Resultado Argentina e Bósnia na Copa do Mundo 2014 (2-1)

Quando ainda falta jogar o Irão-Nigéria a Argentina é lider do grupo F com 3 pontos e após bater a Bósnia está bem posicionada para passar aos oitavos de final da competição. Como sempre, estão convidados a seguir o melhor futebol no VAVEL.com, amanhã teremos o acompanhamento ao pormenor da estreia da equipa Portuguesa frente à Alemanha. Boa noite!

Análise: Boa resposta da Bósnia que entrou praticamente a perder frente a um adversário poderosos como é a Argentina. Ibisevic entrou bem e marcou, enquanto Dzeko jogou sozinho na frente faltou gente no ataque e fica a ideia de que Ibisevic e Dzeko juntos será a melhor solução para a seleção das Balcãs. Boa exibição dos médios Bósnios, ainda que algo lentos revelaram boa qualidade de passe e saída com a bola controlada.

Análise: Num jogo morno na primeira parte, a Argentina confirmou o favoritismo e mesmo sem Messi, Aguero e Di Maria no seu nível habitual ganhou o jogo teoricamente mais dificil do grupo. Destaque para as boas exibições de Romero e de Messi na segunda parte, parece faltar ainda qualquer coisa a esta Argentina que tem conjunto de grandes jogadores. Fica a ideia também de que será sempre mais forte em 4-3-3 do que num sistema de 5 defesas como alinhou na primeira parte.

93' Final do econtro no Maracanã!! Ganha a Argentina por 2-1, golos de Kolasinac na própria baliza, Messi e Ibisevic.

92' Jogada perigosa na área da Bósnia, no contra-ataque Pipita Higuaín descobre Messi sozinho à esquerda, o jogador do Barcelona de pé direito acerta na malha lateral.

90' 3 minutos de compensação no Maracanã. Jogam-se os últimos minutos da partida.

88' Sai Sergio Aguero e entra Lucas Biglia na equipa da Argentina. Esgota assim as substituições Sabella fechando o meio campo com mais um homem de características defensivas.

85' GOOOOOOLLLLLOOOOOOOO!! Marca Ibisevic!! O avançado do Estugarda desmarca-se bem e por entre as pernas de Romero faz o 2-1!! Volta ao jogo a Bósnia para os minutos finais em busca do empate.

82' Numa rápida jogada de contra-ataque valeu Emir Spahic no corte após jogada em velocidade de Messi. Dá canto para a Argentina

77' Lionel Messi volta a aparecer em jogo, La Pulga mete bem a bola na cabela de Higuaín, que cabeceia por cima.

76' Espectacular a recepção de Kun Aguero, após uma passe longo Aguero "mata" a bola e arranca para um remate que sai ao lado da baliza de Begovic.

75' Volta a mexer Susic, entra Medunjanin e sai o número 10 Misimovic.

69' Aposta tudo Susic, sai o defesa direito Mujdza e entra para o seu lugar um ponta de lança, Vedad Ibisevic.

69' Parece ter acertado Alejandro Sabella com a mudança de esquema táctico. A equipa da Argentina parece mais confortável a jogar em 4-3-3 e está a começar a aparecer melhor com perigo no último terço do campo.

65' GOOOOOLLLLOOOOOOOOOO!! Lionel Messi faz o 2-0 para a Argentina!!! O astro Argentino depois de uma boa tabela com Higuaín empurra para o segundo golo da Argentina.

64' Muito por cimao remate de Lionel Messi que desperdiça o livre. La Pulga está a passar um pouco ao lado do jogo

63' Cartolina amarela para Emir Spahic a castigar a falta sobre Aguero à entrada da área Bósnia. Livre perigoso para Lionel Messi ou Di Maria

61' Erro tremendo de Hajrovic na saída de bola. O médio do Galatasaray tem estado muito bem na partida mas agora deu a posse de bola aos Argentinos e Kun Aguero teve nos pés uma boa oportunidade de fazer golo, agarrou bem o guardião do Stoke City, Begovic.

58' Cruzamento perigoso de Hajrovic de pé esquerdo, corta Federico Fernandéz depois de alguma descoordenação com Romero. Completa o alívio Marcos Rojo.

