Copa do Mundo 2014: França - Suiça (2-5)

Da nossa parte é tudo! Voltamos a encontrar-nos amanhã para mais um directo deste Mundial 2014! Obrigada por terem ficado desse lado!

Com este resultado a França conquista o primeiro lugar do Grupo E. A Suiça espera agora um empate no jogo entra Honduras e Equador para poder continuar a sonhar com os oitavos de final deste Mundial!

Destaque merecido ainda para Kuipers, que ao longo de todos os 93 minutos mostrou apenas 2 cartões amarelos, o último acabou por deixou Cabaye de fora da 3ª jornada da fase de grupos!

Destaque para a marca dos 104 golos marcados pela equipa francesa em fases finais de campeonatos do Mundo. Uma marca já conquistada pela Itália, pelo Brasil e pela Argentina!

Grande jogo de Benzema, grande jogo de Giroud e grande exibição de Xhaka no segundo tempo.

A Suiça apesar de tudo, acabou por conseguir marcar 2 golos ainda antes do apito final. A honra ficou do lado suiço!

O jogo que parecia ser equilibrado antes de começar acabou a pender só para um dos lados! O Francês! A equipa de Deschamps garante assim a passagem à próxima fase!

Benzema ainda marcou um golo, mas o juiz da partida já tinha apitado para o final....

ACABA O JOGO

SUIÇA 2-5 FRANÇA

90+1' A Suiça não desiste e ainda acredita!

3 minutos de compensação!

88' Amarelo para Cabaye.... está de fora no próximo jogo o Francês!

Xhaka aproveita uma desatenção na defesa e faz o segundo golo da Suiça! A equipa acredita mais agora!

87' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DA SUIÇA !

86' A Suiça concentra-se agora à volta da grande área de Lloris!

84' A Suiça não vai perdendo a esperança e está a querer criar o perigo, mas a verdade é que já é muito tarde para isso!

83' A Suiça iguala assim o resultado de Espanha no jogo de estreia deste Mundial com a derrota por 5-1 frente à Holanda!

82' SAI Valbuena ENTRA Griezmann na equipa francesa!

Dzemaili bateu de livre e Lloris ficou mal na fotografia. É o golo de Honra da Suiça a dez minutos do fim!

81' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DA SUIÇA!

80' A dez minutos do fim a Suiça vai perdendo a esperança que lhe resta.

78' A França vai dominando o jogo, já a Suiça não parecer querer continuar o jogo. O resultado é, de facto, o mais dilatado de todos os jogos do Mundial até agora.

76' Benaglio!!!!!!! 3 grandes defesas no espaço de 20 segundos! Desta vez parece que mais nenhuma entra até ao minuto 90!

74' E a França manda e comanda à mão cheia!

E tantas vezes a bilha vai à fonte, que um dia acaba por lá deixar a asa! Que golo brilhante de Sissoko depois do passe de Benzema! É a humilhação para a Suiça e estamos perto de ver o resultado mais pesado deste Mundial.

72' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DA FRANÇA!

71' Combinação de Cabaye e Evra podia ter dado a mão cheia de golos à equipa francesa!

70' Falhou o cabeceamento a Xhaka! Mas esteve tão perto....

67' SAI Seferovic ENTRA Drmic na Suiça

Passe perfeito de Sissoko para Pobga que, de trivela, cruza para Benzema. De frente para a baliza, o jogador do Real Madrid, não perdou e fez o seu terceiro golo no Mundial, o quarto da partida!

67' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DA FRANÇA!

66' SAI Sakho ENTRA Koscielny na equipa francesa.

64' SÓ FALTOU O GOLO! Grande cruzamento de Dzemaili com a bola a chegar muito perto de Seferovic, mas bem, muito bem Lloris a agarrar a bola adiantado!

63' SAI Giroud ENTRA Pogba na equipa francesa!

62' A Suiça está ter muitas dificuldades em passar do meio-campo francês... está tudo muito fechado!

60' Mais uma oportunidade para Benzema com a bola a passar por cima da baliza! Combinação perfeita com Valbuena. A equipa francesa está a controlar o ritmo de jogo neste segundo tempo.

Primeiro quarto de hora do segundo tempo com um ritmo notoriamente mais baixo do que na primeira parte! A França veio para destacar, a Suiça continua a tentar chegar à baliza de Lloris!

57' Grande, grande tiro de Dzemaili! Saiu um bocadinho acima da baliza de Lloris, já avisou a Suiça!

