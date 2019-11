Brasil x Croácia, Copa do Mundo

Com este triunfo a tradição continua de pé. Mais uma vez a selecção que organiza o Campeonato do Mundo não perdeu no jogo inaugural. Esperemos que tenham gostado deste directo e continuem a acompanhar todo o Mundial e o resto da actualidade desportiva no Vavel.com.pt. Até uma próxima oportunidade!

Neymar bisou na partida e os croatas tentaram de novo chegar ao empate, mas Júlio Cesar com duas boas intervenções não o permitiu. Acabou por ser o Brasil já em tempo de descontos a fazer o 3-1 final, num contra-ataque concluído por Oscar.

O Brasil entrou da melhor maneira no Mundial por si organizado, ao derrotar no jogo inaugural a Croácia por 3-1. Depois de uma igualdade ao intervalo, a segunda parte foi de fraca qualidade e foi preciso o árbitro assinalar um penalty no minímo duvidoso para colocar os brasileiros em vantagem.

FINAL DA PARTIDA!!! BRASIL 3-1 CROÁCIA!

90+1' GOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOO DO BRASIL!!! Contra-ataque conduzido por Oscar que depois remata de bico junto ao poste direito e bate Pletikosa.

90' Grande remate de Perisic e Júlio Cesar com uma excelente defesa nega o empate.

88' Alteração no Brasil, sai Neymar e entra para o seu lugar Ramires.

87' Cartão amarelo para Luiz Gustavo por pisar Modric.

86' Remate de muito longe de Modric a obrigar Júlio Cesar a esticar-se todo para evitar o golo.

78' Substituição na Croácia, sai Jelavic e entra Rebic.

76' Quase o terceiro para o Brasil!!! Oscar a centrar do lado direito e David Luiz a voar na área, mas a bola sai ligeiramente por cima da baliza.

71' GOOOOOLLLLLOOOOOO DO BRASIL!!!!! Pletikosa adivinha ao lado do remate de Neymar e apesar de ainda tocar na bola, não consegue evitar que esta vá para dentro da baliza.

69' Grande penalidade a favor do Brasil. Lovren vê o cartão amarelo por falta sobre Fred, mas não havia motivos para o castigo máximo.

68' Alteração no Brasil, sai Hulk e entra para o seu lugar Bernard.

67' Daniel Alves marca o livre em força e a bola não passa muito longe da barra de Pletikosa.

65' Cartão amarelo para Corluka por rasteirar Neymar. Livre perigoso a beneficiar o Brasil.

63' Alteração no Brasil, sai Paulinho e entra para o seu lugar Hernanes.

61' Substituição na Croácia, sai Kovacic e entra Brozovic.

55' Ivan Perisic arrisca o remate de longe, mas a bola sai muito por cima da trave de Júlio Cesar.

50' Livre batido para a área da Croácia, mas a bola é cortada por Corluka.

RECOMEÇA A SEGUNDA PARTE DO ENCONTRO, AGORA SAI O BRASIL!

Neymar ganhou a bola no meio campo e ainda de fora da área arriscou o pontapé rasteiro e com um desvio no poste esquerdo, o esférico entrou na baliza. A partir daí o ritmo de jogo baixou, sem que as ocasiões de golo voltassem a surgir para qualquer uma das equipas.

Os brasileiros acusaram o golo e vieram para cima do adversário com Neymar a ser o elemento desequilibrador, criando jogadas de perigo. Oscar deu o aviso e só uma estirada de Pletikosa evitou o empate. Curiosamente foi após uma excelente oportunidade de golo da Croácia que o Brasil empatou.

Primeira parte de bom nível entre Brasil e Croácia, a selecção dos balcãs entrou no melhor jogo e chegou ao golo logo ao minuto 11' com um auto-golo de Marcelo, depois de um desvio inicial de Jelavic.

FINAL DA PRIMEIRA PARTE! BRASIL 1-1 CROÁCIA

42' O livre é batido por Neymar e a bola acaba por embater na barreira e sair pela linha de fundo. Do canto nada resulta.

41' Livre muito perigoso a favor do Brasil, em posição quase frontal à baliza, por falta de Rakitic sobre Neymar.

