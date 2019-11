Inglaterra x Itália, Copa do Mundo

Isto foi tudo num dia que Inglaterra e Itália fizeram um grande jogo e numa joranda na que ainda ainda tem de jogar-se um Costa de Marfim x Japão. Como sempre, estão convidados a seguir o melhor futebol no VAVEL.com, amanhã com um interessante Argentina x Bósnia e Herzegovina. A estreia de Messi no Mundial e da selecção balcânica nestes eventos.

Análise. Itália manteve o bom nível de jogo com posse da bola enquando o físico de Andrea Pirlo aguentou. Os últimos 20 minutos a 'Azzurra' esperou atrás e tentou lançar algum contra-ataque com Immobile a receber um bom passe do '21' italiano. A vitória fica no lado da Itália e o grupo D fica assim:

Selecção Pontos Vitórias Empates Derrotas D. Golos Costa Rica 3 1 0 0 +2 Itália 3 1 0 0 +1 Inglaterra 0 0 0 1 -1 Uruguai 0 0 0 1 -2

Análise. Provavelmente os ingleses mereceram o empate, mas tiveram dificuldades para ultrapassar a ordem italiana quando estiveram atrás no marcador e quando conseguiram bons disparos, se encontraram com um bom Sirigu.

Análise. Grandíssimo jogo de futebol que têm oferecido Itália e Inglaterra, com golos, boas defesas dos guarda-redes e excelente qualidade na exibição dos 28 protagonistas que participaram hoje.

Final!! Inglaterra 1–2 Itália. Sturridge para os britânicos e Marchisio e Balotelli para os transalpinos.

90'+3 PIRLO À BARRA!!! Espetacular lançamento de falta do 'crack' da Itália.

90'+2 Primerio cartão amarelo da partido para Sterling, que parou o ataque italiano de forma clara.

89' O está tentando com tudo Inglaterra, mas não encontra o último passe certo para fazer o golo do empate. O árbitro dá mais cinco minutos nesta segunda metade.

86' Bom remate de Rooney, embora lhe robou a bola a Barkley quando parecia que podia disparar em boa posição.

85' Por pouco o lançamento directo do capitão Steven Gerrard!!

84' Outra falta perigosa para a baliza italiana. Esta vez Lallana se deu a volta e De Rossi fez falta clara.

83' Os minutos já pesam nas pernas dos jogadores das duas equipas e não há claridade nos ataques nesto últimos momentos.

78' As últimas substituições do jogo com a saída do Candreva, um dos homens do jogo, e a entrada do Parolo na Itália. Enquanto Hodgson põe a Lallana no lugar do Sturridge, que sai com moléstias num gémeo.

77' Itália agora parece a Itália mais clássica com todos seus jogadores na sua metade do campo.

73' Falta perigosa na frontal da área italiana. E Baines obriga a Sirigu a fazer uma grande defesa, embora o disparo não ia muito forte.

72' Dois substitruições, uma por equipa. Sai Balotelli e entra Immobile para refrescar o ataque italiano e sai Henderson e entra Wilshere na procura dos passes de golo na Inglaterra.

72' Uiii!!! Johnson desde muito longe quase surprende a Sirigu.

69' Assim foi o golo de Balotelli que dá a vantagem à Itália nesta altura do jogo.

67' Candreva avisa outra vez desde fora da área. Grandes minutos do jogador da Lazio.

63' Primeira de Barkley, que se encontra com a boa defesa de Sirigu. Antes Darmian não conseguiu rematar bem na área pequena inglesa.

62' Uiii!!! Rooney falha por pouco depois de uma boa finta na grande área.

60' Responde Sturridge com um bom disparo desde fora da área que sai perto do poste esquerdo de Sirigu. Hodgson mexe o banco dando entrada a um jogador com grande finta como Barkley por Welbeck.

59' Uiii!!! Outra vez Candreva a chegar pela direita e Balotelli perto de conectar o remate.

56' Primeira substituição do jogo, a faz Itália com a saída de Verratti e a entrada de Motta.

54' Boa reacção da Inglaterra que volta a obrigar à Itália a sair com bolas longas da sua área, alem de conseguir fazer uma série de boas chegadas com dois possíveis penaltis.

