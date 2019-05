3º dia do Mundial: As estrelas todas juntas

Se há coisa da qual ninguém se pode queixar é da qualidade das equipas presentes neste terceiro dia do Mundial. Os jogos começam cedo e logo com duas figuras que os portugueses tão bem conhecem: Jackson Martinez do FC Porto mede forças com a ex-campeã europeia Grécia de Fernando Santos.

Depois a bola começa a rolar entre o Uruguai de Luis Suarez e a Costa Rica de Bryan Ruiz. Às 20h chega o grande duelo deste terceiro dia: a Inglaterra de Rooney estreia-se neste Mundial frente à Squadra Azzurra de Pirlo e Companhia. Um jogo sem favoritos mas onde o bom futebol vai, com toda a certeza fazer parte dos 90 minutos de jogo.

Para terminar, o Japão estreia-se contra os africanos da Costa do Marfim de Yaya Touré. Um dia em cheio e com as grandes estrelas vão marcar presença e tudo estará em aberto para a segunda jornada.

Colômbia x Grécia: Qualidade comprovada

A Colômbia vê a sua chegada ao Mundial perdida. Sem Falcao nas contas dos jogadores a equipa de Pekerman não tem outra opção se não o jogo de contra-ataque. Para fazer frente à poderosa Grécia do Português Fernando Santos, a equipa de Jackson Martinez tem apenas de continuar a provar a qualidade que tanto lhe é reconhecida.

A pressão para a equipa do jogador do FC Porto é maior. Apesar de não haver favoritos a equipa grega chega ao Brasil pronta a vencer tudo. Nos jogos de preparação mostrou isso mesmo e frente à Selecção Portuguesa não foi preciso muito para mostrar serviço.

O jogo entre Grécia e Colômbia abre este terceiro dia do Mundial 2014 e uma coisa é certa: de Karagounis a Jackson Martinez, qualidade de jogo não vai faltar.

Uruguai x Costa Rica: o jogo pesado e a surpresa

O segundo jogo deste terceiro dia marca a estreia do Grupo D na competição. Outra cara conhecida de todos os portugueses está pronta a entrar em campo. Maxi Pereira é conhecido pelo seu estilo de jogo pesado e de tudo fará para evitar a passagem da bola até à baliza. Jogando com a vantagem de ser o claro vencedor do jogo desta noite, o Uruguai tem a obrigação de mostrar serviço, ainda assim a pressão pode mesmo vir a ser um problema para a equipa de Luis Suarez.

Já a Costa Rica é a equipa surpresa deste grupo e é claramente aquela que menos tem o favoritismo do seu lado. Chegada ao Mundial, a equipa da América Central tem a vantagem de ter no onze Bryan Ruiz, o jogador do PSV é uma das estrelas máximas da equipa e a velocidade pode vir a ser essencial para bater a equipa de Maxi Pereira. O objectivo do jogo de hoje é surpreender tudo e todos para mostrar a qualidade que os trouxe até aqui. Resta saber se será possível.

Inglaterra x Itália: As estrelas mais brilhantes

E o terceiro jogo do dia de hoje é o mais ansiado. Inglaterra x Itália é definitivamente um dos melhores jogos de toda a primeira jornada do Mundial deste ano. A equipa de Pirlo está decida a vencer, mas a Inglaterra de Wayne Rooney está com sede de golos.

Sem favoristimo dado a nenhuma das duas equipas, a verdade é que assim que a bola começar a rolar italianos e ingleses vão dar o tudo por tudo para ter a estreia perfeita em Manaus.

Pirlo joga com a vantagem de ser dono e senhor do futebol, a experiência em campo, o estilo de jogo muito próprio e a força do pontapé podem ser fatais para a equipa de Rooney, mas a verdade é que os ingleses não vão ficar a ver jogar.

Rooney tem a liberdade que quer para jogar no centro do ataque, e tal como Pirlo, o domínio do meio-campo é coisa que não falta ao jogador do United. Os ingleses têm a obrigação de vencer, mas será que a antiga Campeã vai deixar que tudo seja facilitado para os meninos de Isabel II?

Costa do Marfim x Japão: Os conhecidos e os esquecidos

Drogba e Yaya Touré são as estrelas da Costa do Marfim. O avançado do Galatasaray e o médio do Manchester City são donos e senhores dentro de campo e podem mesmo vir a fazer estragos durante este Mundial.

A equipa africana joga com a vantagem de ter dois dos jogadores mais cobiçados do Mundo, mas a verdade é que o Japão pode mesmo vir a surpreender tudo e todos no jogo de mais logo.

Kagawa e Honda são as duas grandes estrelas japonesas e depois da prestação na Taça das Confederações, o Japão não vai mesmo facilitar a vida à equipa da Costa do Marfim, ainda assim o favoritismo do jogo de mais logo está mesmo virado para o lado laranja.