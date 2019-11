7º dia do Mundial: Todos querem ganhar

Austrália x Holanda: Tentar fazer sumo com laranja mecânica

A Holanda vem de um triunfo mágico frente à Espanha no qual venceu por 5-1. Nesse jogo Van Gaal utilizou um sistema com 3 centrais mas agora poderá optar por um sistema mais tradicional devido ao facto de à partida o encontro ser mais fácil. Louis Van Gaal poderá ter um grande desafio que é o excesso de confiança dos seus jogadores.

Para evitar isso é deverão ser recordadas as palavras de Van Persie no final do jogo com a Espanha: «O Mundial ainda mal começou. Conseguimos um resultado impressionante, mas para vencer esta prova temos um longo caminho a percorrer. Este é a minha quinta prova de alto nível de seleções e sei como as coisas funcionam: a euforia vai e vem muito rápido. Por isso teremos de nos certificar de que temos os pés assentes no chão não só pelos adeptos, mas também por nós».

A Austrália apesar da derrota na 1ª jornada com o Chile, os «Socceroos» deram boas indicações nesse jogo e deram mesmo a sensação de estarem a dominar. Para este novo encontro o selecionador australiano, Ange Postecoglou, não poderá contar com o lateral Ivan Franjic devido á lesão sofrida no jogo contra os chilenos e com o médio Mark Miligan. Ryan McGowan deverá substituir Franjic enquanto para o lugar do médio há quatro candidatos: James Holland, Masimo Luongo, Oliver Bozanic e Matt Mckay. O partida será arbitrada pelo argelino Djamel Haimoud de 43 anos.

Espanha x Chile: Confirmação do fim da era do «tiki-taka»?

A bicampeã europeia e campeã do mundo vem de uma derrota pesada mas apesar disso continuam a ser os favoritos. Vão ter de ver este jogo como uma final antecipada para assim venceram e levantarem a moral. O selecionador, Vicente Del Bosque diz já ter o onze na cabeça e não poderá contar com o guarda-redes De Gea.

Já os chilenos estão muito motivados e vão querer ganhar para confirmarem a passagem à fase seguinte. Os chilenos contam no seu plantel com Claudio Bravo e Alexis Sanchéz que conhecem bem o futebol espanhol. No caso do extremo pode ser importante devido ao facto da Espanha jogar um futebol equivalente ao do Barcelona. O guarda-redes se estiver num dia inspirado também pode ser uma enorme dor de cabeça. Arturo Vidal, Medel, Isla e Vargas também são nomes a ter em conta.

Camarões x Croácia: É o tudo ou nada!

Vai ser um jogo inédito. Camarões e Croácia vão-se defrontar pela primeira vez na história do futebol. Tinha de acontecer logo num Mundial.

Os camaroneses são a equipa mais fraca do grupo mas vão querer a vitória para comprovar o contrário. Fizeram um mau jogo contra o México no qual so fizeram um remate à baliza efectuado por Eto'o que neste momento é a maior dor-de-cabeça para Volter Fink. O avançado está a contas com uma lesão no joelho e será duvida até perto do apito incial. O seleccionador prometeu mudanças na equipa mas nada de radical.

A Croácia partilha com o México o favoritismo ao 2º lugar do grupo mas por enquanto estão em desvantagem devido à derrota na 1ª jornada contra o Brasil. Mas nem tudo é mau. Os croatas tem um reforço de peso que é Mandzukic, jogador que falhou o 1º jogo devido a castigo. Voltam assim a ter a sua principal referência ofensiva. Danijel Pranjic também está de volta à equipa.

Este jogo é caso para dizer que se não matas, morres.O português Pedro Proença vai ser o árbitro principal. Vai estar acompanho por Bertino Miranda, José Trigo e o guatemalteco, Walter Lopez.