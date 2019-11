9ª dia do Mundial: uns querem entrar no jogo, outros querem-se manter

Na luta pelo o apuramento jogam-se uma Itália contra a Costa Rica (17:00) e uma Suiça contra a França (20:00). A Itália vem de uma excelente vitória que motivou muito enquanto a Costa Rica é a principal surpresa até agora. O jogo Suiça x França será o jogo mais equilibrado parecido ao Uruguai x Inglaterra de ontem.

Às 23:00 horas acontece o duelo de aflitos entre o Honduras e Equador. Nenhuma das equipas terá margem de erro num jogo pode ser a morte do artista para uma das equipas.

Itália x Costa Rica: Evitar ou tentar outra surpresa para garantir apuramento

A Itália vem de uma excelente vitória. A seleção treinada por Cesare Prandelli fez uma excelente exibição onde praticou um bom futebol. A Costa Rica foi a surpresa da 1ª jornada num jogo em que venceram por 3-1 ao Uruguai. Joel Campbell e companhia vão querer supreender novamente mas terão agora uma tarefa mais difícil sem querer desvalorizar o Uruguai. O Treinador da selecção central-americana, Jorge Luís Pinto, já disse que os seus jogadores vão jogar sem pressão nenhuma: «Já o tinha dito, estamos aqui para jogar tu cá tu lá contra qualquer adversário. A Costa Rica quer continuar a fazer história. Não temos pressão nenhuma. Nós viemos ao Brasil para competir. Não somos grandes ou favoritos, mas trabalhamos muito durante os treinos. Os jogadores têm dado tudo».

Já em resposta a Mourinho, que disse que a Costa Rica não iria conseguir repetir a vitória o treinador Costa-Riquenho respondeu: «Estou realmente surpreso que José Mourinho tenha dito algo assim. Ele joga às quartas-feiras e ao domingo e não consegue repetir o que fez no jogo anterior? Claro que consegue. Sabemos que a Itália é uma selecção muito difícil de bater, mas estamos confiantes que iremos conseguir repetir o que fizemos no jogo anterior». Podemos ver assim que confiança não falta por parte dos Costa-Riquenhos.

Suiça x França: Conferência de líderes à discussão do 1º lugar

A Suiça ganhou na 1ª jornada mas isso para eles não significa um caso de sucesso. De recordar que a Suiça em 2010 venceu a Espanha no 1º jogo e depois nem sequer passaram a fase de grupos. Os jogadores quererão evitar isso ao máximo: «A sensação de vencer o primeiro jogo é boa, naturalmente, mas acredito que cada um dos que jogou há quatro anos conhece esse sentimento e nós aprendemos com isso», afirmou o guarda-redes Diego Benaglio.

A França parte como favorita para este jogo e os jogadores quererão garantir já o apuramento para a fase seguinte de modo a evitar a tragédia do Mundial na África do Sul no qual ficaram em último na fase de grupos e com muita polémica à volta do núcleo de jogadores mais influentes.

O jogo será dirigido por Bjorn Kuipers.

Honduras x Equador: Quem perder volta para casa

As Honduras vêm de um atropelamento num jogo contra a França no qual perderam por 4-0. Wilson Palacios foi expulso nesse jogo e será uma baixa de vulto.

O Equador vem para este jogo com a moral baixa depois de terem perdido nos descontos com a Suiça. «Animicamente ainda estamos a recuperar, não é fácil perder como perdemos. Não fomos eficazes contra a Suíça, tivemos oportunidades para fazer o 2-0 e não conseguimos. Os suíços foram mais frios e marcaram quando tiveram oportunidades. Apesar de tudo fizemos uma boa partida e não podemos questionar aquilo que fizemos», afirmou o seleccionador equatoriano. Espera-se um jogo equilibrado, semelhante ao de ontem à noite entre o Uruguai e Inglaterra.

O japonês Yuichi Nishimura foi o escolhiodo para apitar este jogo. Recordo que este foi o árbitro que foi muito criticado por assinalar uma grande penalidade a favor do Brasil no jogo contra a Croácia, na primeira ronda do torneio.