Kakuba e Kieszek assinam pelo Estoril, Gonçalo Santos de partida

Kieszek e Kakuba são os mais recentes reforços do Estoril, equipa sensação da primeira liga. O guarda-redes e o lateral esquerdo são as últimas adições ao plantel orientado por José Couceiro, que tenta suprir as saídas de alguns jogadores importantes, como Tiago Gomes ou até mesmo do brasileiro Vágner, que poderá estar de partida da Amoreira.

O guarda-redes polaco, de 30 anos, abandona assim o Vitória de Setúbal, onde jogou nas duas últimas temporadas e onde estava em fim de contrato. Já Kakuba, jogador do Uganda que militava no Sporting da Covilhã, assinou por quatro épocas.

Em vias de emigrar está o médio defensivo Gonçalo Santos, que já terá acordado com os croatas do Dinamo Zagreb a sua transferência para o futebol de leste. O jogador de 27 anos tem-se destacado no miolo «canarinho», com 74 jogos em duas temporadas, mantendo uma regularidade assinalável que não passou despercebida à formação da liga croata, que pagou o valor da cláusula de rescisão, fixado em 800 mil euros, adiantou, no passado dia 15, o jornal «A Bola». Apesar da vontade de Couceiro em manter o seu esteio de meio-campo, a saída é já inevitável.

Gonçalo Santos irá, caso seja oficializada a mudança, encontrar o médio Paulo Machado (contratado há poucos dias) e, muito possivelmente, o guarda-redes Eduardo, que terminou o vínculo com o Génova e deverá ingressar na formação campeã da Croácia.