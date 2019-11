GP do Canadá 2014 em F1, directo

21:16 Eu despeço-me aqui. Espero que tenham acompanhado connosco esta incrível corrida no Canadá, certamente a mais emocionante da temporada até ao momento. Agradeço a vossa preferência e companhia, e convido-vos a seguir, já daqui a bocado, a crónica ao GP do Canadá, aqui no vosso VAVEL.com. Durante a semana continuaremos a acompanhar a modalidade, e regressaremos aos directos da F1 na Áustria, casa da Red Bull, dentro de duas semanas. Obrigado e boa noite a todos!

21:11 E assim ficam os 10 primeiros no campeonato, após o GP do Canadá:

1 Rosberg Mercedes 140 pontos 2 Hamilton Mercedes 118 3 Ricciardo Red Bull 79 4 Alonso Ferrari 69 5 Vettel Red Bull 60 6 Hulkenberg Force India 57 7 Button McLaren 43 8 Bottas Williams 40 9 Magnussen McLaren 23 10 Perez Force India 20

21:07 Sabemos agora que o problema sofrido por ambos os Mercedes foi uma falha na parte eléctrica do seu motor híbrido: o MGU-K, componente acoplado às rodas traseiras que armazena energia na travagem para posterior uso em aceleração. O monolugar de Hamilton sofreu posteriormente problemas nos travões traseiros, eventualmente ligados à falha no MGU-K, uma vez que, sem este componente a retirar energia à travagem, os travões ficam sob maior pressão.

21:00 Vejamos a classificação do GP do Canadá 2014:

1 Ricciardo Red Bull 70 voltas 2 Rosberg Mercedes +4,2s 3 Vettel Red Bull +5,2s 4 Button McLaren +11,7s 5 Hulkenberg Force India +12,8s 6 Alonso Ferrari +14,8s 7 Bottas Williams +23,5s 8 Vergne Toro Rosso +28s 9 Magnussen McLaren +29,2s 10 Räikkönen Ferrari +53,6s 11 Sutil Sauber +1 volta 12 Massa Williams DNF 13 Perez Force India DNF 14 Gutierrez Sauber DNF 15 Grosjean Lotus DNF 16 Kvyat Toro Rosso DNF 17 Hamilton Mercedes DNF 18 Kobayashi Caterham DNF 19 Maldonado Lotus DNF 20 Ericsson Caterham DNF 21 Chilton Marussia DNF 22 Bianchi Marussia DNF

20:55 Enquanto os pilotos festejam no pódio, Jean Alesi anuncia que Perez e Massa estão bem. Inquirido pelo ex-piloto francês sobre como se sente, Ricciardo confessa-se extasiado e agradece o apoio, ao ver muitas bandeiras australianas entre o público.

20:50 Foi uma corrida louca no Canadá. No total, 11 carros abandonaram a prova! Depois do embate logo à primeira volta, que deixou de fora os dois Marussia, com particular nota para o embate forte de Bianchi no muro, vários foram os pilotos que abandonaram, sobretudo devido a problemas técnicos nos seus monolugares. Além da Marussia, também a Caterham e a Lotus viram ambos os seus monolugares de fora antes do final da prova. Até cerca de metade da corrida, a Mercedes liderava, como desde a primeira corrida da época, com Rosberg e Hamilton com considerável vatangem sobre os seus adversários. Tudo parecia prever nova dobradinha, mas sensivelmente ao mesmo tempo ambas as Flechas de Prata começaram a sentir falta de potência e problemas nos travões, em consequência da alteração das configurações, na tentativa de debelar a ausência de potência. Hamilton viu-se obrigado a abandonar, e Rosberg fez tudo quanto pôde para segurar a sua liderança. Os Red Bull, porém, tiveram um final de corrida muito forte, e depois de Ricciardo subir ao primeiro lugar, Vettel passou Perez para garantir o terceiro lugar. A corrida terminou com o safety car em pista, depois de Massa chocar com Perez enquanto tentava a ultrapassagem. O Force India e o Williams foram atirados para fora de pista, e por pouco Massa não colheu Vettel no processo.

20:49 À sétima prova do calendário 2014, a Mercedes perde a sua primeira corrida, depois de 6 vitórias consecutivas.