54' Novo aviso dos Bósnios e novamente Hajrovic a visar a baliza de Sergio Romero. Agarra o guardião do Mónaco que tem estado muito bem na partida

52' Marcos Rojo num lance algo caricato alivia de letra a bola da pequena área Argentina, vai dando sinais de algum perigo a equipa da Bósnia.

50' Bate Hajrovic um livre descaido sobre a direita do ataque Bósnio. Sergio Romero, atento, segura a bola e passa o perigo para a baliza Argentina

46' Sabella volta atrás e desfaz o 5-3-2 que não estava a dar frutos e aposta num 4-3-3. Sai Campagnaro e entra Gago para o meio campo para jogar como interior direito, sai também Maxi Rodriguez e entra Higuain para Ponta de Lança fixo, com Aguero e Messi no seu apoio completando o desenho do 4-3-3. Susic optou por não mexer

Intervalo: Ambos os seleccionadores têm jogadores no banco capazes de fazer a diferença. Susic tem Ibisevic que pode lançar para dar mais poder ao ataque e ajudar Dzeko formando uma dupla mais física para fazer frente aos 3 centrais Argentinos. Sabella tem Lavezzi e Higuain para lançar na frente de ataque para tentar mexer na dupla de avançados e Enzo Pérez e Gago poderão ser lançados para ajudar ao transporte de bola no meio campo, onde Maxi Rodriguez tem passado ao lado do jogo.

Intervalo: Os primeiros 45 minutos foram jogados a um ritmo lento e deu sempre a sensação de faltar alguém no ataque para dar criatividade e imprevisibilidade aos lances ofensivos. Ganha a Argentina com um golo no seguimento de um lance algo fortuito pois ainda nenhuma das equipas fez o suficiente para estar na vantagem.

Intervalo: 1-0 para a Argentina ao intervalo da partida no Maracanã. Kolasinac no seguimento de um livre cobrado por Messi acabou por introduzir a bola na própria baliza.

45' Joel Aguilar apita para intervalo sem dar compensação. Até agora jogo algo parado com ambas as equipas preocupadas com o processo defensivo e sem grande envolvimento no ataque.

44' Marcos Rojo aparece na esquerda do ataque Argentino e faz um cruzamento remate que vai morrer nas mãos de Begovic. Tanto o lateral do Sporting como Zabaleta têm tido alguma dificuldade em aparecer no apoio ao ataque.

41' Muito perigo para a baliza Argentina! Depois de Mascherano ceder canto Pjanic bate bem na direita e Lulic cabeceia ao canto inferior esquerdo, valeram os reflexos de Sergio Romero que desviou para novo canto.

38' Jogo morno no Maracanã, à beira do intervalo ainda não apareceram as estrelas que estão em campo e os sistemas defensivos têm-se sobreposto à qualidade e imprevisibilidade dos jogadores do ataque.

34' Depois de cruzamento na direita do ataque Bósnio a bola sobra para Edin Dzeko mas o avançado do Manchester City atira por cima da baliza à guarda de Romero.

32' Disparo forte de Mascherano mas à figura do guardião Asmir Begovic.

31' Remate de Maxi Rodriguez por cima da baliza de Begovic. passou longe o tiro do médio do Newell's.

29' Fora de jogo tirado a Lulic que aparecia na cara de Sergio Romero

25' Sai cartão amarelo para Marcos Rojo. O defesa do Sporting travou em falta Mujdza e Joel Aguilar mostrou o primeiro cartão da partida

24' Spahic sai mal a jogar e oferece a bola a Maxi Rodriguez, que tenta abrir rapidamente para Sergio Aguero mas a jogada não dá em nada e a bola chega às mãos de Begovic.

22' Sensivelmente a meio da primeira parte, algumas dificuldades para Lionel Messi. O avançado do Barcelona não está a conseguir impor o seu futebol e está a ceder à marcação apertada da defensiva Bósnia.

19' Alguma dificuldade para os Argentinos em sair a jogar pelo centro do terreno, o bloco da Bósnia está muito coeso a pressionar no meio campo e a saída de bola dos Argentinos não está a ser fluida.

