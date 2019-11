Uruguai x Inglaterra, Copa do Mundo

Esperamos que tenham gostado de mais esta transmissão . Continuem a acompanhar todo o Mundial e o resto da actualidade desportiva em Vavel.com.pt. Até uma próxima oportunidade.

Já a Inglaterra vai ter de fazer contas e esperar pela ajuda de terceiros. Esta sexta-feira joga-se o outro encontro do grupo entre Itália e Costa Rica, caso os italianos não vençam, os ingleses ficam já eliminados do Mundial. Em caso de triunfo transalpino, a selecção de Roy Hodgson vai ter de vencer os costa riquenhos na última jornada e esperar que a Itália derrote o Uruguai, depois a diferença de golos ditará quem fica no segundo lugar.

Grande jogo de futebol na Arena de São Paulo com Uruguai e Inglaterra a procurarem o golo desde o apito inicial. Luis Suarez fez a diferença e deixa os uruguaios mais próximos do apuramento, já que continuam no terceiro lugar do grupo e vão decidir a qualificação na ronda final com a Itália.

FINAL DA PARTIDA!!! O Uruguai vence a Inglaterra por 2-1 com um bis de Luis Suarez, com Wayne Rooney a marcar para os ingleses.

90+2' Steven Gerrard de longe atira ao lado da baliza de Muslera.

90' Vão jogar-se mais cinco minutos de compensação!

89' Agora é o Uruguai a fazer a última alteração, com Luis Suarez a dar o seu lugar a Coates.

87' Esgota as substituições a Inglaterra, sai Jordan Henderson e entra Rickie Lambert.

84' GOOOOOLLLLLLOOOOOO DO URUGUAI!!! Muslera pontapeia a bola para o meio-campo Steven Gerrard salta de cabeça e toca no esférico que vem para trás isolando o seu colega de equipa no Liverpool, que na cara de Joe Hart fuzila autenticamente para o fundo da baliza, bisando na partida.

78' Alteração no Uruguai, sai Álvaro Gonzalez entra para o seu lugar Fucile.

77' Daniel Sturridge dentro da área do Uruguai e mesmo apertado por dois defesas, consegue rematar para defesa difícil de Muslera.

75' GOOOOOOLLLLLLLOOOOOOO DA INGLATERRA!!! Glen Johnson fura pela direita cruza para dentro da pequena área e Wayne Rooney mais rápido que Muslera atira para o fundo das redes. Está reposta a igualdade no marcador.

74' Boa jogada de Daniel Sturridge que peca apenas na hora de rematar, saindo o dísparo fraco para as mãos de Muslera.

70' Mexe de novo a Inglaterra, sai Danny Welbeck e entra Lallana.

67' Cartão amarelo para Steven Gerrard por rasteirar Cristian Rodriguez.

67' Alteração no Uruguai, sai Lodeiro entra para o seu lugar Stuani.

64' Substituição na Inglaterra, sai Raheem Sterling e entra Ross Barkley.

59' Remate colocado de Jordan Henderson à figura de Muslera.

53' Que recomeço de jogo louco! A Inglaterra responde ao sufoco uruguaio, novamente por Rooney a dominar dentro da área e à meia volta a rematar para uma grande intervenção de Muslera.

52' Agora é Cavani!!! Combinação do avançado do Paris Saint-Germain com Lodeiro, este isola o camisola 21 que na cara de Joe Hart desvia a bola em demasia e esta sai para fora.

50' Luis Suarez vem com tudo para o segundo tempo, agora aparece com espaço no lado direito e já dentro da área acaba por rematar, só que acerta mal na bola e esta sai muito ao lado.

49' Outra vez Luis Suarez quase a marcar!!! Novamente num pontapé de canto com a bola a ser batida muito próxima à baliza e Joe Hart em cima da linha a evitar o golo.

COMEÇA A SEGUNDA, AGORA SAI A INGLATERRA!!!

