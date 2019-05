Resultado Portugal x Alemanha na Copa do Mundo 2014 (0-4)

PARTIDA VÁLIDA PELA PRIMEIRA RODADA DO GRUPO G DA COPA DO MUNDO 2014, O JOGO SERÁ REALIZADO NA ARENA FONTE NOVA, EM SALVADOR

INCIDENCIAS : PARTIDA VÁLIDA PELA PRIMEIRA RODADA DO GRUPO G DA COPA DO MUNDO 2014, O JOGO SERÁ REALIZADO NA ARENA FONTE NOVA, EM SALVADOR

Fica tudo por aqui, daqui a pouco terão um análise mais profundo do jogo e esta noite poderão seguir no VAVEL.com o outro jogo do grupo G entre Gana e EUA, às 23h. Até esse momento tenham uma boa tarde!! Lembrem, Alemanha 4–0 Portugal.

Análise. As decisões do árbitro não foram boas para os interesses portugueses, com uma grande penalidade ao dez minutos numa jogada que não parece que desse para tanto e um cartão vermelho a Pepe numa jogoda que nem parecia falta do central madridista.

Análise. Pouca Portugal para muita Alemanha. O plano de Paulo Bento no início do jogo e má reação da equipa ao primeiro golo alemão, que foi de penálti muito discutível. Sem ideias no ataque e pouco agressiva quando não tinha a posse da bola. Todo o contrário os bávaros, que desde a possessão procuraram a baliza de Rui Patrício e tentando recuperar a bola o mais rápido possível.

Final!! Portugal 0-4 Alemanha. Três de Müller e um de Hummels.

90'+1 Quase Cristiano de falta!!! Lançamento desde muito longe que o guarda-redes alemão defendeu muito bem.

89' Mais dois minutos de jogo.

86' Joga com muita calma Alemanha e Portugal assina acabar assim depois de como correram as coisas.

80' E agora sai o máximo goleador do Mundial até agora. Sai Müller e entra Podolski.

78' Primeiro André Almeida evitou o golo alemão e na jogada a seguir o jogador do Benfica fez uma má defensa no lateral e o cruzamento só foi defendido por Rui Patrício, que deixou a bola aos pés de Thomas Müller para que marcara a vontade.

78' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLOOOOOOOOOO!!!! MÜLLER FAZ HAT-TRICK!!

75' Grande disparo de Nani, muito forte ao centro, e boa defesa de Neuer. Na recarga Éder chega primeiro à bola e Höwedes bate ao avançado luso, mas o árbitro não apita nada.

73' Mais um jogador com problemas. Hummels sai com problemas no joelho direito e no seu lugar entra Mustafi.

68' Outra vez Götze perto do golo!!! Defendeu bem João Pereira depois de um bom contra-ataque alemão

64' Terceira substituição de Portugal, obrigada também. Entra André Almeida e sai Coentrão.

63' Outra lesão importante em Portugal, que lhe está a sair tudo ao revés. Coentrão se vai do jogo em maca.

61' Primeira substituição de Alemanha, sai Özil e entra Schüerrle.

59' O tentou com um falta Portugal, que com o ritmo de jogo tão baixo consegue aparecer na área de Alemanha.

55' Portugal fica bem protegida atrás neste início da segunda metade, enquanto Alemanhã não arrisca a bola e joga com calma.

50' Falhou Özil isolado frente a Rui Patrício!!! E Müller também falhou na recarga.

47' Paulo Bento tenta improvisar com Nani no centro do campo, ficando o esquema de Portugal num 4-3-2.

45' Entrou Ricardo Costa no lugar do Miguel Veloso em Portugal.

45' Começa a segunda metade!!!!

Intervalo. As decisões do árbitro não podem esconder que Portugal ficou muito a expectativa no jogo, esperando atrás sem pressionar à saída do jogo alemão e precipitando-se quando tinha a posse da bola. Enquanto Alemanha esperou sua oportunidade, movendo a bola com tranquilidade e sem complicações. Só Lahm cometee algum erro nesse sentido.

Intervalo. Assim foram os golos da primeira metade.

