Rakitic é reforço do Barcelona

Depois de uma semana onde foi anunciada a transferência de Cesc Fábregas para o Chelsea, o Barcelona não perdeu tempo em anunciar o seu substituto. O seu nome é Ivan Rakitic e chega do Sevilha FC a troco de 20 milhões de euros.

Para além da compensação financeira, o Sevilha recebe ainda durante duas épocas o jovem Denis Suárez, jogador da equipa B dos blaugrana.

Ivan Rakitic fez grande parte da sua formação nos suiços do Basielia, clube que representou enquanto sénior por três épocas, vencendo uma Taça da Suiça. Em 2007 o médio croata partiu para o Schalke 04, onde se sagrou campeão alemão em 2010/2011. As boas exibições de Rakitic chamaram à atenção do Sevilha que o contratou no mercado de Inverno dessa mesma época. Após quatro anos ao serviço dos andaluzes, o croata ruma agora à Catalunha.

Raktic conta ainda com 63 internacionalizações pela Croácia, de onde resultaram 9 golos.

Raktic é o terceiro reforço confirmado no Barcelona para a próxima época, isto após as entradas dos guarda-redes Marc-André Ter Stegen, vindo do Borussia Mönchengladbach, e do chileno Claudio Bravo, oriundo da Real Sociedad.