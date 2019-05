Sporting: Avenidas congestionadas obrigam a saídas

Alerta: algumas das principais vias de Alvalade estão por estes dias completamente entupidas, com as restantes artérias a caminho da mesma sobrelotação. Com os olhos postos no Mundial, há no entanto perspectivas de cortes de trânsito nas próximas semanas.

Não falamos obviamente da segunda circular nem sequer do Eixo Norte-Sul, mas antes de alguns sectores do plantel do Sporting para 2014/15 que em função do superávit registado neste momento vão ter obrigatoriamente de sofrer alterações até ao fecho do mercado.

Entre regressados, promovidos e comprados, vão ser muitos os jogadores a entrar nas oficinas de Alcochete no início de Julho, formando um grupo de jogadores que ultrapassará a trintena de atletas. Até lá, ou depois disso, a tesoura de Marco Silva vai ter funcionar.

Na avenida central não cabe mais ninguém

Ao longo da época de 2013/14, Leonardo Jardim não abdicou praticamente vez nenhuma da sua dupla defensiva de eleição, que foi consolidando durante a pré-época. Maurício e Marcos Rojo estiveram muito perto de ser totalistas numa equipa que se concentrou quase exclusivamente numa prova ao longo de toda a temporada, o campeonato nacional.