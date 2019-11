Nico Rosberg acredita ter ímpeto sobre Hamilton

Nico Rosberg mostra-se bastante confiante à entrada do GP Áustria no Red Bull Ring devido à vantagem que tem sobre o seu companheiro de equipa e refere que esse aspeto psicológico lhe dará vantagem para este fim-de-semana.

Alemão está confiante

O alemão refere mesmo que «se temos um companheiro de equipa que tem três ou quatro vitórias consecutivas, é óbvio que irá reforçar a sua posição. Portanto foi importante terminar com a sua série de vitórias, batê-lo no Mónaco e terminar em segundo no Canadá. O aspecto psicológico é uma parte muito importante do desporto.», reforçou Rosberg, que prece ter lidado muito bem com a pressão imposta por Hamilton após as quatro vitórias consecutivas do piloto inglês. «Se mandarmos esses resultados para trás das costas, como eu fiz agora, isso dá-nos aquele bocadinho extra, aquela pequena vantagem, que ajuda. Isso é importante».

Nico quer sempre lutar pelas victórias

Noutra perspetiva, o alemão da Mercedes acredita que os flecha de prata têm monolugar para lutar sempre pelas vitórias e que foi frustrante acabar no segundo lugar no circuito Gilles Villeneveu, e ter visto Lewis Hamilton desistir devido a problemas mecânicos. Rosberg conclui «É mau porque o nosso carro é rápido o suficiente para vencer todas as corridas, por isso vir do Canadá sem uma vitória é muito desapontante para a nossa equipa. Precisamos de recuperar na Áustria e terminar em primeiro e segundo todas as corridas, dado o carro que temos».

Será, portanto, uma oitava ronda interessante, acrescendo o facto de que o GP da Áustria tem estado afastado do calendário de Fórmula 1 há 11 anos. Foi disputado pela última vez em 2003.