Gana x EUA, Copa do Mundo 2014

Da nossa parte, é tudo. Obrigada por terem ficado desse lado! Amanhã regressamos com mais um directo deste Mundial 2014!

A primeira jornada do grupo G está assim fechada! Na próxima jornada o Gana de Appiah recebe a poderosa Alemanha e a Selecção Portuguesa vai jogar com a grande surpresa da noite EUA!

O Gana esteve muito mais presente neste segundo tempo e até conseguiu empatar a partida, mas na primeira desatenção acaba por deixar que os EUA voltem à frente do marcador!

Os EUA dividem agora o primeiro lugar do grupo com a Alemanha, 3 pontos, enquanto que o Gana divide o terceiro e quarto postos do grupo G com Portugal!

A verdade é que foi o golo feito por Dempsey que acabou por decidir o jogo. Brooks aproveitou um canto e acabou por ser o herói da noite ao fazer o segundo golo da equipa norte-americana!

O Gana vê o resultado não lhe ser favorável depois de uma grande segunda parte com Boateng, Muntari e Ayew a tentarem chegar à baliza de Howard!

Outra surpresa feita neste Mundial! A vingança está feita! Os EUA venceram o jogo por 2-1 e conseguiram sempre negar a entrada da área à equipa norte-americana!

Final da segunda parte

Gana 1-2 EUA

90+3' Remate forte de Muntari, mas completamente desconcertado!

90+1' Cartão amarelo para Muntari por falta muito feia sobre Dempsey!

5 minutos de compensação!

90' Livre para os EUA, pode ser perigoso!

88' O Gana não desiste da procura do segundo golo! O golo de Brooks foi mesmo um balde de àgua fria!

Zusi na marcação do canto e Brooks, de cabeça, atirou a bola para o fundo da baliza! Está feito o segundo golo dos norte-americanos numa altura em que o Gana está claramente a ser superior!

86' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DOS EUA!

85' A equipa de Appiah está claramente à procura do 2-1! Grande jogo da equipa africana ao longo deste segundo tempo!

Jogada perfeita de Muntari, com um passe ainda mais bonito para Gyan que aproveita a desmarcação de Ayew para fazer o passe. De olhos-nos-olhos com Howard o ganês não perdoou e fez o golo! Que golo bonito!

82' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DO GANA!

80' A dez minutos dos 90, continua a valer o golo de Dempsey aos 30 segundos!

79' Remate de Dempsey.... à figura de Kwarasey!

76' sai Bedoya em Zusi | sai Atsu em Adomah

76' Desperdício da equipa norte-americana! Era o lance perfeito para o contra-ataque, mas o cansaço já é muito!

74' O Gana tenta o contra-ataque, mas Boateng estava em posição irregular....

72' De novo o Gana no controlo do jogo! Os EUA continuam a recuar muito, mas a defender muito bem!

71' Sai Rabiu entra Essien

69' O canto para os EUA podia ter dado o golo depois da saída em falso de Kawarasey!

O peso do tempo de jogo começa a tomar conta dos jogadores norte-americanos!

66' O Gana continua a controlar o jogo, mas a verdade é que os contra-ataques dos EUA acabam sempre por criar perigo!

65' Remate forte de Asamoah... ao lado da baliza de Howard!

O Gana avisa cada vez mais que vai fazer o golo!

63' Jones aparece no corredor central e, sem medo, remata muito forte, defesa complicada para Kwarasey!

62' Remate de Atsu a sair por cima da baliza de Howard. Vê-se mais Gana neste segundo tempo!

60' A equipa dos EUA começa a mostrar cansaço e o Gana, em menos de 10 minutos já conta com 5 remates à baliza!

58' Entra Kevin-Prince Boateng sai Ayew

58' Defesa perfeita de Howard ao cabeceamento de Gyan! O Gana está a começar a criar o perigo!

Kevin-Prince Boateng está pronto para entrar!

56' Grande cruzamento de Muntari, com Gyan a atirar por cima da baliza!

55' Primeiro sinal de perigo! Muntari, médio do Milan, atira forte, mas ao lado da baliza de Howard!

Primeiros minutos da segunda parte com mais do mesmo, os Estados Unidos a defender e o Gana a tentar chegar à baliza e no controlo da posse de bola!

52' Remate de Atsu, agora mais chegado a meio-campo, mas a bola a sair muito por cima....

51' Bola perdida por Beckerman com Gyan a aproveitar, mas a fazer falta sobre a defesa norte-americana!

50' O Gana tenta chegar à grande área de Howard, mas os EUA têm estado muito fechados e bem organizados!