Intervalo. Foi superior Alemanha a Portugal numa primeira metade marcada por um discutível penálti aos dez minutos e a expulsão injustíssima de Pepe com cartão vermelho directo. Ainda assim o jogo bávaro foi melhor e procurou mais o golo que os portugueses.

Intervalo. Alemanha 3-0 Portugal, dois de Müller e outro de Hummels.

45' Mal a defensa portuguesa que não sacou a bola e Thomas Müller o aproveita para fazer o terceiro com um disparo desde a altura do ponto de penálti.

45' GOOOOOOOOOOOOOOLLLOOOOOOOOOO!!!!!!! MÜLLER!!

41' Boa defesa de Rui Patrício a um bom remate de Götze. Parece que Paulo Bento vai a esperar ao intervalo para mexer a equipa.

37' Exagerada a sanção do árbitro para o central português, que num forcejo com Müller lhe dá na cara e o sérvio considera que é falta e cartão vermelho. Erro do árbitro que perjudica gravemente a Portugal.

36' Expulso Pepe por cartão vermelho directo!!

33' Tenta reagir a equipa de Paulo Bento com uma boa combinação que acabou com um mal passe de Coentrão, em fora de jogo, que acaba num canto que Éder remata um pouco alto.

31' Canto marcado por Müller e que o central rematou na frontal da área pequena. Portugal sem resposta ao jogo bávaro.

30' GOOOOOOOOOOOLLLOOOOOOOOOOOOO!!! HUMMELS!!

30' Quase Götze!!! Jogada rápida de Alemanha com um passe longo para Özil e este assistiu ao jogador do Bayern, cujo disparo foi curtado por João Pereira para canto.

27' Se senta no banco Hugo Almeida lesionado e entra Éder, no que é a primeira substituição do jogo.

26' Deve fazer mais alguma coisa Portugal quando tem a bola para criar perigo e quando não tem a bola para roubar mais rápido, sem deixar aos alemães mover tão fácil a bola.

24' Uiii!!! Nani perto de fazer um grande golo desde fora da área. Com pouco quase surpeende a Neuer quando a defensa esperava o cruzamento.

22' Assim foi que Thomas Muller deu vantagem a Alemanha, convertendo o penálti.

20' Alemanha está muito bem no jogo, sempre com 4 homens atrás contra os dois que deixa Portugal em posições avançadas.

17' Portugal tem um problema no lateral direito, onde João Pereira está perdendo a posição e Müller está a ganhar as costas do português. Pelo momento sem conseguir dar um passe perigoso.

15' Não muda nada com o golo alemão, Portugal tenta esperar uma saída rápida enquanto Alemanha é quem tem a posse da bola.

11' GOOOOOOOOOOOOLLLOOOOOOOOOOO!!! MÜLLER!! Converteu o disparo desde os onze metros o alemão.

10' Penálti de João Pereira sobre Götze e cartão amarelo para o lateral. Faz muito o extremo por cair, embora há contacto do lateral.

7' Uiii!!! Khedira quase aproveita um grande erro de Rui Patrício, que deixou a bola nos pés do alemão quando ele estava muito longe da baliza. O disparo do jogador madridista saiu fora.

6' Quase Cristianoooo!!! Disparo cruzado do capitão com grande defesa de Neuer.

4' Responde Portugal com o primeiro remate à baliza. Hugo Alemida com a perna direira, a má, muito fácil para Neuer.

2' Primeira chegada de Alemanha com um cruzamento de Götze pela direita e um canto que não levou perigo à baliza de Rui Patrício.

0' COMEÇA O JOGO!!!!!

16:57. Já soam os hinos! Primeiro o alemão e depois será o momento do hino português. Magnífico ambiente em Salvador para este grande jogo entre Alemanha e Portugal.

16:55. Prontos os 22 jogadores para sair ao relvado, onde as bandeiras das duas selecções estão a espera deles. Cristiano Ronaldo cumprimenta a alguns conhecidos como Özil e Khedira.

