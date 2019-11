Ricciardo: «É muito bom vencer pela primeira vez»

O australiano foi a principal figura do dia de ontem, em Montreal, no GP do Canadá, e estava felicissimo, segundo ele «em choque» por ter conseguido a sua primeira vitória na F1 e a primeira da Red Bull este ano.

O australiano acredita que «se acreditares bastante em algo, então vais fazer com que isso aconteça» . O jovem adiantou que não pretende para já fazer planos a prazo: «vou apenas gozar por agora e não olhar muito para além». Uma atitude correcta e humilde, uma vez que está à frente no campeonato do seu colega de equipa, o tetracampeão mundial, Sebastien Vettel. O alemão também parabenizou Ricciardo ao dizer que «estou contente por ele [Daniel Ricciardo] e pela equipa, especialmente depois do horrível Inverno que tivemos».

Um dos acidentes mais perigosos dos últimos anos

Vettel, que seguia à frente de Sergio Perez e Felipe Massa, descreveu um outro momento da corrida canadiana, o acidente entre os dois pilotos. «Na curva um, vi que eles estavam muito perto um do outro e depois vi alguma coisa branca no retrovisor. No último segundo eu reagi e basicamente virei para a direita, quando o Felipe estava no ar, a voar. Foi algo surreal, mas eu tive sorte ao vê-lo mesmo a tempo.»

Já Massa, em declarações à Autosport inglesa, adiantava que «Falei com ele [Sergio Perez] no centro médico. Estou tão desapontado com ele.» E o brasileiro adiantou ainda que «já não é a primeira vez que ele impede alguém na travagem. Ele fez isso muitas vezes. [...] Espero que ele aprenda.» Por sua vez, o mexicano argumenta que «estava a defender a minha posição na entrada da curva um, quando de repente levei um toque na traseira. Foi um grande impacto, mas estou bem. Estou triste pela equipa porque fizemos hoje uma corrida espectacular e a estratégia de uma paragem estava a funcionar perfeitamente."»

A grande derrotada foi a Mercedes

Hamilton teve de desistir da prova devido a problemas mecânicos. Conformado, o inglês declarou que «Não havia nada que realmente pudesse fazer acerca do nosso problema. Estavamos a gerir a falta de potência, mas quando passei o Nico no segundo pit stop, os meus travões falharam ao chegar à volta 10. [...] vamos aprender como equipa e ficar mais fortes.»

Nico Rosberg declarou à SkySports que «eu tentei defender-me contra o Sergio [Perez], o que correu bem, mas o Daniel estava muito rápido nas rectas, com muita mais potência do que eu tinha disponível e foi capaz de me ultrapassar. Com tanto a decorrer, tive de perguntar ao engenheiro em que lugar acabaria no final da corrida. Como eu pensava, estaria provavelmente em quinto ou sexto. Fique tão feliz por ouvir que estava em P2!»

Ferrari perdida no pelotão

A scuderia italiana protagonizou mais uma desilusão para os seus tiffosi em 2014. Com o 6º posto de Alonso e o 10º de Räikkönen, que beneficiaram de uma inesperada subida de dois lugares cada após o acidente de Massa e Perez, os Ferrari conseguiram, apesar de uma corrida em que passaram completamente despercebidos, marcar ainda alguns pontos. Este ponto frisou Alonso, dizendo que «olhando para o louco final da corrida, hoje conseguimos alguns pontos sortudos, mas não podemos estar satisfeitos com os lugares em que terminámos, já que o nosso objectivo era fazer melhor do que isto.»

Já o finlandês colocou a tónica no facto de «nunca ter tido a pista limpa à minha frente; por uma razão ou por outra, estive sempre preso atrás de outros carros. No início tive alguns problemas com os travões e a dirigibilidade do carro não estava consistente.» Kimi salientou estar esperançado, ao afirmar que «mesmo que no momento nada pareça correr-nos bem, o novo pacote de desenvolvimento deu-nos mais potencial e agora devemos tentar encontrar maior consistência.»

Na próxima prova do Mundial de Fórmula 1, teremos para além da famosa luta entre os dois Mercedes, que contar com as melhorias assinaláveis dos monolugares da Red Bull que ganharam neste fim de semana um novo fôlego.