Perfil Brasil 2014: Arturo Vidal

Arturo Vidal, de 27 anos de idade começou a dar nas vistas para o futebol no Colo-Colo do Chile, onde venceu os dois campeonatos de 2006 e 2007. As suas exibições no Mundial de sub-20, chamaram a atenção de vários clubes europeus acabando os alemães do Bayer Leverkusen por ganhar a corrida pelos seus serviços. No clube germânico Vidal teve sempre mais funções defensivas, o que não o impediu de marcar 21 golos em 144 dos jogos que realizou.

Apesar de não ter conquistado qualquer título em quatro anos pelo Bayer, Arturo Vidal destacou-se na última temporada de 2011 como o «rei» das assistências no campeonato, com um total de onzes passes certeiros para golo, fazendo parte do onze ideal da Liga nesse ano. No final da época especolou-se sobre uma possível transferência para o Bayern Munique, mas foi a Juventus a levar a melhor oferencendo-lhe um contrato por cinco temporadas, pagando ao Leverkusen 10.5 milhões de euros.

Médio goleador exagera por vezes na agressividade

Com a camisola da Juventus, o médio chileno despontou em definitivo para o futebol mundial. A estreia não podia ter sido melhor, seis minutos depois de entrar em campo a substituir Alessandro Del Piero, numa partida frente ao Parma, Vidal fez o seu primeiro golo. Em três anos ao serviço da vecchia signora já conquistou três campeonatos, duas supertaças e fez parte nas três temporadas da equipa ideal da Serie A, sendo que na época 2012-2013 foi mesmo eleito o melhor jogador do campeonato. A sua enorme capacidade física permite-lhe fazer todo o meio campo transalpino o chamado médio box-to-box, onde aparece muitas vezes em zonas de finalização. De resto Vidal leva já 39 golos marcados em 115 jogos, sendo o homem das grandes penalidades no clube.

Na selecção chilena Arturo Vidal cresceu futebolisticamente, fruto do trabalho desenvolvido na Juventus e também no Chile é dono e senhor do meio-campo, preocupando-se até mais com a vertente ofensiva, visto que Gary Medel ocupa o espaço mais defensivo, algo que na Juve é feito por Pirlo. Uma das suas caracteristicas mais visiveis é a sua leitura e visão de jogo e também a forma como aparece sempre na área pronto a finalizar, como um segundo avançado. Internacional pelo seu país desde 2007, conta já com 53 chamadas e 8 golos apontados sendo um dos indiscutíveis no onze do técnico Jorge Sampaoli.

A formação chilena qualificou-se directamente para o Mundial do Brasil, depois de ficar na terceira posição da zona de qualificação sul americana, apenas atrás de Argentina e Colômbia. O melhor marcador da equipa foi... Arturo Vidal com cinco golos, tendo visto ainda um cartão vermelho.

De resto aproveita muitas vezes as preocupações dos defesas adversários com os pontas-de-lança, para surgir no espaço vazio. Vidal ajuda também muito a sua linha defensiva, tendo a vantagem de tanto a Juventus como o Chile usarem o 3-5-2 como táctica, o que deixa o médio perfeitamente entrosado. «O Guerreiro», foi alcunha que ganhou em Itália devido à sua entrega ao jogo e em certas ocasiões, essa entrega peca um pouco por ser agressiva para com os seus oponentes. Desde que chegou a Turim, Arturo Vidal já viu 41 cartões amarelos, mas apenas um vermelho.

No grupo B, o Chile terá como opositores a Austrália e os gigantes Holanda e a actual campeã do mundo e europeia Espanha. A tarefa não será fácil, mas Arturo Vidal, que até esteve em dúvida para este Mundial por se encontrar lesionado, vai liderar um conjunto de jogadores como Alexis Sanchez ou o ex-sportinguista Maurício Pinilla, bem como o seu colega de equipa na Juventus Maurício Isla.