16:44. Mais uma vez, a humidade será protagonista num jogo deste Mundial do Brasil. Tanto Alemanha como Portugal jogaram baixo o sol de Salvador, ainda quando se esperam nuvens durante um dia que está com uns 26ºC e uma humidade do 79%.

16:38. Com os jogadores já a realizar exercícios de aquecimento sobre o relvado do Arena Fonte Nova em Salvador, se pode ver a Cristiano Ronaldo com uma bandagem no joelho esquerdo. Pelo bem do espectáculo, que seja só por precaução depois dos problemas que teve a atual Bola de Ouro.

16:30. Em Alemanha falta saber quem irá a fazer funções de ponta de lança. Parece que Müller deveria começar aí, mas sua capacidade de trabalho defensivo é maior que a do Özil e Götze e poderia ser que um deles ocupe a posição natural de um "nove".

16:25. Nessas superioridade que procura o treinado alemão, será chave o trabalho de Raul Meireles. O atual jogador do Fenerbahçe deverá fazer de "box-to-box" mais que nunca para cumprir nas tarefas defensivas e ofensivas, fazendo que Portugal ganhe essa faceta do jogo.

16:20. Enquanto Joaquim Löw prefere cobrir-se perante o contra-ataque de Portugal, assim quem põe dois jogadores de perfil defensivo para impedir que Moutinho tenha hipótese de lançar à equipa com velocidade e também ter superioridade numérica frente ao ataque luso.

16:15. Com as duas equipas confirmadas, ficam claro os medos dos dois treinadores. Paulo Bento não quer que a emoção de um primeiro jogo no Mundial e contra Alemanha ultrapasse ao jogadores, por isso parece escolher a experiência do Veloso antes do bom nível exibido por William Carvalho.

16:10. Também sai com precauções Joachim Löw, que usará o 4-3-3 com Lahm junto a Khedira e Kroos no centro para compensar a falta de trabalho defensivo que podem ter os três homens mais adiantados.

16:03. Poucos riscos por parte de Paulo Bento, que usa sua equipa habitual com a entrada de Miguel Veloso no centro junto a Meireles e Moutinho. Assim, fica fora William Carvalho, quem parecia ter ganhado um lugar na equipa depois da grande época e os bons jogos de preparação que fez.

Já estão confirmados os ONZES das duas equipas!!

Alemanha: Neuer, Howedes, Hummels, Khedira, Ozil, Muller, Lahm (c), Mertesacker, Kroos, Gotze, Boateng.

Portugal: Patricio, Bruno Alves, Pepe, Coentrão, João Pereira, J. Moutinho, Veloso, Meireles, Nani, Hugo Almeida, Ronaldo (c)

15:55. Seguindo com as participações de Portugal no Mundial, é preciso lembrar aquele quarto lugar em Alemanha 2006. Esta vez a França de Zidane evitou a presença lusa na final e depois a própria selecção alemã bateu 3-1 à Portugal do Figo e companhia.

15:50. Outros das ameaças germanas é seu número 'dez', Mesut Ozil. Se calhar tem alguns problemas para participar de forma constante no jogo, mas quando aparece acostuma a ter a melhor solução para que sua equipa chegue à baliza inimiga

15:45. Alemanha tem jogadores de um nível espectacular e um deles é Mario Götze, que hoje pode jogar no corredor esquerdo. O jogador do Bayern e formado no Borussia Dortmund é talento puro, com excelente capacidade de drible e finta, além de uma velocidade que lhe convertem num jogador perigoso para a defensa rival.

15:39. Se Portugal tem boas lembranças de um Mundial, essas vêm desde Inglaterra 1966. Aquele ano só a anfitriã afastou à Portugal de Eusébio da grande final no Wembley.

15:32. Nessa mesma competição, os alemães também foram eliminados por 1-0 nas meias-finais por uma Espanha que marcou numa bola parada, tradicionalmente uma das fortalezas bávaras.

15:28. Há quatro anos, em África do Sul a selecção de Portugal ficou nos oitavos-de-final depois de ver como um golo de David Villa fazia a diferença e deixava aos portugueses sem opções de sonhar, enquanto os espanhóis andavam directos ao primeiro campeonato do Mundo da sua história.