56' Grande recepção de Shaqiri, mas estava bem marcado! Cortou Varane para fora!

55' Asneira de Matuidi, deu o pontapé a Giroud.... sai um bocadinho ao lado da baliza de Benaglio!

54' Remate de muito longe de Shaqiri para uma bola a ir ainda para mais longe da baliza!

52' Livre bem batido, cortou Matuidi!

51' Falta de Sissoko sobre Mehmedi, é livre para a Suiça do lado esquerdo da grande área!

51' A Suiça parece ter medo de seguir para o contra-ataque....

50' Cruza em velocidade Mehmedi, mas cortou Varane!

49' Combinação de Valbuena e Benzema, mas corta a defesa da Suiça!

46' Corte muito arriscado de Sakho na grande área, mas foi à bola o francês!

Recomeça o jogo!

Sai Behrami entra Dzemaili na Suiça

Não saiam daí! Já regressamos para o segundo tempo!

Mehmedi e Seferovic, tal como Shaqiri e Xhaka têm deixado a desejar. Do lado francês o destaque vai mesmo para Giroud que tem conseguido trocar as voltas à equipa Suiça e tem feito as delícias de Deschamps.

A equipa vermelha ainda teve alguma esperança no falhanço de Benzema na conversão da grande penalidade ao minuto 32', mas a verdade é que mais uma desatenção da equipa suiça acabou por dar o golo a Valbuena.

Os 2 minutos dos golos de Giroud e Matuidi foram fatídicos para a equipa suiça. A equipa de Hitzfeld até estava por cima do jogo, mas a verdade é que a rapidez do contra-ataque francês acabou com o sonho da Suiça.

A França vai vencendo o «duelo dos vizinhos».

Intervalo:

Suiça 0-3 França

45+1' Continua a pressionar a Suiça....

2 minutos de compensação

45' A Suiça não desiste e continua a tentar furar o meio-campo francês....

44' A equipa francesa vai jogando como quer..... o resultado é mesmo muito confortável!

43' Grande passe de Benzema para Valbuena, com uma defesa complicada de Benaglio!

42' A equipa francesa está agora bem mais tranquila, mas pedem goleada os adeptos!

GRANDE contra-ataque da equipa francesa, com um arranque perfeito de Giroud a acabar em Valbuena que remata forte para o fundo da baliza! Está feito o terceiro e a vida está complicada para a Suiça!

39' GOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOO DA FRANÇA!

38' A Suiça está agora no comando do jogo, mas está a perder demasiadas bolas a meio-campo e a França vai aproveitando para o contra-ataque rápido, embora sem sucesso.

35' Shaqiri deixou a bola fugir e Evra arrancou, mas no passe, Benzema chegou atrasado!

Grande defesa do guarda-redes suiço a redimir-se do segundo golo sofrido! A equipa da Suiça parece estar de volta ao jogo!

32' DEFENDE BENAGLIO! Na recarga Cabaye atirou à barra! Azar, muito azar para a equipa francesa!

31' Falta de Djourou sobre Benzema dá o cartão amarelo ao suiço e a grande penalidade para a equipa francesa!

30' ESTEVE TÃO PERTO!!!!! Remate de Mehmeti... defesa de Lloris, na recarga Shaqiri atira forte, mas a verdade é que a bola saiu ao lado!

29' Movimento perfeito de Giroud, com a bola a sair muito por cima da baliza de Benaglio!

28' O jogo está agressivo em termos físicos!

27' Golo da Suiça, mas Djourou estava em fora de jogo....

25' GRANDE arranque de Giroud! Bom passe para Benzema que acaba num remate forte para uma defesa á figura de Benaglio.

24' Rodriguez está a ter muitas dificuldades em apanhar a velocidade nas alas, está muito concentrada a equipa francesa!

22' O jogo que parecia equilibrado até ao momento do golo de Giroud mudou completamente de rumo. O domínio é francês nesta altura!

21' A equipa da Suiça não desiste, apesar de os 2 golos franceses terem deixado a equipa completamente desorientada....

20' Benzema falhou o cabeceamento por pouco depois do livre batido por Valbuena!

2 GOLOS NUM MINUTO! Isto é a qualidade francesa! Um mau alivio de Mehmeti fez com a bola sobrasse para Benzema, que num passe perfeito fez a bola chegar a Matuidi que bateu o guarda-redes suiço sem medos!

17' GOLOOOOOOOOOOOOOO DA FRANÇA!

Na sequência de um canto, Giroud cabeceou certeiro para o fundo da baliza! Está feito o primeiro!