40' A cinco minutos do intervalo a partida estabilizou com o empate do Brasil e ambas as equipas lutam a meio campo pela disputa da posse da bola. Os guarda-redes são nesta altura meros espectadores.

29' GOOOOOOOLLLLLLLOOOOOOO DO BRASIL!!!! Bola recuperada no meio-campo croata, o esférico sobra para Neymar que avança na direcção da área, mas ainda de fora desta remata rasteiro e colocado, com a bola a tocar no poste e a entrar na baliza.

28' Outra vez o lado esquerdo da Croácia a criar perigo, Perisic cruza e Jelavic de cabeça faz Julio Cesar voar para a figura.

26' Cartão amarelo para Neymar por atingir com o braço, Modric na zona do pescoço.

25' Já com meia parte jogada a Croácia entrou melhor no jogo e não foi por isso de estranhar que tivesse chegado ao golo. O Brasil sentiu o toque e aperta cada vez mais a defensiva croata e já podia ter empatado.

22' Quase, quase o empate para o Brasil!!! Neymar pelo lado direito entra na área, cruza rasteiro a bola é aliviada para a zona da meia lua onde aparece Oscar atirar de primeira, com Pletikosa a voar e a fazer uma grande defesa.

20' Paulinho a entrar na área pelo lado direito a rematar forte para uma defesa com os punhos de Pletikosa.

14' Responde o Brasil ao golo croata! Oscar cruza do lado direito e Neymar ao segundo poste estica-se todo mas toca a bola para fora.

11' GOOOOOOOLLLLLLLOOOOOO DA CROÁCIA!!! Olic arranca pelo lado esquerdo, cruza para a área, Jelavic desvia ao primeiro poste e depois Marcelo infeliz toca a bola para o fundo das redes de Júlio Cesar. Está feito o primeiro golo do Mundial!

7' Grande oportunidade para a Croácia!!! Ivica Olic ao segundo poste remata de cabeça, e faz a bola passar muito perto do poste.

5' Na sequência do livre David Luiz acaba por atirar fraco de cabeça, para as mãos de Pletikosa.

4' Livre lateral já perto da área croat por falta de Corluka sobre Hulk.

1' Primeiro remate do jogo a pertencer aos croatas, Kovacic de fora da área atira ao lado da baliza.

INÍCIO DO CAMPEONATO DO MUNDO, PONTAPÉ DE SAÍDA DADO PELA CROÁCIA!

20:56 E agora o hino nacional do Brasil!

20:54 Toca o hino nacional da Croácia!

20:52 Entram as equipas no relvado da Arena de São Paulo.

20:49 Finalizado o aquecimento as equipas estão prestes a entrar no relvado.

20:21 Os jogadores de ambas as selecções entram no relvado para realizar o aquecimento antes do começo da partida.

20:19 A Croácia faz alinhar, Pletikosa na baliza, a defesa com Vrsaljko, Lovren, Corluka e Srna, meio-campo Rakitic, Modric, Kovacic e Perisic, na frente a dupla Olic e Jelavic.

20:15 O Brasil alinha de início com, Júlio Cesar na baliza, defesa formada por Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo, meio-campo com Luiz Gustavo, Paulinho e Oscar, no ataque Fred, Neymar e Hulk.

20:11 Os guarda-redes de Brasil e Croácia já fazem os exercícios de aquecimento no relvado da Arena de São Paulo. Daqui pouco os onzes oficiais das duas selecções.

19:50 A cerimónia de abertura já terminou. As duas selecções já se encontram na Arena de São Paulo.

19:36 A bola gigante que está presente no centro do relvado, abre-se e dentro dela saem Claudia Leite, Jennifer Lopez e Pitbull que cantam o hino oficial do Campeonato do Mundo, «We Are One».

19:29 A Arena de São Paulo está já praticamente lotada!

19:15 A cerimónia de abertura começa neste preciso momento e irá durar perto de vinte e cinco minutos, com 650 figurantes na Arena de São Paulo a darem cor e movimento ao espectáculo.

19:02 O VAVEL mostra-lhe aqueles que poderão ser os onzes prováveis para o jogo inaugural do Campeonato do Mundo, entre Brasil e Croácia.