49' Corte perfeito de Beckerman, mas Bradley atrapalhou-se e deixou fugir a bola....

48' Contra-ataque americano bem estruturado por Dempsey, mas tira a defesa do Gana!

46' Gyan, em velocidade, tenta chegar à bola, mas a saída de Howard trocou as voltas ao ganês!

45' Falta feia de Beckerman sobre Asamoah! Faltou cartão....

Recomeça a partida!

Sai Besler, entra Brooks nos EUA

Não saiam daí, nós voltamos já!

Do lado africano, Asamoah e Atsu, tal como Gyan têm sido as estrelas da noite! Tentam os cruzamentos, os contra-ataques e os pontapés, mas a verdade é que acabaram por não conseguir concretizar nenhuma das oportunidades!

Com a saída de Altidore, o técnico norte-americano foi obrigado a colocar em jogo Jóhannsson, que apesar de ter a sua qualidade comprovada, tem estado muito desatento! Em dois lances que poderiam ter aumentado a vantagem americana, acabou por perder a bola!

Altidore, que também esteve presente no golo norte-americano, viu o jogo acabar por mais cedo. Num lance de contra-ataque, o avançado americano acabou por abusar e, ao que parece, rasgou um musculo da perna esquerda. O mesmo aconteceu no jogo desta tarde entre Portugal e Alemanha onde Fábio Coentrão e Hugo Almeida obrigaram Paulo Bento a duas substituições forçadas!

Grande jogo de Dempsey! O autor do golo, e capitão de equipa, tem sido crucial para o contra-ataque e tem ajudado a equipa a manter-se organizada em lances de potencial perigo para a baliza de Howard!

A partir daí, o Gana tem jogado com sempre: posse de bola, boas combinações, velocidade.... mas falta de concentração e concretização! Howard tem estado muito atento e tem parado todo o ataque ganês!

Ao intervalo, os EUA ganham pela margem mínima à equipa de Appiah! O golo perfeito de Dempsey logo aos 30 segundos de jogo manteve-se ao longo de toda a primeira parte e é com ele que a equipa norte-americana segue para o intervalo!

INTERVALO

GANA 0-1 EUA

45 +4' Grande cruzamento de Asamoah, com Bradley a lançar para fora e a fazer passar o perigo!

45+3' Simulação de Bradley, mas Jóhannsson ficou só a assistir.... faltou iniciativa!

45 + 1' Grande pressão dos EUA com falta de Muntari sobre Jones.... faltou mostrar cartão, mas Eriksson resolveu avisar os dois jogadores, porque no lance anterior, Jones tinha tentado fazer falta sobre o ganês....

5 minutos de compensação!

45' Defende com a ponta dos dedos Kwarasey!

45' Falta disparatada de Opare sobre Jones... livre para os EUA!

44' O Gana tem somado uma série de maus passes nos últimos minutos!

42' Que jogada brilhante! Boa combinação de Bedoya e Jóhannsson, mas estava lá Muntari para tirar a bola à estrela norte-americana!

40' Tentativa de ataque dos EUA com Jóhannsson a deixar fugir a bola!

38' Bom cruzamento de Atsu, com um cabeceamento de Gyan que deixou a desejar. A bola saiu muito ao lado!

37' O Gana continua em modo de ataque, mas os americanos têm mostrado que são perigosos no contra-ataque!

35' Dempsey continuou a sair assistido, mas recuperou a tempo de regressar ao relvado!

Dempsey levou com o pé de Muntari e está a sangrar, terá de sair para ser assistido fora das 4 linhas!

32' Remate forte de Asamoah, mas muito bem Howard a defender por instinto!

A quinze minutos do final da primeira parte, os EUA continuam a ganhar com um golo de Dempsey logo aos 30 segundos de jogo! Pouco se viu da equipa do Gana até agora...

30' Amarelo para Rabiu por falta sobre Beckerman.

29' Bom trabalho de Asamoah, a bola sobra para Atsu que, num remate forte, acaba por atirar por cima da baliza de Howard!

27' Corte crucial de Besler! A bola ia direitinha para a baliza de Howard!

26' Passe perfeito, mais uma vez, de Dempsey, com um remate forte de Bedoya a sair ao lado da baliza de Kwarasey!

25' Grande jogada começada por Beckerman, mas Opare a conseguir tirar a bola a tempo!

24' Canto batido para o Gana, com Boye a ficar zangado por não conseguir cabecear! A bola saiu ao lado da baliza de Howard!

