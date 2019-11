Perfil Brasil 2014: Raul Meireles

Raul Meireles é um «box-to-box» com cerca de 31 anos de idade. As suas principais características são a entrega com que ele entra nos lance, um remate muito forte e um excelente posicionamento. Noutros tempos o seu ritmo de jogo era muito mais cavalgante mas actualmente, devido à sua idade, tem de ser mais pausado e táctico sendo que já não aguenta um jogo inteiro.

Carreira

Meireles estreou-se no futebol com 6 anos de idade. É produto das escolas do Boavista. Foi inicialmente emprestado ao Desportivo das Aves na época 2001-02 e em 2003 regressou ao Bessa onde participou em 29 jogos na liga portuguesa com apenas 21 anos de idade. Deu nas vistas e em julho de 2004 assinou por cinco épocas pelo atual campeão europeu Futebol Clube do Porto. Ao assinar Meireles disse: «Transferi-me para um grande clube. Quando recebemos um convite deste género, não há quaisquer dúvidas. Vou continuar na minha cidade mas no melhor clube da Europa.» As suas duas primeiras épocas no FC Porto nem sempre foram fáceis, nunca foi um titular indiscutível sendo que em 2005-06 Lucho González tirou-lhe o lugar.

Tudo mudou no ínicio da época 2006-07 quando Meireles faz uma excelente pré-época e nos dois primeiros jogos do campeonato é titular. Vários clubes começaram a estar atentos sendo que o Valência tentou mesmo contrata-lo. Acabou por ficar no FC Porto até 2010-11 quando no ano a seguir é contratado pelo Livepool. Ficou na cidade dos Beatles durante dois anos já que André Villas-Boas, que acabava de chegar ao Chelsea, o contratou por 12 milhões de euros. O treinador português acabaria por ir embora mais cedo que o esperado mas Raul Meireles ficou. No ínico da época 2012-13, onde já se começava a notar a disponibilidade física, rumava à Turquia para jogar no Fenerbahçe até os dias de hoje.

Um palmarés de fazer inveja

Meireles ganhou sempre nos países por onde passou. Ao serviço dos juniores do Boavista tem um campeonato; no FC Porto ganhou 4 campeonatos, 3 Taças de Portugal e 4 Supertaças. Já em Inglaterra ganhou uma Taça da Liga pelo Liverpool e no Chelsea ganhou uma Liga dos Campeões e uma Taça de Inglaterra. Na última temporada ao serviço do Fenerbahçe ganhou o campeonato turco e a taça da Turquia.

Ao serviço da seleção portuguesa

Raul Meireles ao serviço de Portugal representou várias vezes os escalões jovens tendo-se estreado com 16 anos mas na equipa principal já conta com 73 internacionalizações onde nas quais marcou 10 golos. É um dos homens de confiança de Paulo Bento pelo que deverá ser titular no meio-campo português. Já participou no Euro 2008 e 2012 e Mundial 2010. Este Mundial provavelmente vai ser a última grande prova que disputará com a selecção das quinas.