16' GOLOOOOOOOO DA FRANÇA!

Primeiro quarto de hora de jogo com clara superiodade da Selecção Nacional Suiça. Bons passes e boa pressão fazem o resultado manter-se nulo no primeiro terço da primeira parte!

14' Jogada em velocidade de Mehmedi, com a bola a perder-se para a equipa francesa. Faltou apoio....

13' Começa a notar-se a falta de Pobga na equipa francesa.... A saída para jogo está a demorar mais do que o necessário.

12' A Suiça continua a pressionar muito a equipa francesa!

9' SAI Von Bergen ENTRA Senderos na equipa da Suiça.

6' FALTA FEIA DE GIROUD sobre Von Bergen, não foi intencional, mas o pé o francês acertou na cabeça no jogador da Suiça. Terá de ser substítuido!

5' Remate muito forte de Benzema..... mas a bola saiu ao lado!

4' Grande jogada de Debuchy com Rodriguez a cortar a bola e a devolver a Benaglio, mesmo a tempo do corte! A Suiça está a pressionar muito alto!

3' A Suiça tenta sair em velocidade, mas Lichsteiner não chegou a tempo para agarrar a bola....

2' Muito desejo de posse de bola por parte das duas equipas nestes primeiros 2 minutos!

1' A Suiça entra forte, mas cortou a tempo Varane!

Começa o jogo no Arena Fonte Nova!

0' Chegou a vez do hino francês!

0' Ouve-se agora o hino nacional da Suiça!

19:53. Os jogadores já entraram em campo! Está prestes a começar o jogo!

19:45. As equipas já estão em aquecimento. A França vai jogar de branco, a Suiça jogará de vermelho.

19:42. A equipa francesa, caso consiga marcar hoje frente à Suiça, terá a marca histórica de 100 golos marcados numa fase final de um campeonato do Mundo.

19:41. No banco da Suiça: Burki, Sommer, Schar, Lang, Senderos, Ziegler, Dzemaili, Fernandes, Barnetta, Stocker e Drmic.

19:37. No banco Francês: Landreau, Ruffier, Sagna, Digne, Koscielny, Mangala, Grenier, Schneiderlin, Pobga, Cabella, Mavuba, Greizmann e Rémy.

19:32. Cá está a disposição das equipas em campo.

19:31. A Selecção Francesa, mantém-se fiel ao 4-4-2.

19:30. A Suiça entra em campo com o habitual sistema táctico: 4-2-3-1.

19:26. Nas bancadas os adeptos já se mostram preparados para o ínicio da partida!

19:19. Do lado Francês, Deschamps deu lugar a Sissoko e Giroud e deixou no banco Pogba e Griezmann.

19:18. Memhmedi e Seferovic são as novidades no onze da Suiça. Stocker e Dmric ficaram no banco.

19:15. ONZE INICIAL DA SELECÇÃO FRANCESA: Lloris; Debuchy, Varane, Sakho e Evra; Cabaye, Matuidi, Sissoko e Valbuena; Giroud e Benzema.

19:14. ONZE INICIAL DA SELECÇÃO DA SUIÇA: Benaglio; Lichsteiner, Djourou, Von Bergen e Rodríguez; Behrami, Inler, Shaqiri, Xhaka e Mehmedi; Seferovic.

19:13. JÁ TEMOS ONZES OFICIAIS!

19:10. Do lado da Suiça, é provável que o «General» Hitzfeld não complique muito o eixo a meio-campo. Assim sendo é esperado que a equipa vermelha e branca alinhe com: BENAGLIO; LICHTSTEINER, DJOUROU, VON BERGER, RODRÍGUEZ; BEHRAMI, INLER, XHAKA, SHAQIRI, MEHMEDI e SEFEROVIC;

18:15. No que aos onzes prováveis diz respeito, do lado francês é esperado que Deschamps alinhe com os mesmos onze jogadores que começaram o jogo com as honduras. LLORIS; DEBUCHY, VARANE, SAKHO, EVRA; CABAYE, MATUIDI, POGBA; VALBUENA, BENZEMA e GRIEZMANN.

18:10. Xherdan Shaqiri é uma das estrelas mais brilhantes na equipa de Hitzfeld. O médio do Bayern é uma das apostas ganhas pela equipa técnica. Dono e senhor de uma velocidade de fazer inveja a Ronaldo, Shaqiri é o menino de ouro desta Selecção. Com mais 196 jogos e 39 golos depois de apenas 7 anos de carreira profissional, Shaqiri tem a experiência necessária para levar a equipa ao patamar mais alto do futebol.