23' ENTRA Jóhannsson SAI Altidore nos EUA

Sai de maca Altidore..... o veloz avançado parece ter o mesmo tipo de lesão de Fábio Coentrão e de Hugo Almeida! Palmas nas bancadas para este momento difícil do jogador americano!

20' Altidore tenta o contra-ataque, mas caiu mal e parece ter rasgado o musculo!!! Boas notícias para o Gana e para Portugal, numa noite, em que as lesões musculares parecem fazer parte do grupo G!

19' Grande jogada dos EUA! Passe perfeito de Dempsey, agarra Altidore, mas perdeu muito tempo a controlar a bola e agarrou a defesa do Gana, mesmo a tempo de evitar o segundo golo da equipa norte-americana!

17' Novo cruzamento de Atsu.... não chega Gyan! O Gana está a recuperar do mau início de jogo!

16' Grande contra-ataque dos EUA, mas Dempsey estava em posição irregular....

15' Passe perfeito de Atsu.... era para Gyan, mas Howard adianta-se e acaba por agarrar a bola primeiro que o avançado ganês!

14' Grande jogada de Opare, mas a bola a ir parar, mais uma vez a Tim Howard!

13' Grande cruzamento de Atsu, mas não estava lá ninguém para receber... agarrou Tim Howard!

11' Os EUA jogam agora mais à defesa, o Gana está a começar a atacar muito mais. Acordou a equipa de Appiah !

10' Tentativa de entrada na área por Gyan, mas corta a defesa americana! Muito bem organizada a equipa dos EUA a fazer um jogo seguro de si!

7' Bom cruzamento de Gyan, mas Tim Howard muito atento, a agarrar a bola a tempo!

6' O Gana está agora a acordar para a partida, a posse de bola começa a ser agora mais repartida!

4' A equipa norte-americana entrou a pressionar neste jogo! Isso é claro na bola disputada do lado ganês do campo.

Dempsey! Que golo bonito e entrada brilhante para a equipa americana! Aos 30 segundos de jogo o capitão americano já fez estragos! É até agora o golo mais rápido deste Mundial!

1' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DOS EUA!

ROLA A BOLA NO ARENA DAS DUNAS!

0' Chegou a vez do hino americano!

0' Já se ouve o hino do Gana!

22:52. As equipas estão prontas a entrar no relvado!

22:49. Tim Howard, guarda-redes do Everton, é o guarda-redes norte-americano de maior sucesso a nível europeu.(Foto:evertonfc)

22:34. Enquanto as duas equipas aquecem no relvado, nas bancadas, as estrelas das 2 bandeiras já se fazem sentir!

22:30. Christian Atsu, ex-jogador do FC Porto, também é titular na equipa ganesa!

22:18. Daniel Opare, que o FC Porto contratou para a próxima época, é titular na equipa do Gana! (Foto: AFP)

22:10. Falta pouco mais de uma hora para o ínicio da partida e no Estádio das Dunas já está tudo pronto para começar!

22:02. ONZE INCIAL DO GANA: Kwarasey; Opare, Boye, Mensah e Asamoah; Rabiu e Muntari; Atsu, A. Ayew, J. Ayew; Gyan.

21:59. ONZE INICIAL DA EQUIPA DOS ESTADOS UNIDOS: Howard, Bradley, Besler, Beasley, Dempsey (c), Bedoya, Jones, Beckerman, Altidore, Cameron e Johnson.

21:47. Appiah, na conferência de imprensa desta tarde deu a conhecer o onze que irá apresentar hoje, falta apenas a confirmação oficial, mas é esperado que alinhem: Adam Kwarasey, Daniel Opare, Kwadwo Asamoah, Jonathan Mensah, John Boye, Rabiu Mohammed, Christian Atsu, Sulley Muntari, Jordan Ayew, Asamoah Gyan e Andre Ayew.

21:45. A equipa norte-americana já está a chegar ao Estádio das Dunas.

21:34. O jogo de hoje pode ser crucial para as contas do grupo G. Os portugueses, que hoje perderam com a Alemanha por 4-0, esperam que entre Gana e EUA o empate seja o resultado final para poderem ainda sonhar com o apuramento.

21:30. A título de curiosidade falamos agora de dois irmãos: Kevin e Jérôme Boateng. Os dois irmãos de dupla nacionalidade, alemã e ganesa, vão-se encontrar num dos jogos do grupo G. Kevin-Prince Boateng joga no Schalke04 depois de ter passado 4 temporadas em Itália ao serviço do Milan. Jérôme está ao serviço do Bayern desde 2011 e optou por jogar ao serviço da Selecção Germânica, escolha que acabou por cair muito mal na relação familiar entre os dois jogadores.