20:46 É a primeira vitória de Ricciardo na F1! Rosberg, com todos os problemas no seu monolugar, conseguiu o segundo lugar (sendo agora empurrado para o parc fermé), e Vettel foi terceiro. Os colegas da Red Bull festejam, com Vettel a pegar em Ricciardo ao colo e felicitando-o.

FIM DA CORRIDA! DANIEL RICCIARDO VENCE O GP DO CANADÁ!

70/70 Bandeiras amarelas e final da corrida atrás do Safety Car.

70/70 Que acidente à entrada da última volta! Felipe Massa e Perez trocam-se e ambos os monolugares saem disparados, em despiste, quase colhendo Vettel na curva! Massa tentava passar por Perez quando acertou em cheio na roda traseira esquerda do mexicano. Grande embate nas barreiras para ambos os pilotos, mas os dois parecem bem.

69/70 Final de corrida de sonho para a Red Bull! Na recta, Vettel passa agressivo sobre Perez, depois de ambos estarem lado a lado.

68/70 Daniel Ricciardo está na frente! O australiano ultrapassa Nico Rosberg sobre a longa recta antes da chicane que abre para a meta. 2 voltas para o fim! Pode ser a sua primeira vitória na F1.

68/70 Perez, com problemas nos travões traseiros, não pode puxar tanto quanto gostaria. Está já a quase 3 segundos de Ricciardo. O mexicano vai assim afastando Vettel e Massa da frente.

67/70 Gutierrez abandona, depois de ter passado a corrida na última posição. O piloto da Sauber começara a corrida na via das boxes, recorde-se.

66/70 Passa veloz sobre a meta Ricciardo, que é agora segundo! Perez foi ultrapassado na primeira curva, e o mexicano quase toca na traseira do australiano, que na Virage Senna tem de morder a relva para se manter à frente do Force India.

64/70 Felipe Massa quase ultrapassa Vettel na primeira zona DRS! O brasileiro saiu bem do gancho Épingle e ficou lado a lado com Vettel, que falhara o apex da curva. Mas o alemão mantém-se sólido na sua trajectória e Massa é obrigado a desistir do ataque para não sair da pista na última chicane do traçado.

63/70 Os 5 primeiros pilotos estão dentro de 2 segundos de intervalo! Que corrida estamos a ter neste GP do Canadá!

62/70 Grosjean também abandona! Problemas com uma das rodas para o francês, que vem para a garagem. A Lotus já não tem carros em prova.

60/70 E Alonso passa Valtteri Bottas! Com o DRS aberto na recta da meta, o Ferrari sai da traseira do Williams e atira-se pela curva 1 à frente do finlandês. Alonso é agora 7º, com Hulkenberg pela frente.

A apenas 10 voltas do final, como estão os 5 primeiros:

1 Rosberg Mercedes 2 Perez Force India 3 Ricciardo Red Bull 4 Vettel Red Bull 5 Massa Williams

59/70 Massa aponta o melhor tempo! 1:18,504! O Williams está em excelente ritmo.

57/70 Massa estava a ser mais rápido que o colega e pediu à Williams para dar ordem a Bottas. Enquanto a equipa comunicava com Bottas, o finlandês alargou a trajectória em Épingle e foi passado por Massa, que depois ultrapassou Hulkenberg na longa recta do traçado.

54/70 Para os Sauber, é mais uma corrida muito aquém do esperado. Sutil e Gutierrez fecham o pelotão.

52/70 Rosberg perdeu toda a sua vantagem e está agora fortemente ameaçado, enquanto continua a experienciar problemas no travões e unidade motriz. Rosberg tem Perez a 0,869, que leva 0,357 a Ricciardo que, por sua vez, tem 0,797 sobre Vettel! Vai ser um stint final de nervos!

50/70 Kvyat está fora! O russo abandona com problemas no motor. Recordemos os abandonos até ao momento: Kvyat, Hamilton, Kobayashi, Maldonado, Ericsson, Chilton e Bianchi.

49/70 Rosberg também experiencia problemas com os travões! A equipa pede-lhe que mude a configuração do seu monolugar, uma vez que o problema de Hamilton se deve ter devido às configurações com que a equipa procurou compensar a falta de potência. Pensa-se que tenha algo a ver com a unidade de recuperação de energia electrónica acoplada aos travões traseiros.