15:00. Duas horas para o começo do primeiro jogo de Alemanha e Portugal no Mundial do Brasil 2014. Os portugueses querem surpreender demonstrando que são verdadeiramente competitivos e os alemães querem dar o passo definitivo para ganhar sua quarta Copa do Mundo.

14:55. O árbitro da partida será o sérvio Milorad Mazic, de 41 anos e com experiência internacional quer em Champions League quer em jogos de classificação para o Mundial. O balanço de cartões nos 160 jogos é de 679 amarelos, 20 vermelhos e 16 jogadores expulsos depois de ver dois cartões amarelos.

14:50. O cenário do jogo de hoje, Salvador, é conhecido por ter sido a primeira cidade que fundou Portugal na colonização do Brasil. O Arena de Fonte Nova, com capacidade para 54.907 pessoas, foi construído sobre o antigo estádio Octavio Mangabeira, implodido no 2010.

14:45. Dos jogadores bávaros foi a turma de Mertesacker a falar com a imprensa. O central destacou a pressão que eles próprios colocam aos ombros para uns "jogos que serão muito mais exigentes do que os treinos". Também foi realista e declarou que "pode ser meu último grande torneio".Per Mertesacker. Foto: Bongarts | GettyImages

14:40. No lado alemão, o treinador avisou os jogadores "Portugal pode alcançar a final" e destacou a equipa lusa por ser "mestre do contra-ataque". Por último e falando dos seus jogadores, louvou o progresso "dia a dia a nível físico" de Mesut Özil.

14:35. Também falou do jogo a grande estrela de Portugal, que transmitiu que a “Seleção está bem e confiante para iniciar o Campeonato do Mundo”. Depois, Cristiano Ronaldo mandou uma mensagem aos adeptos afirmando que “os problemas estão ultrapassados” e lembrando ao resto da equipa que na Seleção é "mais um jogador para ajudar".

14:30. Paulo Bento falou sobre as opções no grupo G da selecção portuguesa, onde o "primeiro objetivo é qualificar-mo-nos para os oitavos de final" e para isso tem "a ambição de ganhar" à Alemanha, “uma equipa extremamente competitiva".

14:25. Joachim Löw é quem mais dúvidas pode ter, com as alternativas no meio do campo. As expeculações se mexem entre o 4-3-3 e o 4-2-3-1 nos que a posição de Lahm, Götze e Müller não parecem claras. Pensando em vencer a disputa a meio-campo, o treinador alemão poderia sair com Khedira, Kroos e Schweinsteiger.

14:20. No que ao próprio jogo se refere, há muitas incógnitas sobre os esquemas que Bento e Löw poderão usar neste primeiro jogo. Com todos os homens disponíveis, o treinador luso poderia optar pelo clássico 4-3-3 com William Carvalho, Meireles e Moutinho no centro e a possível entrada de Ricardo Costa no lugar de um Pepe que jogou poucos minutos nos jogos de preparação.

14:15. Enquanto os germanos somam quase dois dezenas de participações no Mundial, para Portugal o evento do Brasil será a sexta experiência nos mundiais. Uma competição que a Selecção da Quinas não falha desde França 1998, embora tenha sido na primeira participação que Portugal teve o melhor resultado.

14:10. Para a Alemanha este será o 15º Mundial consecutivo de um total de 17 participações, somando as que fez como Alemanha Occidental. Quando hoje começar a partida em Salvador, os alemães terão disputado oficialmente 100 jogos nos Mundiais, estatística de que são lideres.

14:05. Este será o 18º jogo entre alemães e portugueses e a vantagem dos bávaros nos confrontos directos é clara com nove vitórias frente às três de Portugal. Para ver o último triunfo da Seleção sobre Alemanha há que voltar ao Euro 2000, quando os três golos de Sérgio Conceição deram a vitória à equipa portuguesa.

13:00. Sejam bem-vindos ao VAVEL.com para seguir este interessantíssimo e muito importante Alemanha x Portugal no quinto dia de competição do Mundial do Brasil 2014. Hoje joga-se a primeira jornada do grupo G, no qual também estão os Estados Unidos e Gana.