18:00. A Selecção da Suiça não tem a mesma experiência que a francesa, ainda assim qualidade é coisa que não lhe falta. Com 9 Mundiais no Currículo, a equipa de Hitzfeld ocupa um honroso 6º lugar no Ranking. Apesar de contar com títulos internacionais, a equipa suíça chegou ao Brasil ambiciosa e está preparada para lidar com tudo o que lhe possa aparecer pelo caminho.

17:45. Karim Benzema é a estrela máxima da equipa de Deschamps. O jogador do Real Madrid faz o que quer do ataque e depois uma época brilhante ao serviço de «los blancos», Benzema está pronto e concentrado para voltar a pôr a Selecção Francesa no patamar mais alto do futebol Mundial. Com 16 anos carreira e 178 golos, Benzema joga com a experiência de que nenhum outro jogador se pode gabar. Aos 26 anos e depois de 67 jogos ao serviço da Selecção Francesa, os 23 golos que festejou dão aos adeptos a esperança de que é desta que a equipa francesa volta a chegar ao topo.

17:30. Com 13 presenças em fases finais, com um título de campeã do Mundo e com o 17º lugar do Ranking da FIFA, a Selecção Francesa chegou ao Mundial deste ano com uma certeza: a de que ainda não morreu para o futebol. Apesar de ser evidente que o rendimento já não é o mesmo que foi, no Grupo E, a par com a Suiça, é a favorita à passagem à próxima fase e caso acabe a fase de grupos em primeiro lugar do grupo, a equipa de Benzema pode encontrar a poderosa Itália de Pirlo.

17:10. França e Suiça são as Selecções que abrem a segunda jornada do Grupo E e apesar de estarem as duas em igualdade pontual está na altura de fazer algumas contas. Caso o jogo de mais logo acabe empatado, a vantagem vai para a equipa francesa, que apesar de ter 3 pontos, tem mais um golo marcado. Caso a Suiça consiga a vitória no jogo de hoje, quantos mais golos fossem marcados, melhor. Na última jornada a equipa de Deschamps recebe o Equador e a vitória é quase certa, por isso, para garantir o primeiro lugar do grupo a equipa de Hitzfeld tem mesmo de vencer.

17:00. Já a Selecção Francesa jogou e dominou na estreia do Mundial 2014. A equipa de Deschamps recebeu as Honduras no Beira-Rio de Porto Alegre e Benzema foi a figura da noite marcando dos 2 dos três golos que deram a vitória à equipa francesa. Um jogo de domínio inteiramente francês e que ainda contou com auto-golo de Valladares ao início do segundo tempo. A moral está bem e recomenda-se e resta agora esperar pelo apito inicial para saber como é que as duas equipas decidirão a liderança do grupo E.

16:30. Ambas as equipas chegam ao jogo desta noite com a moral elevada depois de uma vitória na primeira jornada. O plantel de Ottmar Hitzfeld estreou-se no Mundial deste ano com uma vitória por 2-1 sobre o Equador. Apesar de tudo, a equipa suíça ainda teve de sofrer para ver a vitória sorrir-lhe. A equipa africana marcou primeiro pelos pés de Valencia aos 22' e os adeptos tiveram e esperar até ao começo da segunda parte para ver o golo de Mehmedi. Já em descontos, foi a vez de Seferovic fazer o golo da vitória. Uma conquista suada, mas que acabou por dar os 3 pontos à equipa de Hitzfeld.

16:00. Com a temperatura a rondar os 26º à hora do jogo, os atletas terão de lidar com uma humidade a rondar os 80%. Habituados à temperatura, a dificuldade dos jogadores e das equipas técnicas estará mesmo em conciliar o bom rendimento com a prestação em campo.

15:45. O Arena Fonte Nova é o palco do jogo desta noite. Com capacidade para 50 mil pessoas, o Estádio de Salvador da Baía já recebeu neste Mundial a Selecção Espanhola e Selecção Holandesa no já conhecido 5-1. O Arena Fonte Nova destaca-se pela modernidade e pela beleza. Hoje a partir das 20:00 horas volta a ver jogar duas Selecções europeias e da parte da organização há uma certeza: está tudo pronto para receber suiços e franceses!

15:00. Muito boa tarde e sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão deste Mundial 2014 no VAVEL.COM! A partir das 20:00 horas Suiça e França medem forças para a segunda jornada do Grupo E e nós vamos contar-lhe tudo aqui no Vavel Portugal!