48/70 Lewis Hamilton abandona! Depois de ter devolvido a posição ao seu colega, Hamilton fica sem travões e é obrigado a cortar várias curvas até regressar á via das boxes. Está fora! Ainda há poucas voltas tudo se encaminhava para nova dobradinha da Mercedes, mas as Flechas de Prata estão com várias problemas.

46/70 Corrida electrizante! Na última chicane, onde Rosberg saíra pela escapatória, foi agora Hamilton a fazê-lo, depois de ter estado lado a lado com o seu colega e ter falhado o momento da travagem.

44/70 Hamilton vem agora para a box e também é passado por Massa! O brasileiro da Williams é primeiro!

43/70 «Temos um problema com os dois carros. Acho que não conseguimos resolver.» é a alarmante mensagem da Mercedes para Rosberg, que vem agora para a box... E é passado por Massa! Corrida subitamente dramática para a Mercedes!

42/70 Hulkenberg pára e Massa sobe a 3º! Nas últimas 5 voltas, o brasileiro da Williams ganhou mais de 1,5s por volta a Hamilton. Os Mercedes continuam ambos com problemas de potência, embora ainda não tenham conseguido perceber se é no turbo ou no MGU.

41/70 Räikkönen perde 3 lugares! O finlandês deu um pião à saída do gancho Épingle e cai de 12º para 15º.

À passagem da volta 40, depois das paragens nas boxes fazer mexer muito a classificação, os 5 primeiros são:

1 Rosberg Mercedes 2 Hamilton Mercedes 3 Hulkenberg Force India 4 Massa Williams 5 Alonso Ferrari

39/70 Prova dos problemas da Mercedes é que Hulkenberg ganhou quase 2 segundos a Hamilton em cada uma das duas últimas voltas!

39/70 Mas a Mercedes pode ter mesmo um problema! Os dois monolugares passam agora mais lentamente na recta da meta. Se a equipa não resolver o problema, rapidamente poderão perder toda a vantagem que tinham para a concorrência!

38/70 Nico Rosberg queixa-se também à sua equipa de falta de potência. O que se passará com os Mercedes? Em todo o caso, a velocidade e vantagem das Flechas de Prata parece ainda muito sólida.

38/70 Talvez tenha razão a Williams, já que Vettel vem agora para as boxes. Hamilton queixa-se de ter perdido potência!

37/70 Entre o 3º e 6º postos há apenas 2 segundos. Hulkenberg, Vettel, Bottas e Ricciardo lutam pela última posição do pódio. Mas Bottas vem para as boxes para renovar o seu jogo de pneus macios... O finlandês terá tentado antecipar as paragens dos demais pilotos?

36/70 Paragem agora para Sérgio Perez, naquela que deverá ser a sua única paragem. Vem com pneus macios.

Após 35 voltas, as cinco primeiras posições mantêm-se:

1 Rosberg Mercedes 2 Hamilton Mercedes 3 Perez Force India 4 Hulkenberg Force India 5 Vettel Red Bull

33/70 Não há penalização para Rosberg. Os comissários emitem ao alemão um último aviso por cortar o traçado.

32/70 A distância dos Force India, na 3ª e 4ª posições, para os Mercedes, na frente, é de mais de 20 segundos. O ritmo das Flechas de Prata continua sem igual, no momento em que Rosberg recebe ordem para poupar combustível.

30/70 Temos agora a confirmação de que o Lotus de Maldonado está fora. O piloto venezuelano entrara nas boxes com uma peça do monolugar a vibrar demasiado. Continua o azar para o homem da Lotus.

29/70 «O Nico está a ser investigado. Não arrisques agora.», comunica a Mercedes a Hamilton, que está já a apenas 0,652 do colega.

26/70 O erro de Rosberg acabou por lhe ganhar tempo sobre Hamilton. O incidente está a ser investigado pelos comissários.

26/70 Rosberg falha completamente o momento de travagem após a longa recta que fica depois do gancho Épingle. O alemão bloqueia os pneus, os travões largam fumo e Hamilton tem de travar forte, apenas para ver Rosberg ter de sair a direito pela escapatória e regressar à pista para manter a posição.