16' Excelente reacção da Bósnia ao golo sofrido logo nos primeiros minutos de jogo, a equipa de Susic está a procura de empatar a partida e já dispos de um lance perigoso.

14' Muito perigo para a baliza Argentina, Misimovic isola Hajrovic com um grande passe picado e Sergio Romero sai bem e controla o lance na grande área Argentina.

8' A Bósnia está no ataque, primeiro foi Garay a cortar para canto, depois Romero a socar a bola após cruzamento para a área Argentina.

3´ GOOOOOOOLLLLOOOOOOO!!! Está feito o primeiro no Maracanã!! Lionel Messi bate o livre, Rojo desvia de cabeça e Kolasinac introduz a bola na baliza, auto-golo do lateral esquerdo do Schalke 04

23:00. Apita o Salvadorenho Joel Aguilar, começa a partida no Maracanã

22:58. Tocam os hinos no Maracanã, destaque para a quantidade de adeptos Argentinos que compoe a moldura humana azul celeste nas bancadas do estádio.

22:55. Sobem os craques ao relvado do Maracanã, 64 anos depois da final do Mundial de 1950 o mítico estádio volta a ser palco de todas as emoções do campeonato do Mundo de Futebol.

22:52. Confirma-se o 5-3-2 da Argentina, prevê-se alguma dificuldade dos comandados de Sabella para fazer fluir o jogo ofensivo pelo meio, com uma Bósnia em 4-2-3-1 que vai povoar muito o miolo e procurar condicionar a primeira fase de construção Argentina, aproveitando a pouca qualidade na construção dos médios centro que Sabella faz alinhar e procurando obriga-los a errar. Veremos se Rojo e Zabaleta darão a profunidade necessária ao meio campo Argentino.

22:46. O talentosíssimo Miralem Pjanic estará encarregue de coordenar o jogo ofensivo da Bósnia. Apesar do poder de fogo de Edin Dzeko, também Pjanic é um jogador a ter em conta no conjunto Bósnio, pela qualidade de passe e condução de jogo ofensivo que evidenciou ao serviço do AS Roma.

22:43. Mais recentemente as duas equipas defrontaram-se a 19 de Novembro do ano passado. Nova vantagem para os Albicelestes, desta vez por 2-0 com um bis de Sergio "Kun" Aguero, titular hoje no Rio de Janeiro.

22:40. Clara vantagem para os sul-americanos no histórico dos confrontos entre as duas selecções. Nas duas partidas em que se defrontaram a Argentina levou a Bósnia de vencida. Em 1998 com um hat-trick de Batistuta e golos de Zanetti e Ortega, a Argentina goleou por 5-0 a Bósnia em jogo de preparação para o Mundial de 1998 em França.

22:31. Normalmente rivais no campeonato Português, hoje Ezequiel Garay e Marcos Rojo alinharão lado a lado no onze argentino. Garay será o patrão da defesa albiceleste e Marcos Rojo jogará como lateral esquerdo, como é habitual na selecção. O outro conhecido de todos os Portugueses, Enzo Pérez ficará no banco. Mesmo depois de uma época espectacular a todos os níveis de águia ao peito, Sabella ainda não vê Enzo como um titular no seu onze.

22:24. Quando faltam cerca de 30 minutos para o arranque da partida todos os olhos estão postos no astro Argentino Lionel Messi. Depois de uma época atípica em que não conquistou qualquer título, "La Pulga" busca a redenção no Brasil onde quererá levar a Argentina para o título de campeão do mundo que há muito foge.

22:20. O seleccionador da Bósnia aposta num onze que já lhe deu bons resultados no passado e que foi fundamental na boa caminhada da equipa de Susic até ao Brasil.

22:13. Aqui pode conferir os 11 eleitos de Susic para o jogo frente à Argentina. Destaque para Dzeko, Pjanic e Lulic, jogadores muito perigosos no ataque.

22:08. Aqui estão os 11 eleitos de Sabella, destaque para o Benfiquista Garay e o Sportinguista Marcos Rojo, titulares no embate de hoje.

