Paulo Bento: «Ronaldo não apresentou qualquer queixa»

Numa partida que teve como principal tónico a goleada imposta aos Irlandeses e as entradas de inicio de Raúl Meireles e Cristiano Ronaldo, Portugal fechou o estágio de preparação para o mundial com chave de ouro, revelando a veia goleadora que faltou nos outros dois jogos disputados e começando a praticar um futebol de passes rápidos e desmarcações no ataque que já nos habituou.

Boa exibição mas sem deslumbramentos

Paulo Bento evita cair em facilitismos e pese embora a boa exibição e o resultado dilatado alerta para eventuais deslumbramentos, Bento reitera que não vão «deslumbrados para o Brasil pelo resultado volumoso e pela boa exibição. Não somos a melhor selecção do Mundo nem somos tão maus quanto nos quiseram pintar após o empate frente à Grécia».

Mais importante que o resultado será porventura a recuperação total do capitão da equipa das quinas, Cristiano Ronaldo. Se muitos já anteviam que CR7 não poderia jogar contra a Alemanha no próximo dia 16, o bola de ouro mostrou estar recuperado e Bento afirmou que «Ronaldo não apresentou qualquer queixa», deixando antever que Cristiano estará no mundial do Brasil a 100%.

Também o seu colega de equipa Pepe e Raúl Meireles jogaram frente à Irlanda, num claro sinal positivo da recuperação em que estiveram a trabalhar no estágio. Pepe jogou apenas alguns minutos no fim da partida e ainda não é certo que esteja completamente disponível fisicamente para o embate com os germânicos. Bento explica o porquê da utilização tardia dos três habituais titulares, «Isto estava dentro do nosso plano de jogo. A partir do momento em que treinaram sem limitações, definimos o plano de jogo para a utilização dos três jogadores».

Oportunidade para todos mostrarem as suas qualidades

No estágio realizado primeiro em terras lusas e depois nos Estados Unidos, todos os 23 convocados tiveram oportunidade de vestir a camisola da seleção e provar o seu valor. Bento salienta que «à excepção do Rafa, do Beto e do Pepe todos os jogadores começaram um jogo de início». Se Pepe e Beto estão a lidar com problemas físicos, Rafa foi aparecendo a espaços, mesmo sem ser titular e mostrou também qualidade nos minutos que teve.