18:53 A Croácia surge pela quarta vez num Mundial. A primeira participação acabou por ser curiosamente a melhor de todas no ano de 1998 em França, os croatas acabaram no terceiro lugar do pódio, depois de vencerem a Holanda por 2-1 no jogo de atribuição do terceiro e quarto lugar, com golos de Davor Suker e Robert Prosinecki, com Zenden a marcar para os holandeses. Depois tanto em 2002, como em 2006 a selecção ficou logo eliminada na fase de grupos. Realizaram já treze partidas tendo vencido seis, empatado duas e perdido cinco. (Foto: chadascin.co)

18:42 No que toca a presenças em fases finais de um Campeonato do Mundo o Brasil domina em toda a linha. Esta será a vigésima participação do escrete e é a segunda vez que organizam um Mundial depois de 1950. Os brasileiros procuram em casa o hexa campeonato, depois de já terem levantado o troféu em 1958 na Suécia, em 1962 no Chile, 1970 no México, 1994 nos Estados Unidos e finalmente em 2002 na Coreia do Sul / Japão. Ao todo o Brasil soma 97 jogos em fases finais do Mundial tendo vencido 67, empatado 15 e sofrendo outras 15 derrotas. (Foto: paraiba.com.br)

18:31 Do lado croata o melhor marcador é um.... brasileiro. Eduardo da Silva naturalizou-se pela selecção da Croácia e hoje aos 31 anos é um dos 23 convocados, do técnico Niko Kovac. O avançado do Shakhtar Donetsk tem já 29 golos apontados em 63 partidas, liderando de forma destacada de uma lista que conta ainda com Mario Mandzukic, Ivica Olic ou o histórico Davor Suker. O jogador que mais internacionalizações tem pela Croácia é Darijo Srna, também do Shakhtar Donetsk somando já 113, e sendo ainda de forma surpreendente visto tratar-se de um defesa, o segundo melhor marcador com 21 golos.

18:23 No entanto Neymar está um pouco longe de alcançar o goleador máximo da história da canarinha. Falamos claro do «Rei» Pelé, que hoje já com 73 anos de idade ainda é o recordista de golos marcados pelo Brasil com 77 remates certeiros em 88 jogos. Em termos de internacionalizações ninguém tem mais que o lateral direito Cafú, que somou 112 chamadas ao serviço dos canarinhos, apenas mais duas que o seu antigo colega da lateral esquerda Roberto Carlos.

18:14 A partida de hoje ficará também marcada pela 50ª internacionalização de Neymar pelo Brasil. O actual avançado do Barcelona fez a sua estreia com a camisola do escrete em 2010, num encontro amigável frente aos Estados Unidos. A estreia não podia ter corrido melhor, sendo coroada com um golo. Ao todo são já 49 jogos sempre a titular, somando 31 golos. Neymar é de resto o jogador com melhor média de golos pela sua selecção entre todos os futebolistas que vão marcar presença neste mundial. (Foto: esportes.r7.com)

18:05 O árbitro da partida será o japonês Yuichi Nishimura de 42 anos. Um juiz de má memória para os brasileiros, já que foi ele que nos quartos-de-final do Mundial de 2010 na África do Sul, expulsou Filipe Melo no encontro do Brasil com a Holanda, que os holandeses acabariam por vencer por 2-1. Yuichi Nishimura dirigiu também a final do Mundial de Clubes em 2010, entre o Inter de Milão e o Mazembe do Congo com triunfo dos italianos por 3-0. (Foto: zimbio.com)

17:56 Brasil e Croácia pela segunda vez numa fase de grupos do Campeonato do Mundo. A primeira tinha sido em 2006 na Alemanha, curiosamente também na primeira jornada, mas do grupo F com os brasileiros a vencerem por 1-0, golo de Kaká. No entanto já se haviam defrontado num amigável em 2005, acabando o encontro empatado a uma bola, com golos de Niko Kranjcar e Ricardinho.

17:45 Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma transmissão VAVEL.COM, grátis e do jogo BRASIL x CROÁCIA, a contar para a primeira jornada do grupo A do Campeonato do Mundo. Esta é a partida inaugural do Mundial que coloca frente-a-frente a selecção da casa, o Brasil diante dos croatas que voltam a marcar presença numa fase final oito anos depois da sua participação no Alemanha 2006. (Foto: rawstory.com)