Do lado inglês Wayne Rooney tem sido um dos mais inconformados e dele surgiram duas chances para inaugurar o placar. Primeiro num livre directo que junto do poste, depois num cabeceamento que acertou em cheio na trave. O avançado do Manchester United estaria na última jogada de perigo desta etapa inicial, isolando Sterling, que atirou para boa defesa de Muslera.

Primeira parte de grande intensidade de ambos os lados com a Inglaterra a ter maior posse de bola e o Uruguai a explorar o contra-ataque. Os dois conjuntos tiveram três ocasiões de golo para marcar, foram mais eficazes os uruguaios aproveitando a última já dentro dos dez minutos finais, para se colocarem na frente.

INTERVALO NA ARENA DE SÃO PAULO! O Uruguai vai vencendo a Inglaterra por 1-0, com um golo marcado por Luis Suarez.

40' Não perde tempo a Inglaterra! Wayne Rooney desmarca Raheem Sterling que já dentro da área remata de primeira e obriga Muslera a socar para canto.

38' GOOOOOOLLLLLLOOOOO DO URUGUAI!!! Jogada do trio de ataque sul americano, Lodeiro abre para Cavani este descaído para o lado esquerdo a cruzar e Luis Suarez na área de cabeça a bater Joe Hart.

31' NA BARRA!!!! Steven Gerrard bate o livre na direcção da baliza e Wayne Rooney de cabeça quase em cima da linha de golo acerta no ferro. Esteve muito perto de marcar a Inglaterra.

30' Livre lateral já muito próximo da linha de grande área que pode levar perigo para a área do Uruguai.

27' Canto rasteiro batido por Luis Suarez, a bola vem para a marca de grande penalidade onde aparece Cavani atirar por cima da baliza. Boa ocasião de golo para os sul americanos.

20' Primeiros vinte minutos do encontro com a Inglaterra a tentar meter mais velocidade, perante um Uruguai que entrega a posse de bola e espera pelo erro para tentar o contra-ataque.

15' Responde o Uruguai ao livre de Rooney! Cruzamento para a área inglesa, a bola sobra para o lado esquerdo onde surge Cristian Rodriguez a rematar forte, mas a bola sai um tudo nada acima da barra.

10' Wayne Rooney bate exemplarmente o livre, mas o esférico passa rente ao poste direito de Muslera, que ficou pregado ao relvado. Primeira oportunidade golo.

9' Livre frontal muito perigoso a favorecer a Inglaterra, com Godin a ver o cartão amarelo por cortar a bola com o braço.

5' Canto de Luis Suarez muito chegado à baliza a obrigar Joe Hart a defesa apertada para a linha de fundo.

INÍCIO DA PARTIDA, SAIU O URUGUAI!!!

19.56. E agora o hino nacional da Inglaterra.

19.54. Toca o hino nacional do Uruguai.

19.53. Entram as equipas na Arena de São Paulo!!!

19.33. Quanto à Inglaterra alinha com Joe Hart na baliza, defesa composta por Phil Jagielka, Gary Cahill, Glen Johnson e Leighton Baines, o meio-campo com Jordan Henderson, Steven Gerrard, Danny Welbeck e Raheem Sterling, dupla de ataque formada por Waine Rooney e Daniel Sturridge

19.30. O Uruguai joga de início com Muslera na baliza, defesa formada por Álvaro Pereira, Gimenez, Goding e Martin Cáceres. No meio-campo Cristian Rodriguez, Lodeiro, Arevalo e Álvaro Gonzalez, o ataque estará entregue a Cavani e Luis Suarez

19.25. Já temos equipas oficiais na Arena de São Paulo!!!

19:00. No lado do Uruguai Diego Lugano é baixa na equipa. O central e capitão da selecção azul celeste, tem uma lesão no joelho esquerdo que se agravou depois do encontro da primeira jornada, diante da Costa Rica e não existe uma data prevista para o seu regressa. Quanto a Roy Hodgson terá todos os convocados à sua disposição.