50' Candreva chegou ao fundo pela direita e pus um cruzamento que o avançado rematou no segundo poste com pouca oposição.

50' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! BALOTELLI!!!

47' Começa a segunda metade com a Inglaterra atacando e fazendo o pirmeiro disparo. Sturridge desde fora da área.

45' Já rola outra vez a bola em Manaus!!

Intervalo. Esta é a comparativa da influência no jogo de Gerrar e de Pirlo, com dados oferecido pela FIFA.



Intervalo. De facto, as estatísticas da oficiais da FIFA indicam que que os italianos tiveram o 60% da posse da bola pelo 40% dos ingleses.

Intervalo. Nos primeiros 45 minutos houve muita igualdade, com momentos para as duas selecções e bom ritmo no jogo. Se calhar foram os ingleses o que tiveram as melhores oportunidades e os transalpinos os que tiveram a bola.

Intervalo. Mas a alegria da 'Azzurra' durou pouco tempo, porque quase na seguinte jogada empatava Sturridge desta forma:

Intervalo. Assim adiantou Marchisio à Itália passada a meia hora do jogo.

Intervalo. Inglaterra 1–1 Itália, golo de Marchisio e Sturidge fizeram os golos.

45'+2 Candreva ao poste!!! Na saído do canto o médio italiano disparou dentro da area levando o susto aos ingleses justo antes do intervalo.

45'+1 Uiiii!!! Balotelli tentou passar a bola por cima do Hart e um defensa inglês sacou acima da linha de golo.

44' Mantém-se a igualdade sobre o relvado da Arena Amazónia, com a Itália tentando dominar o jogo novamente e com mais dois minutos extras nesta primeira metade.

40' Parecia que depois de umas boa série de chegadas italianas que culminaram com o golo de Marchisio, a 'Azzurra' ia a dominar o jogo. Porém, o ingleses aprevitaram uma nova jogada por um corredor para empatar quase na jogada a seguir ao golo da Itália.

36' Resposta rapidíssima dos ingleses com um contra-ataque muito bem levado por Wayne Rooney e no que o avançado só teve de empurrar o passe do 'dez'.

36' GOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOO!!!!! STURRIDGE!!!!

34' O médio italiano desde uns metros fora da área, depois de um canto marcado em jogada ensaiada e de que Pirlo deixara passar a bola para que o Claudio puseram em vantagem aos transalpinos.

34' GOOOOOOOOOOOOOOLOOOOOOOOOOOO!!!!! MARCHISIO!!!!

31' O jogo começa a ter cor inglês, que chegam melhor e sofrem pouco em defensa.

28' Começa a manter mais a posse da bola a Inglaterra, que não arrisca com ataques rápidos e curtos e tenta fazer ataques mais compridos sempre saindo pelos corredores.

25' Inglaterra já teve boas oportunidades para adiantar-se no resultado, mas lhe faltou chegar ao remate. A Itália tem muitas dificuldades para ultrapassar os últimos 30 metros, nos que os ingleses estão muito bem posicionados.

23' Uiii!!!! Barzagli toca um cruzamento do Welbeck e evita o remate sem oposição do Sterling.

21' Quase chega a rematar Welbeck um cruzamento de Sterling desde a esquerda. Chega bem pelos corredores a equipa inglesa.

18' Uii!!! Candreva o tentou desde muito longe pela falta de movimentos dos companheiros. O disparo foi ao centro, mas Hart não conseguiu ficar com a bola.

15' Muito claro o objectivo da Inglaterra neste primeiro quarto de hora: isolar ao Pirlo quando recebe perto da área italiana e esperar ordenados atrás quando essa opção não é possível.

11' Welbeck outra vez desde fora da área, esta vez desviado. Foi mais um erro na saído desde atrás da Itália.

9' Boas chegada pelos corredores nas duas últimas jogadas. Primeiro a Itália com Darmian e depois Inglaterra com Welbeck, mas as duas sem encontrar alguem no remate.

7' Longa possessão da Itália, à que lhe faltou o remate quando teve várias opções. De Rossi acabou com um disparo muito mau.

4' Outra vez SIRIGU!! Mais uma vez desde fora da área tentou surpreender Inglaterra, que agora pressionou o início da jogada italiana e teve prémio.

