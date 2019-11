Belenenses reforça ataque com contratação de Mailó

Efectou 40 jogos e marcou 10 golos, o suficiente para convencer os dirigentes do Belenenses a avançarem para a sua contratação. Mailó, avançado cabo-verdiano de 22 anos, deixou o Leixões depois de ter visto o seu contrato expirar, acabando por assinar pelo histórico Belenenses. O esguio atacante que brilhou em Matosinhos vai assim estrear-se na primeira liga em 2014/2015, defendendo as cores do Restelo na luta pela manutenção.

Natural de São Vicente, Mailó da Graça da Cruz iniciou a sua carreira do Mindelense, ingressando depois no FC Ultramarina. A ida para o Leixões abriu-lhe as portas do futebol luso e os golos do atacante de 1,97 metros trataram do resto: Mailó chega agora à liga principal de Portugal com a esperança de subir a parada e o número de golos.

Com a situação técnica ainda por definir (Lito Vidigal é o pretendido mas a sua renovação ainda não é um dado confirmado), o Belenenses prossegue a sua política de contratações, reforçado o ataque depois de ter adicionado à linha defensiva o jogador Palmela, vindo do Tondela.