18:00. Os uruguaios têm vindo a conquistar o estatuto de potência sul-americana, dado o talento que emergiu no país. O ataque temível, feito de jogadores como Suaréz ou Cavani, colocará em sentido a formação de Hodgson. De referir que o Uruguai chegou às meias-finais do último Mundial, na África do Sul, competição onde fez uma caminhada impressionante. A Inglaterra, por seu turno, tem andado arredada das fases mais avançadas das provas, chegando agora a este Mundial com uma equipa renovada e repleta de juventude - Sterling tem 19 anos, Chamberlain 20 anos, Luke Shaw apenas 18, Phil Jones 22, Wilshere também 22 e Barkley 20. (Foto: mirror.co.uk)

17:30. A última vez que Inglaterra e Uruguai mediram forças, os leões ingleses venceram por 2-1, com golos de Crouch e Joe Cole, no ano de 2006. Na altura jogou-se em ambiente amigável, na preparação para o Mundial 2006. De então para cá ainda pontificam alguns nomes, resistentes, no Uruguai. Maxi Pereira, Godín, Forlán, Lugano e Diego Pérez, ainda integram a selecção neste Mundial 2014. Já na Inglaterra a mudança foi bem maior: apenas Gerrard, Rooney e Lampard permanecem no conjunto de Sua Majestade.

17:00. As duas formações já se defrontaram por 10 ocasiões: o Uruguai venceu por quatro vezes, enquanto a Inglaterra bateu os sul-americanos em três partidas. Da dezena de jogos, apenas dois foram realizados em âmbito competitivo, todas as restantes 8 partidas foram amigáveis. No Mundial da Suíça, em 1954, o Uruguai bateu (nos quartos-de-final) a Inglaterra por 4-2, com golos de Borges, Varela, Schiaffino e Ambrois para o lado uruguaio. Lofthouse e Finney apontaram os golos ingleses. O segundo encontro em Mundiais aconteceu na fase de grupos do Mundial de 1966, em Inglaterra - 0-0 foi o resultado.

16:45. As contas do Grupo D são simples de fazer: Costa Rica, com 3 pontos, comanda o grupo com a Itália. Ambas as equipas irão defrontar-se nesta segunda ronda dos grupos e quem vencer ficará com o apuramento garantido. Hoje, no duelo de Uruguai x Inglaterra, o perdedor poderá dizer adeus à competição. Maxi Pereira não jogará, por ter visto um cartão vermelho diante da Costa Rica após falta grave sobre Joel Campbell, homem da partida.

16:30. A Inglaterra, longe de ser surpreendida, acabou também por não conseguir pontuar. O duelo equilibrado com a Itália pendeu para o lado da «Squadra Azzurra», que venceu por 2-1, com golos de Marchisio e Balotelli. Sturridge ainda igualou a contenda, a passe de Rooney, mas Balotelli, na segunda parte, cabeceou para golo depois de um cruzamento perfeito de Candreva. O calor que se fez sentir em Manaus prejudicou o ritmo de jogo de ambas as selecções.

16:20. Ambas as selecções perderam os seus primeiros jogos e agora estão necessitadas de pontos para ainda poderem sonhar com a passagem aos oitavos-de-final. A vitória é indispensável, tanto para a selecção de Oscar Tabarez como para a formação treinada por Roy Hodgson. A Costa Rica foi a causadora da surpresa, tendo batido o Uruguai por 3-1, com golos de Campbell, Duarte e Urena. O Uruguai marcou primeiro, por Cavani, de grande penalidade.

16:00. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Mundial 2014, aqui, em Vavel.com, vamos acompanhar o directo da partida entre o Uruguai e a Inglaterra, a contar para a segunda ronda do Grupo D. A partida está agendada para as 20 horas e ocorrerá no Estádio Arena de São Paulo. (Foto: meutimao.com.br)