3' Uiii!!! Sterling quase surpreende a Sirigu com um disparo desde mesmo longe depois de um contra-ataque muito dos ingleses.

2' Primeiros minutos com cada selecção a mostrar suas instenções de forma clara. A Itália tenta controlar a bola e a Inglaterra quer sair rápido ou com passes longos.

0' E começa o jogo em Manaus!!!

22:57. Soaram os hinos, se cumprimentam os jogadores sobre o relvado do Arena Amazónia e está tudo pronto para que comece este grande jogo entre Inglaterra e Itália.

22:55. Assim está o guarda-redes italiano, Gianluigi Buffon, antes do início deste jogo que não vai a jogar por uma lesão no tornozelo.

22:48. As estatística deixaram claro a superioridade dos italianos no último jogo frente aos ingleses. Com estes números poucos acreditariam que aqueles quartos de final se resolveram nos penáltis.

22:43. Lembramos os onzes quando faltam algo mais de quince minutos para o início da partida, com as surpresas na equipa italiana e com a Inglaterra esperada.

Inglaterra (4-2-3-1): Hart; Johnson, Jagielka, Cahill, Baines; Henderson, Gerrard; Welbeck, Sterling, Rooney; Sturridge.

Itália (4-5-1): Sirigu; Darmian, Paletta, Barzagli, Chiellini; De Rossi, Verratti, Pirlo, Candreva, Marchisio; Balotelli.

22:20. As duas equipas sabem já o resultado do outro jogo no grupo D. Uma nova surpresa neste Mundial do Brasil, esta vez Costa Rica venceu 3-1 a Uruguai. Os que foram terceiros há quatro anos fizeram um jogo de mais a menos e não tiveram resposta à força com que os 'ticos' reagiram ao golo inicial de Cavani.

22:15. Na última Euro no 2012 se viram as caras nos quartos de final. Nesse jogo a Itália foi melhor, mas não conseguiu que a superioridade se refletisse no marcador e foram os lançamentos desde os onze metros os que decidiram quem passada de fase. Outra vez foi uma sorte que não sorriu aos ingleses.

22:02. Falta uma hora para o començo do jogo Inglaterra x Itália, no que será o 25º enfrentamento entre as duas selecções. O balanços das partidas anteriores é favorável aos transalpinos com nove vitórias frente as oito dos britânicos, os outros sete jogos foram empates. Um cara a cara muito igualado que também o está nos golos a favor de cada selecção, 30 dos ingleses pelos 27 dos italianos.

21: 54. Roy Hodgson não faz alterações importantes no que já se pensava antes da confirmação do jogo. Finalmente aposta por Sterling, Welbeck e Rooney numa linha de três de muita movilidade por detrás do ponta de lança, que hoje será Sturridge.

21:51. Assim a Itália vai a jogar com cinco jogadores no centro do campo e serão Verratti e Pirlos os encarregados de gerar jogo, sempre apoiados em Marchisio e Candreva que deverão ocupar mais os corredores. Este será o provável esquema de os jogadores de Prandeli, sem Buffon que se lesionou do tornozelo no último treino.

21:48. Estão confirmados os onzes das duas selecções com novidades nas escolhas de Cesare Prandeli e com a decisão final de Roy Hudgson de deixar ao Milner no banco e ocupar os corredores com Rooney e Welbeck.

Inglaterra: Hart; Johnson, Jagielka, Cahill, Baines; Henderson, Gerrard; Welbeck, Sterling, Rooney; Sturridge.

Itália: Sirigu; Darmian, Paletta, Barzagli, Chiellini; De Rossi, Verratti, Pirlo, Candreva, Marchisio; Balotelli.

21:45. Mais uma curiosidade sobre o jogo, esta referente ao cenário localizado em Manaus, capital do estado do Amazonas, e que está no meio de uma grande floresta tropical, a maior do mundo. O estádio Arena Amazónia tem capacidade para 44.351 pessoas e foi inaugurado há uns meses num jogo a contar para a Copa Verde, competição onde se enfrentam a equipas das regiões Norte e Centro-Oeste do país brasileiro.