25/70 Kobayashi pára fora de pista! O Caterham que restava em prova fez um pião pouco antes de parar.

24/70 Hamilton está já a pouco mais de 0,5s de Rosberg. O alemão está à mercê do DRS de Hamilton!

23/70 Vettel ataca Hulkenberg no gancho Épingle! Vettel entra por dentro mas não consegue o apex da curva e o tetracampeão alarga muito a sua trajectória. É Hulkenberg quem recupera depois e mantém a posição.

23/70 1:19,516 é o novo melhor tempo numa volta. O dono é novamente Hamilton! Mas o inglês está ainda a cerca de 1 segundo de Rosberg.

Depois de muitas paragens nas últimas voltas, vejamos como se organizam as primeiras posições, ao fim de 20 voltas:

1 Rosberg Mercedes 2 Hamilton Mercedes 3 Perez Force India 4 Hulkenberg Force India 5 Vettel Red Bull

19/70 No regresso à pista, logo na primeira chicane, Rosberg usa demasiado o limitador e quase perde o controlo do carro junto à parede onde colidiu Bianchi. O monolguar dança muito, mas o alemão controla-o! Susto para o líder!

19/70 Pára Rosberg! O líder deixa na garagem os super macios e regressa à pista com macios.

18/70 Kvyat entra largo na Épingle e permite que Massa entre no espaço deixado livre pelo russo. O Williams ganha a posição na recta.

17/70 Alonso pára, em resposta à paragem de Vergne, e o espanhol volta à pista mesmo à frente do Toro Rosso!

17/70 Vettel também pára, enquanto Vergne é o senhor que se segue nas boxes. A paragem do Toro Rosso permite que os Ferraris subam para 7º e 8º, respectivamente, e possam agora tentar colar-se a Red Bull e Williams.

15/70 Button também pára e trocam os super macios por um jogo de macios. Parece ser esta a escolha dominante em pista.

14/70 Ricciardo na box! Sai com pneus macios.

14/70 1:19.927 é o tempo mais rápido da corrida. Foi assinado por Lewis Hamilton!

13/70 Ricciardo está a apertar Felipe Massa. O australiano procura chegar ao 5º posto.

12/70 Valtteri Bottas queixa-se de granulação nos seus pneus traseiros.

11/70 Marcus Ericsson está de fora. O Caterham parou nas boxes, com problemas na unidade motriz. Mais um problema na unidade motriz da Renault, com falta de energia.

10/70 Daniil Kvyat fez um pião na curva 1. O russo da Toro Rosso é agora o último! Entretanto, Lewis Hamilton usa o DRS para ultrapssar com limpeza Sebastian Vettel!

9/70 Gutierrez, que começara da voa das boxes, já regressou duas vezes às boxes enquanto o safety car esteve em pista, tendo mudado de pneus numa delas.

8/70 Bandeira verde! Rosberg dispara para a frente. Tem Vettel a 0,851s.

7/70 Sete voltas depois, o Safety Car deverá finalmente regressar às boxes. Veremos como se reata a corrida!

6/70 Os Ferrari tiveram partidas diferentes. Alonso perdeu um lugar, para o Toro Rosso de Vergne, enquanto Räikkönen ganhou o lugar a Button (McLaren). Alonso é agora 8º, seguido de imediato por Kimi.

5/70 Depois do histórico resultado no Mónaco, com os 2 pontos conquistados por Bianchi -- os primeiros da equipa desde que chegou à F1 --, a Marussia termina o fim-de-semana com dois monolugares de fora, e parcialmente destruídos, logo à primeira volta na corrida do Canadá.

4/70 O safety car continua em pista. Um dos Marussia perdeu óleo sobre a pista após o embate, e os stewards esforçam-se por tornar aquela parte do traçado segura.

2/70 Chilton entrara a deslizar na chicane, em clara subviragem, e embateu na traseira de Bianchi, que se vê atirado para fora da pista. Chilton nunca tinha abandonado um GP desde a sua estreia no ano passado.

