma das boas surpresas desta edição 2014-2015 da Premier League.