21:43. O árbitro do jogo será o holandês de 41 anos Bjorn Kuipers. Esta época arbitrou a final da Champions League de Lisboa e tem arbitrou 309 partidas como profissional com um balanço de 1035 cartões amarelos e 53 vermelhos (20 deles por segunda admoestação). Também se pode destacar que apitou 76 penáltis nos mais de mil jogos que dirigiu.

21:42. Outra da curiosidades que provavelmente se poderá verificar hoje: a Inglaterra será a selecção que ficará atrás, à espera para sair em ataques rápidos e a Itália a dona da posse da bola. Para os britânicos será importante o trabalho dos extremos, que se deverão incorporar no ataque com velocidade depois dos roubos da bola. Na ‘azzurra’ será Marchisio quem tenha um rol chave na ajuda a Pirlo a construção de jogo.

21:40. Pela sua parte, Prandeli tirou importância ao jogo de hoje com um claro: «A história nos ensina que os primeiros jogos do Mundial não são decisivos”. Mas não pôde evitar comentar a «extraordinária força que pode ter um resultado positivo» frente a Inglaterra, ao tempo que advertiu que os ingleses “têm três ou quatro jogadores que são muito bons no um contra um».

21:38. No que a treinadores se refere, o inglês Hodgson falou sobre uma possível lesão de Gerrard, que «fez um trabalho adicional depois do treino, não tem absolutamente nada de errado com ele». Também se mostrou optimista depois de «três boas semanas de preparação».

21:36. Assim poderá alinhar hoje a selecção italiana:

21:35. Um provável onze de Roy Hodgson é este:

21:33. Também é o farol da sua equipa Andrea Pirlo, que há uns anos trocou Milan por Turim e que já anunciou que esta será sua última Copa do Mundo. Aos 35 anos este jogador marca um ritmo de jogo constante, sem que a bola fique parada um instante. Também sua precisão nos passes combina perfeitamente com o clássico contra-ataque italiano, que ele mesmo pode começar se lhe deixam um pouco de espaço.

21:29. Entre todos eles, na Inglaterra destaca-se Wayne Rooney. O avançado de Manchester United tem evoluído no seu jogo e já não é só esse goleador puro. Com 28 anos o rapaz de Liverpool se tem reinventado a si próprio para jogar um pouco mais atrasado no relvado e ser uma referência na criação de jogo e na finalização das jogadas. Perigoso como sempre perto da área e uma ameaça quando baixa para receber o esférico.

21:22. Porém, dois países com tanta tradição futebolística sempre têm jogadores que atraem os adeptos. Os já bem conhecidos Rooney, Gerrard, Balotelli, Cassano ou Lampard têm competência, somados às novas aparições como Sturridge, Immobile, Henderson, Cersi ou Verratti.

21:17. Uma das curiosidades deste Mundial do Brasil é que Itália e Inglaterra não são favoritas na prova, como é costume nestas competições. Dos transalpinos se diz que mais além do que seu número 21 consiga criar, não haverão muitas alternativas. Enquanto aos britânicos, se fala de uma geração medíocre e que os homens destacados são um pouco velhos.

21:14. Para Cesare Prandeli será Andrea Pirlo o começo e o fim das suas ideias futebolísticas, embora bem cobertos com Motta e De Rossi atrás do jogador da Juventus. Também será importante o acerto na área rival dos avançados Balotelli e a revelação Immobile.

21:10. No lado inglês a situação é mais tranquila no aspecto médico e todos os jogadores menos Oxlade-Chamberlain deverão estar disponíveis para Roy Hodgson, que provavelmente usará um esquema de 4-4-2 com Milner e Rooney, Sterling ou Welbeck nos corredores e Gerrard a comandar a equipa desde o centro do campo.

21:06. A grande notícia na antevisão do jogo é a lesão do guarda-redes italiano. Gianluigi Buffon torceu o tornozelo no último treino prévio ao jogo. Uma selecção da Itália que também sofreu a baixa de Montolivo num dos jogos de preparação.

21:00. Sejam bem-vindos ao VAVEL.com para seguir este interessantíssimo Inglaterra x Itália no terceiro dia de competição do Mundial do Brasil 2014 e que será o segundo da primeira jornada do grupo D, no qual também estão Uruguai e Costa Rica.