1/70 E logo na primeira volta, Safety Car! Colisão entre os dois Marussia logo na segunda curva! Bianchi bate forte num dos muros da pista e destrói parte do seu monolugar. Tudo bem com o piloto francês, mas a corrida acaba mais cedo para a Marussia. Ficam de fora os seus dois pilotos.

Volta 1/70 Excelente partida de Hamilton! Mas Rosberg recupera a posição e o inglês é forçado a pisar fora de pista. Cai para trás de Vettel.

19:03 Tudo pronto para a partida! Estão acesos os sinais vermelhos...

19:00 Os monolugares saem da grelha para a volta de aquecimento e formação.

18:58 O início deste GP deverá ser tão entusiasmante quanto perigoso. A apertada curva 1, à esquerda, seguida de imediato pelo gancho Senna, são pontos que habitualmente vêem diversos incidentes entre os pilotos. Historicamente, o GP do Canadá é também dos que mais vezes necessita da entrada do Safety Car. Nas últimas 13 corridas em Montreal, 7 obrigaram ao uso do Safety Car pelo menos uma vez.

18:56 Belíssimas imagens aéreas sobre a Ilha de Notre Dame, onde se situa o Circuito Gilles Villeneuve. O sol brilha no Canadá e a temperatura da pista ronda os 42ºC, o que deverá beneficiar os pneus macios e super macios.

18:54 Juntamente com a travagem, no rápido traçado de Montreal, a poupança de combustível será necessariamente uma preocupação para todos os pilotos e equipas.

18:52 A corrida de hoje ajudará a definir os números no topo da tabela. De momento, Nico Rosberg tem 4 pontos de vantagem sobre o seu companheiro Lewis Hamilton: 122 contra 118.

18:48 Canta-se o Hino Nacional do Canadá na grelha de partida. Estamos a pouco mais de 10 minutos da partida de mais uma emocionante prova de F1 quando um F18 da Força Aérea do Canadá saúda os fãs no circuito.

18:44 A grelha de partida está já bastante ocupada. Um responsável da Pirelli acabou de confirmar à Sky Sports que duas paragens deverão ser a melhor estratégia para o GP do Canadá 2014.

18:40 No ano passado, a estratégia de duas paragens provou-se a mais eficaz, levando Vettel à vitória. Este ano, a Pirelli diz que, quanto aos seus pneus, poderá ser usada uma estratégia de uma ou duas paragens. O limite de combustível imposto este ano poderá, porém, evitar que os pilotos puxem tanto pelos seus monolugares.

18:35 À medida que os monolugares aquecem na pista, as equipas ultimam preparativos nas garagens. Uma das maiores preocupações hoje será o sobreaquecimento dos travões. Com cinco pontos de travagem forte por volta, será preciso ter atenção a este ponto dos monolugares.

18:25 Agora que estamos a cerca de 30 minutos do sinal verde da corrida, recordemos a volta de qualificação de Nico Rosberg, na sessão de ontem, que lhe valeu a pole position:

16:45 A corrida inicia-se pelas 19h, hora portuguesa. Da nossa parte, fazemos aqui uma pausa, e eu regressarei perto das 18h30 para fazer o lançamento do directo e dar as últimas informações relevantes antes dos pilotos posicionarem os seus monolugares na grelha de partida! Até já!

16:40 O dia apresenta-se parcialmente nublado na cidade de Montreal, no Canadá, mas para a hora da corria prevê-se sol aberto, condições secas, e a temperatura deverá rondar os 28ºC. A Pirelli trouxe para o Circuito Gilles Villeneuve os seus pneus macios (linha amarela) e super macios (linha vermelha), com os pilotos a alternarem bastante entre os dois compostos.