21:00. Tal como aconteceu no outro jogo do grupo G, o juiz da partida desta noite é sérvio. Jonas Eriksson conta com mais 80 jogos ao serviço da FIFA e já é conhecido dos portugueses: apitou o Sporting x Bilbao em 2012 e o Benfica x Liverpool em 2010. Conhecido por deixar jogar e só mostrar os cartões quando não há outra opção, Eriksson tem uma média de 2 cartões amarelos por jogo, num total de 371 mostrados. (Foto: Fifa.com)

20:45. Enquanto que o Gana tem em Asamoah Gyan o mestre do ataque, os norte-americanos têm em Clint Dempsey o mestre dentro de campo. Aos 31 anos o médio do Seattle Sounders é dono e senhor da experiência em campo. Com mais de 105 internacionalizações ao serviço dos Estados Unidos, Dempsey conta já com mais 35 golos e marcou presença nos últimos 3 Mundiais. Uma coisa é certa, se há jogador de qualidade na equipa norte-americana, esse jogador é mesmo ele. (Foto: AFP)

20:20. Já os EUA não tiveram a vida facilitada para a chegada até aqui. A equipa do alemão Jurgen Klinsman viu o sonho desvanercer-se na fase final da CONCACAF depois da derrota com as Honduras. Ainda assim, a equipa norte-americana conseguiu dar a volta por cima e as sete vitórias em dez dos jogos realizados conseguiram dar aos norte-americanos o tão desejado apuramento. (Foto: AFP)

20:15. Asamoah Gyan é a grande estrela da equipa ganesa. Dono e senhor de um jogo veloz e conciso, Gyan é o avançado mais completo da equipa africana . Um jogador perigoso, atento e com um pé direito de fazer inveja a grandes estrelas europeias, Asamoah é, sem sombra de dúvidas, o jogador a temer pelos EUA no jogo desta noite. Foi o melhor marcador da fase de grupos, com 6 golos nos seis jogos realizados e se há coisa que Gyan sabe fazer, é dar a volta ao resultado.(foto: Fifa.com)

20:00. O Gana de Appiah chega ao Mundial deste ano depois de uma classificação digna de uma medalha. Como sabemos, o apuramento das Selecções Africanas acaba por ser muito próprio, tão próprio que o Gana apenas precisou de comprovar a qualidade que tanto o caracteriza! Com a presença no grupo G do CAF, a selecção ganesa enfrentou 3 das poderosas selecções do continente africano: Lesoto, Sudão e a Zâmbia. 15 pontos em 6 jogos, com 5 vitórias, uma derrota, 15 golos marcados e apenas 3 sofridos. Assim se faz o curriculo deste gigante africano, que chega agora ao Brasil com a presença num dos grupos em que os favoritos à passagem são a Alemanha e Portugal. A verdade é que a equipa ganesa não se vai limitar a ver jogar e promete trazer grandes surpresas para as terras de Vera Cruz. (Foto: AFP)

19:45. Esta será a terceira vez consecutiva que as duas Selecções se encontram num campeonato do Mundo. Gana e Estados Unidos encontraram-se em 2006 na fase de grupos e em 2010 nos oitavos de final da prova. A equipa africana leva uma larga vantagem com duas vitórias por 2-1. O jogo desta noite pode ser a reafirmação da equipa de Kwesi Appiah, mas a verdade é que os norte-americanos procuram vingança e não vão, com toda a certeza, cometer os mesmos erros de há quatro e há oito anos atrás.

19:30. Este é o segundo jogo do grupo G, depois de Portugal e Alemanha se terem defrontado para a abertura da jornada. A equipa das quinas perdeu por 4-0 no Arena Fonte Nova frente à ex-campeã do Mundo Alemanha.

19:10. O jogo desta noite será disputado no Arena das Dunas na cidade de Natal no Brasil. Este é o segundo jogo feito no relvado das Dunas, depois de ter sido estreado por México e Camarões. Com capacidade para 40 mil pessoas o Arena das Dunas ficou pronto para o campeonato do Mundo e está pronto para receber as duas equipas do grupo G. Apesar de tudo a Cidade de Natal tem sido alvo de uma tempestade as inundações têm feito parte do dia-a-dia da população local.

19:00. Muito Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma transmissão deste Mundial do Brasil 2014. A partir das 23h, Gana e EUA medem forças para a estreia de ambas as equipas e o VAVEL.COM não vai deixar escapar nada! Não saia do seu lugar e prepara-se para um grande, grande jogo que pode ser acompanhado aqui no Vavel Portugal!