22:01. Já foram confirmados os onzes oficiais, surpresas do lado Albiceleste. A Argentina de Sabella ao que tudo indica vai alinhar em 5-3-2 e Higuaín fica no banco

21:45. O árbitro da partida é Joel Aguilar, Professor de 38 anos, natural de El Salvador. O trio de arbitragem fica composto com os seus compatriotas William Torres e Juan Zumba. Esta equipa de arbitragem de El Salvador marca assim presença no segundo mundial consecutivo, depois de terem estado presentes na África do Sul em 2010.

21:42. O palco deste apaixonante encontro é o mítico estádio do Maracanã. Será o primeiro jogo no Maracanã desde a final do mundial de 1950, quando o Maracanã foi palco da famosa derrota da Canarinha frente ao Uruguai, o "Maracanaço". Em 1950 o estádio acolhia quase 200 mil espectadores, hoje depois das obras tem capacidade para cerca de 75 mil.

21:39 A Argentina é apontada como uma das favoritas ao trofeu de campeão do mundo, especialmente pelo poder de fogo que tem no ataque, onde conta com três goleadores de classe mundial, Messi, Aguero e Higuaín.

21:36. Estarão em campo hoje as 23:00 as duas selecções favoritas à passagem aos oitavos de final. Num grupo que conta também com o Irão de Carlos Queiróz e a Nigéria, preve-se a passagem tranquila de Argentina e Bósnia, claramente com outros argumentos quando comparado com os outros rivais. No entanto Holanda e Costa Rica já provaram que não há campeões à priori e tudo poderá acontecer.

21:33. A estrela maior do conjunto Bósnio é o espectacular ponta de lança do Manchester City, Edin Dzeko, Para além de Dzeko, Susic conta também com elementos como Pjanic e Begovic que podem fazer a diferença no conjunto das Balcãs.

21:30. Na Argentina destaque obviamente para Lionel Messi que depois de uma época menos brilhante procurará terminar em beleza no campeonato do Mundo. Destaque também para os "Portugueses" Garay, Enzo e Rojo. O central do Benfica e o lateral esquerdo do Sporting são presenças regulares no onze de Sabella, já Enzo Pérez depois de uma época fantástica de época ao peito ainda não é titular indiscutível na seleção Albiceleste.

21:24. Susic normalmente monta a sua equipa num 4-4-2 com Begovic na baliza, Mujdza, Spahic, Kolasinac e Salihovic. No meio campo Besic, Pjanic, Hajrovic e Misimovic. Na frente jogam Lulic e Dzeko

21:20. Alejandro Sabella costuma fazer alinhar a sua equipa num 4-3-3, com Sergio Romero na baliza, um quarteto defensivo formado por Zabaleta na direita, Federico Fernandéz, Ezequiel Garay e Marcos Rojo. No meio campo Mascherano, Gago e Di Maria e no ataque Lionel Messi um pouco atrás dos pontas de lança Sergio Aguero e Higuaín.

21:15. A equipa da Bósnia e Herzegovina carimbou o passaporte para o Brasil depois da conquista do primeiro lugar do grupo G somando um total de 25 pontos. Os Bósnios enfrentaram na qualificação adversários como a Grécia do Português Fernando Santos e a Eslováquia.

21:10. A selecção Albiceleste chegou ao Brasil depois de ter ficado em primeiro lugar na qualificação Sul Americana, onde o Brasil não participou por ser o organizador. Os comandados de Sabella conquistaram 32 pontos, mais 2 do que a segunda classificada Colômbia.

21:05. Destaque principal para a estreia no campeonato do Mundo de Lionel Messi. O astro do Barcelona vem de uma época pouco conseguida e tem revelado algumas debilidades físicas nos jogos de preparação mas o seu pai já afirmou tratar-se de "um problema de stress". Destaque também para a estreia do goleador Edin Dzeko.

21:00. Sejam bem-vindos ao VAVEL.com para seguir este embate entre Bósnios e Argentinos,no primeiro jogo a contar para o grupo F do Mundial do Brasil de 2014. Enfrentam-se hoje no Rio de Janeiro os dois favoritos à passagem aos oitavos sendo que os outros membros do grupo jogarão amanha pelas 20:00 o Irão-Nigéria em Curitiba.