16:35 Vejamos, então, como está a grelha de partida para o GP do Canadá 2014:

1 Rosberg Mercedes 2 Hamilton Mercedes 3 Vettel Red Bull 4 Bottas Williams 5 Massa Williams 6 Ricciardo Red Bull 7 Alonso Ferrari 8 Vergne Toro Rosso 9 Button McLaren 10 Räikkönen Ferrari 11 Hulkenberg Force India 12 Magnussen McLaren 13 Perez Force India 14 Grosjean Lotus 15 Kvyat Toro Rosso 16 Sutil Sauber 17 Maldonado Lotus 18 Chilton Marussia 19 Bianchi Marussia 20 Kobayashi Caterham 21 Ericsson Caterham 22 Gutierrez* Sauber

16:25 *Esteban Gutierrez (Sauber), não competiu durante a sessão de Qualificação, graças a problemas no chassis sofridos durante a terceira sessão de treinos. Partirá, por isso, da 22ª posição, ainda que saindo da via das boxes, de acordo com a decisão dos comissários da prova. Recorde-se que os regulamentos prevêem que, se, na Q1, um piloto exceder os 107% do tempo mais rápido registado na sessão, esse piloto não participará do GP. Em casos de avaria em que o piloto falha a sessão, é contudo habitual deixar o piloto participar na corrida, mas largando da via das boxes.

16:20 O Caterham de Marcus Ericsson sofreu um acidente já no final da Q1, com uma óbvia falha de concentração do piloto sueco a atirá-lo contra as barreiras e a destruir a suspensão traseira esquerda do seu monolugar. As bandeiras vermelhas consequentes fecharam a Q1 cerca de 16 segundos mais cedo.

16:15 Ao contrário dos Williams, os Ferrari voltaram a desiludir. Depois de Alonso até ter sido o mais rápido na primeira sessão de treinos livres e da scuderia de Maranello ter anunciado um F14 T com diversas novidades, os dois homens de vermelho não foram além de uns desapontantes 7º (Alonso) e 10ª (Räikkönen) lugares na grelha, e certamente terão uma dura tarde, fazendo a corrida de trás para a frente.

16:10 Os dois Williams surpreenderam na Qualificação, sobretudo na Q2, onde melhoraram muito o seu registo e desbravam caminho para a Q3, onde se qualificaram em 4º (Bottas) e 5º (Massa), a apenas 0,028s um do outro, e com Valtteri Bottas a uns escassíssimos 0,002s de Vettel!

16:00 O mais rápido da sessão de Qualificação foi o Mercedes Nico Rosberg, pela terceira vez na temporada e segunda consecutiva, uma vez que conquistou também a última, no GP do Mónaco, que viria a vencer. 1:14.874 foi o número mágico para o alemão. Lewis Hamilton, seu colega de equipa, partirá da segunda posição, e Sebastian Vettel terá o seu Red Bull em terceiro na grelha. Os dois Mercedes foram os únicos pilotos a rodar no segundo 14.

15:50 Neste traçado, que se corre desde 1978 (excepções para 1987 e 2009, em que não houve GP do Canadá), o recorde de volta mais rápida pertence a Rubens Barrichello, o ex-piloto brasileiro, que em 2004, ao volande de um Ferrari, apontou 1:13,622.

15:45 Ontem, recebemos a notícia de que o circuito de Montreal terá garantido um novo contrato de 10 anos com a Formula One Management, significando que pelo menos até 2024 continuaremos a assistir à F1 no circuito Gilles Villeneuve. O circuito deverá ver construída uma nova bancada e o seu paddock melhorado e alargado. Os pilotos terão recebido com agrado a notícia, com Hamilton à cabeça: «É uma das melhores corridas do ano!», lembrou o inglês.

15:42 Além das várias zonas de quase recta e das muitas curvas rápidas que permitem uma trajectória pouco sinuosa, o GP do Canadá alberga ainda duas zonas de DRS praticamente seguidas (separadas pela chicane onde moram as curvas 13 e 14).

15:40 O traçado canadiano é um dos mais rápidos do calendário, pelo que a corrida de hoje promete ser estonteante. Com 4,361 km de extensão, exigirá dos pilotos 70 voltas, para um total percorrido de 305,270 km. As curvas são 14 (este é o número oficial da FIA, ainda que muitas vezes se considerem apenas 13; a curva assinalada como 12 na imagem geralmente não se considera), com especial destaque para a 2, a famosa Virage Senna, e a inconfundível L'Épingle, a 10, ambas ganchos muito lentos.

15:35 Boa tarde e bem-vindos a mais um directo da F1, aqui no VAVEL.com. Hoje, acompanharemos a 7ª prova da temporada 2014, o GP do Canadá, que se corre no Circuito Gilles Villeneuve a partir das 19h (hora portuguesa).